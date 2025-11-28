https://ukraina.ru/20251128/ukraina-konets-metoda-fyurera-1072348323.html

Украина: конец "метода фюрера"

Украина: конец "метода фюрера" - 28.11.2025 Украина.ру

Украина: конец "метода фюрера"

Когда советские войска перешли в контрнаступление под Москвой, Гитлер запретил вермахту отступать без разрешения ОКВ, а фактически без его личного разрешения. Поначалу этот приказ критиковался немецкими генералами, однако позднее они были вынуждены признать, что именно он спас группу армий "Центр" от повторения судьбы Великой армии Наполеона.

2025-11-28T17:57

2025-11-28T17:57

2025-11-28T17:57

весь ищенко

мнения

россия

украина

москва

адольф гитлер

вооруженные силы украины

владимир зеленский

ркка

александр сырский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/1b/1043896623_35:143:541:427_1920x0_80_0_0_f518b8962ebb97c44ef5a18a74afae79.jpg

Вермахт зимой 1941-42 годов был истощён не материально, а морально. В этих условиях масштабное отступление грозило быстро превратиться в бегство наперегонки потерявших контакт друг с другом частей. Ну а катастрофа группы армий "Центр" неизбежно привела бы к катастрофе всего Восточного фронта и к проигрышу войны уже в 1942 году. Заставив войска цепляться за каждый метр территории, не обращая внимания на фланги, Гитлер сильно рисковал, но вермахт всё же был ещё силён и, выстояв на выдохе, смог растянуть войну ещё на два с половиной года, из которых год наступал на юге и ещё полгода наступать пытался.После этого Гитлер так уверовал в свой метод (стоять насмерть и никакой манёвренной обороны), что до конца войны требовал его применения везде и всюду: там, где он был полезен и там, где приносил вред. В результате, в 1944 году ту же самую группу армий "Центр" тот же Гитлер, тем же методом, но уже не спас, а погубил, когда запретил ей отступать в ходе операции "Багратион", в результате чего только в плен РККА взяла около 400 тысяч солдат, офицеров и генералов вермахта, а мёртво стоявший до этого больше года фронт всего за пару месяцев откатился от Смоленска до Варшавы.Более полутора лет назад Сырский стал главкомом ВСУ и тут же повсеместно стал применять "метод фюрера". Украинская армия должна была жёстко оборонять свои позиции до последней крайности, а, теряя их, сразу же начинать контратаковать, пытаясь вернуть утраченное. Логика в действиях Сырского была. На востоке страны ВСУ опирались на построенные за восемь лет укреплённые линии. Если начать сдавать эти позиции, то не успеешь оглянуться, как окажешься в чистом поле, где обороняться ой, как трудно.Но самая логичная стратегия не может быть универсальной, на все случаи жизни. Это не раз доказывалось на полях сражений, в частности это доказала и попытка Гитлера использовать "метод фюрера", как универсальное средство против РККА, а на заключительном этапе войны и против союзников. Несмотря на то, что вермахт до конца оставался сильным и опасным противником, во многих случаях бездумное требование не оставлять ни одного метра территории не спасало от поражения, но приводило к бессмысленным большим потерям, истощавшим незаменимый опытный кадровый состав вермахта.У Сырского не было вермахта, а тактическая грамотность, индивидуальная мотивированность каждого бойца и обученность ВСУ не шли ни в какое сравнение с германской армией времён Первой и Второй мировых войн. В условиях тотального и постоянно нарастающего технического и огневого превосходства ВС РФ, украинская армия могла действовать по "методу фюрера" только ценой неоправданно больших, постоянно растущих, потерь. Как только российские авиация, артиллерия и БПЛА уничтожали очередное украинское подразделение на передовой, ему на смену просто прибывало следующее и всё приходилось начинать сначала. Если же по какой-то причине новое подразделение ВСУ не успевало зайти на позиции до занятия их российскими штурмовиками, начинались непрерывные контратаки, в которых украинские генералы также не жалели своих солдат.Таким "экстенсивным" методом, за счёт неэкономного расходования человеческого ресурса тоже можно воевать. Но на успех рассчитывать можно только в том случае, если противник располагает кратно меньшими демографическими возможностями, или его экономика слаба и не может выдержать долгую войну, или его общество расколото и не сегодня-завтра может сорваться во внутренний конфликт. В таком случае надо либо дождаться момента истощения демографического ресурса противника, либо досидеть в обороне до момента его внутренней дестабилизации, после чего он должен утратить возможность вести активные боевые действия.Ни для кого не было секретом как демографическое, так и экономическое превосходство России над Украиной. Очевидно Сырский, как и его верховный главнокомандующий Зеленский и большинство украинских политиков и их западных союзников, верили в то, что западные санкции быстро обескровят российскую экономику, а прозападные силы внутри страны дестабилизируют обстановку. Во всяком случае согласованно применявшаяся Западом и Украиной стратегия была, после провала "контрнаступления" 2023 года, ориентирована на то, чтобы в обороне дождаться истощения России. Судя по заявлениям западных политиков и военных, они до последнего момента верили, что так и будет, только в последние пару месяцев нарастает волна разочарования Украиной из-за её неспособности держать фронт дальше, причём украинские власти (как Зеленский, так и Сырский) продолжают попытки стабилизации фронта традиционным методом – за счёт вливания человеческого ресурса.Однако наплевательское отношение к собственным потерям, уверенность в неисчерпаемости собственного мобилизационного ресурса привели к ожидаемому результату. Потери ВСУ перестали восполняться в полной мере, причём разрыв между потерями и пополнением рос больше полутора лет. В конечном итоге, фронтовые соединения сократились настолько, что потеряли боеспособность, а командование ВСУ исчерпало резервы, бросая их на затыкание дыр. Долго державшийся почти на одном месте фронт, с ускорением покатился к Днепру.Иссякли пополнения и "метод фюрера" перестал действовать, фронт рушится повсеместно, как только ВСУ начинают отступать на каком-либо участке, они уже не останавливаются. В этих условиях требование Путина очистить российскую территорию от украинских войск до начала переговоров по существу мирного соглашения, окончательно ставит киевскую власть в безвыходное положение. Если они уйдут из укреплений Донбасса, а таже отдадут ВС РФ плацдармы на правобережье в Херсонской и Запорожской областях, то после этого они должны будут принять любые требования России, так как у ВСУ больше не останется подготовленных позиций, которые давали бы надежду какое-то время выдерживать российские удары. Но и нынешнюю линию фронта ВСУ уже больше держать не в состоянии. Дело уже не в укреплениях, а в отсутствии личного состава для защиты самых укреплённых позиций. Не выйдут из Херсона и Запорожья сами, их выбьют.Некоторые эксперты, в том числе западные, полагают, что Зеленский и Сырский пытаются дождаться того момента, когда Россия сама займёт все те территории, которые требует очистить от украинских войск, чтобы согласиться на российские условия, но ничего ниоткуда не выводить. Однако ВС РФ наступают не строго в границах ДНР, Запорожской и Херсонской областей. К тому моменту, как российские войска дойдут до Запорожья, они могут оказаться и в предместьях Днепропетровска, могут и Харьков занять со значительной частью области. Если рухнет сумской фронт, то и у Сумм перспективы соответствующие. А переправившись на правый берег, чтобы взять Херсон, ВС РФ вполне могут зайти и в соседний Николаев, до которого рукой подать, да и до Одессы, главной базы ВМС Украины, там не далеко.Причём Москва заранее предупредила, что, если её текущие требования не будут приняты, следующие ужесточатся. Нельзя ужесточить требования денацификации, демилитаризации и нейтралитета. Не будешь же требовать провести денацификацию дважды или трижды (хоть, может быть, и не помешало бы), ужесточение российских требований, в первую очередь, возможно за счёт вхождения в состав России новых территорий.Трамп, кстати, давно говорит Зеленскому, что если тот вовремя не подпишет капитуляцию, то потеряет всю Украину. Прозрение по этому вопросу у американского президента наступило сразу же после первого предметного общения с Владимиром Путиным по вопросу украинского урегулирования. Трамп сам признавался, что много нового узнал от российского президента об Украине.Впрочем, Зеленский, судя по всему, перенял от Гитлера не только "метод фюрера" по удержанию позиций, но и отношение к собственному народу. Гитлер, как известно, незадолго до самоубийства заявил, что поскольку немецкий народ оказался недостойным своего фюрера, он (народ) должен погибнуть на развалинах рейха. Даже, если Зеленского найдут на полу его кабинета с дырой в голове и пистолетом в руке, я всё равно не поверю, что он самоубился, а не ему помогли уйти из жизни "героически", для создания легенды о президенте, до конца защищавшем Украину. Но народ, оказавшийся "недостойным" своего клоуна, Зеленский явно готов угробить. У Владимира Александровича в принципе потрясающе много общего с Адольфом Алоизовичем.Подробнее о ситуации на фронте - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Добивание в Покровске, прорыв у Гуляйполя, возвращение "Калибров""

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

россия

украина

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

весь ищенко, мнения, россия, украина, москва, адольф гитлер, вооруженные силы украины, владимир зеленский, ркка, александр сырский