"Трамп уступит русским Одессу": Бавырин о возможных итогах переговоров по Украине - 28.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251128/tramp-ustupit-russkim-odessu-bavyrin-o-vozmozhnykh-itogakh-peregovorov-po-ukraine-1072280672.html
"Трамп уступит русским Одессу": Бавырин о возможных итогах переговоров по Украине
"Трамп уступит русским Одессу": Бавырин о возможных итогах переговоров по Украине - 28.11.2025 Украина.ру
"Трамп уступит русским Одессу": Бавырин о возможных итогах переговоров по Украине
Администрация США может согласиться на переход Одессы под контроль России при определенных условиях. Ключевым фактором становится готовность ВС РФ физически занять город. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
2025-11-28T05:10
2025-11-28T05:10
новости
одесса
россия
украина.ру
переговоры по украине 2025
переговоры
новости переговоров
новости о переговорах россии и украины
итоги переговоров
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102741/62/1027416250_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_95a748d482e55d7a6fabf1eec09b93bb.jpg
Комментируя вопрос о возможных компромиссах на переговорах с США, эксперт высказал интересное предположение. "Как плюсом, так минусом нашей позиции на переговорах с [президентом США Дональдом] Трампом является то, что для него вопрос границ Украины не так важен, как для нас", — заявил Бавырин."И если встанет вопрос о том, чтобы уступить русским Одессу, он ее уступит", — констатировал политолог. При этом он сделал важное уточнение: "Только ее для этого надо физически занять", — сказал эксперт.Отвечая на вопрос о практической реализации этого сценария, Бавырин отметил: "Какие у нас для этого есть возможности — не знаю", — добавил он.Политолог также подчеркнул, что текущая ситуация открывает определенные возможности. "Если все пойдет так, как сейчас, на это шансы есть", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Бавырин: Украина сможет пережить самую тяжелую зиму, а Зеленский близок к своему личному финалу" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в Европе и судьбу замороженные активы России — в статье Владимира Скачко "Хватит ныть, надо красть!" Кая Каллас нашла, как забрать замороженные активы России на сайте Украина.ру.
одесса
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102741/62/1027416250_163:0:2892:2047_1920x0_80_0_0_3c1ad775d705dbc1e4f33ca35af05ff9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, одесса, россия, украина.ру, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, итоги переговоров, сво, спецоперация, война на украине, территориальные уступки, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине, аналитика
Новости, Одесса, Россия, Украина.ру, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, итоги переговоров, СВО, Спецоперация, война на Украине, территориальные уступки, аналитики, Украина аналитика, аналитика событий на Украине, Аналитика

"Трамп уступит русским Одессу": Бавырин о возможных итогах переговоров по Украине

05:10 28.11.2025
 
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкГорода мира. Одесса
Города мира. Одесса - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© РИА Новости . Денис Петров
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Администрация США может согласиться на переход Одессы под контроль России при определенных условиях. Ключевым фактором становится готовность ВС РФ физически занять город. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
Комментируя вопрос о возможных компромиссах на переговорах с США, эксперт высказал интересное предположение. "Как плюсом, так минусом нашей позиции на переговорах с [президентом США Дональдом] Трампом является то, что для него вопрос границ Украины не так важен, как для нас", — заявил Бавырин.
"И если встанет вопрос о том, чтобы уступить русским Одессу, он ее уступит", — констатировал политолог. При этом он сделал важное уточнение: "Только ее для этого надо физически занять", — сказал эксперт.
Отвечая на вопрос о практической реализации этого сценария, Бавырин отметил: "Какие у нас для этого есть возможности — не знаю", — добавил он.
Политолог также подчеркнул, что текущая ситуация открывает определенные возможности. "Если все пойдет так, как сейчас, на это шансы есть", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Бавырин: Украина сможет пережить самую тяжелую зиму, а Зеленский близок к своему личному финалу" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в Европе и судьбу замороженные активы России — в статье Владимира Скачко "Хватит ныть, надо красть!" Кая Каллас нашла, как забрать замороженные активы России на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиОдессаРоссияУкраина.рупереговоры по Украине 2025переговорыновости переговоровновости о переговорах России и Украиныитоги переговоровСВОСпецоперациявойна на Украинетерриториальные уступкианалитикиУкраина аналитикааналитика событий на УкраинеАналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:22Сотни жилых помещений повреждены атакой БПЛА ВСУ - мэр Новороссийска
16:20Дмитрий Краснов: ЕС готов раздеться до трусов, чтобы и дальше зарабатывать на Украине
16:18"Чёрная пятница" Ермака. Сможет ли сохранить власть Зеленский?
16:15Василь Вакаров: США указали Ермаку на место, а депутаты Рады скоро побегут в Москву договариваться
16:00Глава СВР в Анкаре обсуждал проблему Украины, Москва изучит присвоение Бельгией денег РФ. Новости к 16.00
16:00Наступление на Запорожском направлении: российские войска создают угрозу окружения Орехова
16:00Киевский "Аристотель" Иннокентий (Гизель) и его "Синопсис"
15:45Бандеровский террор: Как на Украине травят трёхлетних детей за русскую речь
15:28Будапешт готов принять саммит Россия-США: Путин оценил мирные инициативы Венгрии
15:25Отключение интернета помешало защите от БПЛА ВСУ - губернатор Белгородской области
15:24Лондон в истерике: Путин чётко обозначил условия мира, и Британии это не нравится
15:03Российские войска в 15 км от Славянска: создан плацдарм для решающего штурма
14:52Российский разработчик научился управлять голубями, как дронами
14:4128 ноября 2025 года, утренний эфир
14:35Обыск у главы Офиса президента Украины может обрушить всю властную пирамиду
14:25Тактический успех под Красным Лиманом и его стратегическое значение
14:19НАБУ готовится объявить подозрение Ермаку — СМИ
14:17Занимательное краснолиниеведение. Во что упираются миротворческие инициативы
14:06Виктор Орбан в Москве: Венгрия готова стать площадкой для мирных переговоров по Украине
14:00Пропаганда отчаяния: The Economist призывает Запад к "горячей" войне с Россией
Лента новостейМолния