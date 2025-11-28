https://ukraina.ru/20251128/ermak-napisal-zayavlenie-ob-otstavke---zelenskiy-1072353964.html
Ермак написал заявление об отставке – Зеленский
На фоне масштабного коррупционного скандала и обысков у главы офиса президента Украины Андрея Ермака его увольнение воспринимается как симптом глубокого кризиса доверия к нынешней киевской власти. По данным украинских источников, Ермак был заранее предупреждён о готовящейся операции антикоррупционных органов и вылетел с Владимиром Зеленским в зарубежное турне, что оппозиция трактует как попытку выиграть время для "зачистки" компрометирующих материалов. Критики видят в действиях НАБУ либо имитацию борьбы с коррупцией в интересах внешних игроков, либо попытку ослабить Ермака перед ключевыми контактами с американской администрацией, что лишь усиливает впечатление утраты Украиной суверенитета и нарастающего раскола среди западных кураторов. На этом фоне отставка Ермака подаётся его оппонентами как подтверждение тезиса о нелегитимности и зависимом характере киевского режима, что, по их мнению, делает любые переговоры о мирном урегулировании бессодержательными.О другом украинском коррупционном скандале, который продолжает набирать обороты, — в публикации "Они трупы": Царёв рассказал об обыске НАБУ у Ермака и о "российском паспорте" главы САП Клименко.
18:26 28.11.2025 (обновлено: 19:14 28.11.2025)
О другом украинском коррупционном скандале, который продолжает набирать обороты,
— в публикации "Они трупы": Царёв рассказал об обыске НАБУ у Ермака и о "российском паспорте" главы САП Клименко.