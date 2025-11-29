"Трамп создает предпосылки для краха Европы": Гаспарян о плане США по российским активам - 29.11.2025 Украина.ру
"Трамп создает предпосылки для краха Европы": Гаспарян о плане США по российским активам
"Трамп создает предпосылки для краха Европы": Гаспарян о плане США по российским активам - 29.11.2025 Украина.ру
"Трамп создает предпосылки для краха Европы": Гаспарян о плане США по российским активам
План Трампа по урегулированию на Украине встретил сопротивление союзников в Киеве и Брюсселе. Президент США сознательно обостряет отношения с Брюсселем, видя в прекращении конфликта свой главный успех. Об этом в интервью политолог, историк, телерадиоведущий и член Общественной палаты Армен Гаспарян рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-11-29T04:40
2025-11-29T04:40
Отвечая на вопрос журналиста о реакции Европы и Киева на мирный план Трампа, Гаспарян заявил о повторе прошлых сценариев. "Тут повторяется та же самая история, что и после Аляски. "Хороший план. Мы его поддерживаем. Правда, кое-что отредактируем"", — сказал он.Эксперт пояснил, что европейцев шокировал подход Трампа к замороженным активам. "Ты должен будешь отнять у русских деньги. И какая разница: то ли ты их дашь на войну Украине, то ли ты их отдашь Трампу, который будет их осваивать в процессе восстановления Украины", — отметил политолог. "То есть даже здесь Трамп создает предпосылки для краха Европы", — подчеркнул он.Гаспарян считает, что у Трампа есть мотивация. "Остановка большой войны в Европе — это серьезный подвиг по нынешним временам", — заявил эксперт, добавив, что на фоне прочих неудач это станет для президента США крупной победой.Однако путь к миру будет крайне сложным. "На этот мирный план Украина не пойдет, но дальше будет только хуже. Дальше ей придется только подписать акт о капитуляции", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Армен Гаспарян: Если Зеленский все же согласится на план Трампа, Украина превратится в европейское Сомали" на сайте Украина.ру.О том, что говорят на Украине про ситуацию на фронте — в материале издания Украина.ру "Ещё не катастрофа... но уже катастрофа". Что говорят на Украине о ситуации на фронте.
Украина.ру
Новости
"Трамп создает предпосылки для краха Европы": Гаспарян о плане США по российским активам

04:40 29.11.2025
 
План Трампа по урегулированию на Украине встретил сопротивление союзников в Киеве и Брюсселе. Президент США сознательно обостряет отношения с Брюсселем, видя в прекращении конфликта свой главный успех. Об этом в интервью политолог, историк, телерадиоведущий и член Общественной палаты Армен Гаспарян рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос журналиста о реакции Европы и Киева на мирный план Трампа, Гаспарян заявил о повторе прошлых сценариев. "Тут повторяется та же самая история, что и после Аляски. "Хороший план. Мы его поддерживаем. Правда, кое-что отредактируем"", — сказал он.
Эксперт пояснил, что европейцев шокировал подход Трампа к замороженным активам. "Ты должен будешь отнять у русских деньги. И какая разница: то ли ты их дашь на войну Украине, то ли ты их отдашь Трампу, который будет их осваивать в процессе восстановления Украины", — отметил политолог. "То есть даже здесь Трамп создает предпосылки для краха Европы", — подчеркнул он.
Гаспарян считает, что у Трампа есть мотивация. "Остановка большой войны в Европе — это серьезный подвиг по нынешним временам", — заявил эксперт, добавив, что на фоне прочих неудач это станет для президента США крупной победой.
Однако путь к миру будет крайне сложным. "На этот мирный план Украина не пойдет, но дальше будет только хуже. Дальше ей придется только подписать акт о капитуляции", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Армен Гаспарян: Если Зеленский все же согласится на план Трампа, Украина превратится в европейское Сомали" на сайте Украина.ру.
О том, что говорят на Украине про ситуацию на фронте — в материале издания Украина.ру "Ещё не катастрофа... но уже катастрофа". Что говорят на Украине о ситуации на фронте.
