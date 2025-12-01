Американский сенатор Грэм раскритиковал предложения Залужного по гарантиям безопасности для Украины - 01.12.2025 Украина.ру
Американский сенатор Грэм раскритиковал предложения Залужного по гарантиям безопасности для Украины
Информация о заявлении сенатора США Линдси Грэма, который оценил предложения посла Украины в Великобритании Валерия Залужного по гарантиям безопасности для Киева как несостоятельные и выходящие за рамки возможного, стала известна 1 декабря. Об этом сообщил телеграм-канал Украина.ру
2025-12-01T20:58
2025-12-01T20:58
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в своем аккаунте в социальной сети X высказал критику в адрес предложений посла Украины в Великобритании Валерия Залужного относительно гарантий безопасности для Киева. Грэм заявил, что предложенные меры являются несостоятельными и "выходят далеко за рамки возможного". Он подчеркнул, что на текущем этапе любой анализ подобных инициатив должен соответствовать "критерию разумной реализуемости". Ранее в статье для британского издания The Telegraph Валерий Залужный изложил свое видение гарантий безопасности для Украины, к которым он отнес вступление страны в Североатлантический альянс (НАТО), а также размещение на ее территории ядерного оружия союзников. При этом дипломат отметил, что с заключением соответствующего соглашения торопиться не стоит, так как оно может привести к потере независимости Украины. Критика со стороны влиятельного американского законодателя свидетельствует о наличии скептического отношения к амбициозным украинским инициативам в части международных гарантий среди части политического истеблишмента США.Ранее уведомлялось о пессимистических оценках ближайшего будущего Украины со стороны украинских экспертов. В публикациях отмечалось, что вера в победу в украинском обществе слабеет, при этом многие аналитики признают, что часть территорий утрачена на долгий срок. Высказывались мнения, что пока у власти находится действующее руководство во главе с Владимиром Зеленским, достижение мира маловероятно. Эксперты указывали на глубокий внутренний кризис, включая проблемы с энергоснабжением ("черная зима"), масштабную коррупцию и потерю государственности. Также звучали оценки, что наращивание вооруженных сил Украины до 800 тысяч человек рассматривается некоторыми европейскими кругами как создание "второго фронта" против России в будущем. Эти внутренние проблемы и противоречивые внешние ожидания формируют сложный контекст, в котором звучат такие инициативы, как предложения Залужного, встречающие скепсис на международной арене - "Украина входит в "чёрную зиму", Россия продолжит её разрушать": украинские эксперты о ближайшем будущем.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Информация о заявлении сенатора США Линдси Грэма, который оценил предложения посла Украины в Великобритании Валерия Залужного по гарантиям безопасности для Киева как несостоятельные и выходящие за рамки возможного, стала известна 1 декабря. Об этом сообщил телеграм-канал Украина.ру
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в своем аккаунте в социальной сети X высказал критику в адрес предложений посла Украины в Великобритании Валерия Залужного относительно гарантий безопасности для Киева.
Грэм заявил, что предложенные меры являются несостоятельными и "выходят далеко за рамки возможного". Он подчеркнул, что на текущем этапе любой анализ подобных инициатив должен соответствовать "критерию разумной реализуемости".
Ранее в статье для британского издания The Telegraph Валерий Залужный изложил свое видение гарантий безопасности для Украины, к которым он отнес вступление страны в Североатлантический альянс (НАТО), а также размещение на ее территории ядерного оружия союзников.
При этом дипломат отметил, что с заключением соответствующего соглашения торопиться не стоит, так как оно может привести к потере независимости Украины.
Критика со стороны влиятельного американского законодателя свидетельствует о наличии скептического отношения к амбициозным украинским инициативам в части международных гарантий среди части политического истеблишмента США.
Ранее уведомлялось о пессимистических оценках ближайшего будущего Украины со стороны украинских экспертов.
В публикациях отмечалось, что вера в победу в украинском обществе слабеет, при этом многие аналитики признают, что часть территорий утрачена на долгий срок.
Высказывались мнения, что пока у власти находится действующее руководство во главе с Владимиром Зеленским, достижение мира маловероятно.
Эксперты указывали на глубокий внутренний кризис, включая проблемы с энергоснабжением ("черная зима"), масштабную коррупцию и потерю государственности.
Также звучали оценки, что наращивание вооруженных сил Украины до 800 тысяч человек рассматривается некоторыми европейскими кругами как создание "второго фронта" против России в будущем.
Эти внутренние проблемы и противоречивые внешние ожидания формируют сложный контекст, в котором звучат такие инициативы, как предложения Залужного, встречающие скепсис на международной арене - "Украина входит в "чёрную зиму", Россия продолжит её разрушать": украинские эксперты о ближайшем будущем.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
