"Трамп уступит русским Одессу": Бавырин о возможных итогах переговоров по Украине

Администрация США может согласиться на переход Одессы под контроль России при определенных условиях. Ключевым фактором становится готовность ВС РФ физически занять город. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин

2025-11-28T05:10

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102741/62/1027416250_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_95a748d482e55d7a6fabf1eec09b93bb.jpg

Комментируя вопрос о возможных компромиссах на переговорах с США, эксперт высказал интересное предположение. "Как плюсом, так минусом нашей позиции на переговорах с [президентом США Дональдом] Трампом является то, что для него вопрос границ Украины не так важен, как для нас", — заявил Бавырин."И если встанет вопрос о том, чтобы уступить русским Одессу, он ее уступит", — констатировал политолог. При этом он сделал важное уточнение: "Только ее для этого надо физически занять", — сказал эксперт.Отвечая на вопрос о практической реализации этого сценария, Бавырин отметил: "Какие у нас для этого есть возможности — не знаю", — добавил он.Политолог также подчеркнул, что текущая ситуация открывает определенные возможности. "Если все пойдет так, как сейчас, на это шансы есть", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Бавырин: Украина сможет пережить самую тяжелую зиму, а Зеленский близок к своему личному финалу" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в Европе и судьбу замороженные активы России — в статье Владимира Скачко "Хватит ныть, надо красть!" Кая Каллас нашла, как забрать замороженные активы России на сайте Украина.ру.

