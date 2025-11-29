https://ukraina.ru/20251129/tramp-sozdaet-predposylki-dlya-krakha-evropy-gasparyan-o-plane-ssha-po-rossiyskim-aktivam-1072151423.html

"Трамп создает предпосылки для краха Европы": Гаспарян о плане США по российским активам

"Трамп создает предпосылки для краха Европы": Гаспарян о плане США по российским активам - 29.11.2025 Украина.ру

"Трамп создает предпосылки для краха Европы": Гаспарян о плане США по российским активам

План Трампа по урегулированию на Украине встретил сопротивление союзников в Киеве и Брюсселе. Президент США сознательно обостряет отношения с Брюсселем, видя в прекращении конфликта свой главный успех. Об этом в интервью политолог, историк, телерадиоведущий и член Общественной палаты Армен Гаспарян рассказал в интервью изданию Украина.ру

2025-11-29T04:40

2025-11-29T04:40

2025-11-29T04:40

новости

украина

сша

украина.ру

заморозка

война на украине

план

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064357097_0:43:3492:2007_1920x0_80_0_0_59bed8f7b229c9e96d688396c556f218.jpg

Отвечая на вопрос журналиста о реакции Европы и Киева на мирный план Трампа, Гаспарян заявил о повторе прошлых сценариев. "Тут повторяется та же самая история, что и после Аляски. "Хороший план. Мы его поддерживаем. Правда, кое-что отредактируем"", — сказал он.Эксперт пояснил, что европейцев шокировал подход Трампа к замороженным активам. "Ты должен будешь отнять у русских деньги. И какая разница: то ли ты их дашь на войну Украине, то ли ты их отдашь Трампу, который будет их осваивать в процессе восстановления Украины", — отметил политолог. "То есть даже здесь Трамп создает предпосылки для краха Европы", — подчеркнул он.Гаспарян считает, что у Трампа есть мотивация. "Остановка большой войны в Европе — это серьезный подвиг по нынешним временам", — заявил эксперт, добавив, что на фоне прочих неудач это станет для президента США крупной победой.Однако путь к миру будет крайне сложным. "На этот мирный план Украина не пойдет, но дальше будет только хуже. Дальше ей придется только подписать акт о капитуляции", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Армен Гаспарян: Если Зеленский все же согласится на план Трампа, Украина превратится в европейское Сомали" на сайте Украина.ру.О том, что говорят на Украине про ситуацию на фронте — в материале издания Украина.ру "Ещё не катастрофа... но уже катастрофа". Что говорят на Украине о ситуации на фронте.

украина

сша

европа

аляска

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, украина.ру, заморозка, война на украине, план, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, прогнозы сво, спецоперация, главные новости, европа, аляска, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, итоги переговоров