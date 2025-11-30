https://ukraina.ru/20251130/gruppirovka-vostok-razvivaet-nastuplenie-na-trkh-napravleniyakh-v-donbasse-1072417622.html

Группировка "Восток" развивает наступление на трёх направлениях в Донбассе

Группировка "Восток" развивает наступление на трёх направлениях в Донбассе - 30.11.2025 Украина.ру

Группировка "Восток" развивает наступление на трёх направлениях в Донбассе

Подразделения группировки "Восток" продолжили наступательные действия на Южно-Донецком направлении, продвинувшись севернее Гая, в районе Доброполья и в направлении Варваровки. Об этом 30 ноября сообщает телеграм-канал "Воин DV"

🟥 В зоне ответственности 29-й армии штурмовые группы забайкальцев продвинулись севернее Гая. Кроме того, забайкальцы отразили контратаку противника из состава 92-й ОШБр ВСУ западнее Отрадного после того, как выбили украинских боевиков из данного района. Уничтожено 16 военнослужащих ВСУ; 🟥 В зоне ответственности 36-й армии штурмовые группы воинов из Бурятии атакуют украинскую армию в направлении Доброполья, постепенно вытесняя её из населённого пункта и прилегающих лесополос. Уничтожено 18 военнослужащих ВСУ; 🟥 В зоне ответственности пятой армии штурмовые группы приморцев продвинулись по лесополосам в направлении населённого пункта Варваровка. Уничтожено 11 военнослужащих ВСУ.На Дружковском направлении подразделения ВС РФ ведут наступление по трём основным осям. Подробнее в материале ВС РФ развивают наступление на Добропольском выступеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Мазать лоб зелёнкой": на Зеленского надавят, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 30 ноябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

