Ермак написал заявление об отставке – Зеленский - 28.11.2025
Ермак написал заявление об отставке – Зеленский
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал заявление об отставке. Об этом СМИ сообщили 28 ноября
2025-11-28T18:26
2025-11-28T19:14
новости
украина
андрей ермак
владимир зеленский
олег царев
набу
сап
На фоне масштабного коррупционного скандала и обысков у главы офиса президента Украины Андрея Ермака его увольнение воспринимается как симптом глубокого кризиса доверия к нынешней киевской власти. По данным украинских источников, Ермак был заранее предупреждён о готовящейся операции антикоррупционных органов и вылетел с Владимиром Зеленским в зарубежное турне, что оппозиция трактует как попытку выиграть время для "зачистки" компрометирующих материалов. Критики видят в действиях НАБУ либо имитацию борьбы с коррупцией в интересах внешних игроков, либо попытку ослабить Ермака перед ключевыми контактами с американской администрацией, что лишь усиливает впечатление утраты Украиной суверенитета и нарастающего раскола среди западных кураторов. На этом фоне отставка Ермака подаётся его оппонентами как подтверждение тезиса о нелегитимности и зависимом характере киевского режима, что, по их мнению, делает любые переговоры о мирном урегулировании бессодержательными.О другом украинском коррупционном скандале, который продолжает набирать обороты, — в публикации "Они трупы": Царёв рассказал об обыске НАБУ у Ермака и о "российском паспорте" главы САП Клименко.
новости, украина, андрей ермак, владимир зеленский, олег царев, набу, сап
Новости, Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Олег Царев, НАБУ, САП

Ермак написал заявление об отставке – Зеленский

18:26 28.11.2025 (обновлено: 19:14 28.11.2025)
 
Андрей Ермак
Андрей Ермак
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал заявление об отставке. Об этом СМИ сообщили 28 ноября
На фоне масштабного коррупционного скандала и обысков у главы офиса президента Украины Андрея Ермака его увольнение воспринимается как симптом глубокого кризиса доверия к нынешней киевской власти.
По данным украинских источников, Ермак был заранее предупреждён о готовящейся операции антикоррупционных органов и вылетел с Владимиром Зеленским в зарубежное турне, что оппозиция трактует как попытку выиграть время для "зачистки" компрометирующих материалов.
Критики видят в действиях НАБУ либо имитацию борьбы с коррупцией в интересах внешних игроков, либо попытку ослабить Ермака перед ключевыми контактами с американской администрацией, что лишь усиливает впечатление утраты Украиной суверенитета и нарастающего раскола среди западных кураторов.
На этом фоне отставка Ермака подаётся его оппонентами как подтверждение тезиса о нелегитимности и зависимом характере киевского режима, что, по их мнению, делает любые переговоры о мирном урегулировании бессодержательными.
О другом украинском коррупционном скандале, который продолжает набирать обороты, в публикации "Они трупы": Царёв рассказал об обыске НАБУ у Ермака и о "российском паспорте" главы САП Клименко.
Лента новостейМолния