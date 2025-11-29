https://ukraina.ru/20251129/rossiya-ne-otdast-kontrol-nikomu-i-nikogda-ekonomist-o-meste-zaporozhskoy-aes-v-planakh-ssha-1072205746.html

"Россия не отдаст контроль никому и никогда": экономист о месте Запорожской АЭС в планах США

"Россия не отдаст контроль никому и никогда": экономист о месте Запорожской АЭС в планах США - 29.11.2025 Украина.ру

"Россия не отдаст контроль никому и никогда": экономист о месте Запорожской АЭС в планах США

План Трампа по Запорожской АЭС предусматривает не передачу контроля Киеву, а создание совместного с Россией акционерного общества для управления станцией и распределения прибыли. При этом затраты на обслуживание также будут делиться между участниками проекта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец

2025-11-29T05:15

2025-11-29T05:15

2025-11-29T05:15

новости

россия

сша

украина

алексей зубец

дональд трамп

запорожская аэс

украина.ру

план

аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/43/1034064318_0:152:3102:1897_1920x0_80_0_0_a947343d25976fed33ff55470f320d1d.jpg

Украина договорилась с США об условиях потенциального мирного соглашения по урегулированию конфликта, но отдельные детали плана еще необходимо уладить, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на американского чиновника.Отвечая на вопрос о месте Запорожской АЭС в мирном плане США, Зубец заявил: "Американский план предусматривает российский контроль над станцией и раздел получаемой продукции. Половину вырабатываемого электричества получают американцы для Украины".Эксперт подчеркнул, что европейский план — вернуть контроль над АЭС Украине —нежизнеспособен, а суть идеи США — в создании совместного предприятия. При этом экономист убежден в неизменной позиции России. "Американцы прекрасно понимают, что Россия не отдаст контроль над АЭС никому и никогда. А создать акционерное общество, которое будет приносить прибыль, они будут не против", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Зубец: План Трампа по Украине — получить в распоряжение 400 млрд долларов и Нобелевскую премию" на сайте Украина.ру.О новых пунктах в мирной инициативе США — в материале Анны Черкасовой "В пользу Украины, но с оглядкой на Россию. Олег Барабанов о новых пунктах в мирном плане Трампа" на сайте Украина.ру.

россия

сша

украина

запорожская аэс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, украина, алексей зубец, дональд трамп, запорожская аэс, украина.ру, план, аэс, запорожская аэс, электроэнергия, электричество, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины