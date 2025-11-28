https://ukraina.ru/20251128/ermak-napisal-zayavlenie-ob-otstavke---zelenskiy-1072353964.html

Ермак написал заявление об отставке – Зеленский

Ермак написал заявление об отставке – Зеленский - 28.11.2025 Украина.ру

Ермак написал заявление об отставке – Зеленский

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал заявление об отставке. Об этом СМИ сообщили 28 ноября

2025-11-28T18:26

2025-11-28T18:26

2025-11-28T19:14

новости

украина

андрей ермак

владимир зеленский

олег царев

набу

сап

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1b/1069264924_0:0:721:406_1920x0_80_0_0_e82a33d840292abea0fd20e02b0c237e.jpg

На фоне масштабного коррупционного скандала и обысков у главы офиса президента Украины Андрея Ермака его увольнение воспринимается как симптом глубокого кризиса доверия к нынешней киевской власти. По данным украинских источников, Ермак был заранее предупреждён о готовящейся операции антикоррупционных органов и вылетел с Владимиром Зеленским в зарубежное турне, что оппозиция трактует как попытку выиграть время для "зачистки" компрометирующих материалов. Критики видят в действиях НАБУ либо имитацию борьбы с коррупцией в интересах внешних игроков, либо попытку ослабить Ермака перед ключевыми контактами с американской администрацией, что лишь усиливает впечатление утраты Украиной суверенитета и нарастающего раскола среди западных кураторов. На этом фоне отставка Ермака подаётся его оппонентами как подтверждение тезиса о нелегитимности и зависимом характере киевского режима, что, по их мнению, делает любые переговоры о мирном урегулировании бессодержательными.О другом украинском коррупционном скандале, который продолжает набирать обороты, — в публикации "Они трупы": Царёв рассказал об обыске НАБУ у Ермака и о "российском паспорте" главы САП Клименко.

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, андрей ермак, владимир зеленский, олег царев, набу, сап