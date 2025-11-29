"Россия не отдаст контроль никому и никогда": экономист о месте Запорожской АЭС в планах США - 29.11.2025 Украина.ру
План Трампа по Запорожской АЭС предусматривает не передачу контроля Киеву, а создание совместного с Россией акционерного общества для управления станцией и распределения прибыли. При этом затраты на обслуживание также будут делиться между участниками проекта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
2025-11-29T05:15
2025-11-29T05:15
Украина договорилась с США об условиях потенциального мирного соглашения по урегулированию конфликта, но отдельные детали плана еще необходимо уладить, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на американского чиновника.Отвечая на вопрос о месте Запорожской АЭС в мирном плане США, Зубец заявил: "Американский план предусматривает российский контроль над станцией и раздел получаемой продукции. Половину вырабатываемого электричества получают американцы для Украины".Эксперт подчеркнул, что европейский план — вернуть контроль над АЭС Украине —нежизнеспособен, а суть идеи США — в создании совместного предприятия. При этом экономист убежден в неизменной позиции России. "Американцы прекрасно понимают, что Россия не отдаст контроль над АЭС никому и никогда. А создать акционерное общество, которое будет приносить прибыль, они будут не против", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Зубец: План Трампа по Украине — получить в распоряжение 400 млрд долларов и Нобелевскую премию" на сайте Украина.ру.О новых пунктах в мирной инициативе США — в материале Анны Черкасовой "В пользу Украины, но с оглядкой на Россию. Олег Барабанов о новых пунктах в мирном плане Трампа" на сайте Украина.ру.
05:15 29.11.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
План Трампа по Запорожской АЭС предусматривает не передачу контроля Киеву, а создание совместного с Россией акционерного общества для управления станцией и распределения прибыли. При этом затраты на обслуживание также будут делиться между участниками проекта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
Украина договорилась с США об условиях потенциального мирного соглашения по урегулированию конфликта, но отдельные детали плана еще необходимо уладить, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на американского чиновника.
Отвечая на вопрос о месте Запорожской АЭС в мирном плане США, Зубец заявил: "Американский план предусматривает российский контроль над станцией и раздел получаемой продукции. Половину вырабатываемого электричества получают американцы для Украины".
Эксперт подчеркнул, что европейский план — вернуть контроль над АЭС Украине —нежизнеспособен, а суть идеи США — в создании совместного предприятия.
"Организуется акционерное общество, в котором будет доля России и доля американцев. Каждый из участников финансирует свою часть расходов по содержанию АЭС. Никто не говорит, что Украина будет получать электроэнергию задаром", — пояснил Зубец.
При этом экономист убежден в неизменной позиции России. "Американцы прекрасно понимают, что Россия не отдаст контроль над АЭС никому и никогда. А создать акционерное общество, которое будет приносить прибыль, они будут не против", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Зубец: План Трампа по Украине — получить в распоряжение 400 млрд долларов и Нобелевскую премию" на сайте Украина.ру.
О новых пунктах в мирной инициативе США — в материале Анны Черкасовой "В пользу Украины, но с оглядкой на Россию. Олег Барабанов о новых пунктах в мирном плане Трампа" на сайте Украина.ру.
Больше материалов по теме:
Новости
 
Лента новостейМолния