Российские деньги для спасения Зеленского и моральное падение Европы. Украина в международном контексте

С начала 2025 года президент США Дональд Трамп выдвигал не один вариант мирной инициативы по Украине, но ни один из них не смог прижиться

Виной тому не позиция России, которую в западных СМИ часто называют максималистской, и даже не отказ Украины рассматривать любой вариант компромисса, а прежде всего нежелание Евросоюза закончить войну.Пока между США и Евросоюзом не установится стабильный консенсус по отношению к украинскому вопросу, военные действия будут продолжаться, даже несмотря на последние заявления о готовности Украины рассматривать мирный план Трампа из 28 пунктов. А на войну нужны деньги, и немалые.Европа рассчитывает закрыть новый кредит для Украины русскими деньгамиБрюссельская бюрократия изучает возможность выделения промежуточного кредита, который поможет Киеву удержаться на плаву, если блок не договорится вовремя об использовании российских активов, пишет Politico."Лидеры Европейского союза надеялись согласовать предложение об использовании замороженных резервов Москвы для выдачи Украине „репарационного кредита“ в размере 140 миллиардов евро на саммите месяц назад, но эта идея встретила неожиданно ожесточённое сопротивление премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, в чьей стране и хранятся эти деньги", — напоминает издание.Однако когда Дональд Трамп выдвинул свою новую инициативу по украинскому урегулированию из 28 пунктов, европейские чиновники подумали, что это может упрочить поддержку плана по использованию замороженных российских денег для выплаты репараций, отмечается в статье.Издание напоминает, что в проектах мирного соглашения, предложенного США, упоминается в том числе использование замороженных активов на восстановление Украины.Денежные средства могут быть возвращены Москве лишь в том маловероятном случае, если Россия согласится возместить военный ущерб, уточняет газета."Дипломаты ЕС рассчитывают, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отдаст распоряжение своим чиновникам представить проект юридического документа по репарационному кредиту в течение нескольких дней, поскольку поиск решения набирает обороты", — подчёркивает Politico.Европейских чиновников здесь тревожит только тот факт, что в первоначальной версии нового американского мирного плана говорится о том, что прибыль от использования российских активов получат США."По словам дипломатов, лидеры ЕС надеются, что им удалось убедить команду Трампа в том, что последнее слово в судьбе этих активов, а также по поводу сроков отмены европейских санкций против России и пути Украины к членству в ЕС, должно быть за ними", — резюмирует Politico.Во всём этом никто не удосужился объяснить, что будет с деньгами, если никакого мира в обозримом будущем не будет. Как обычно, Евросоюз не может просто так украсть чужие деньги, ему это обязательно нужно сделать под благородным предлогом.Взяв российские деньги, Европа самоуничтожитсяВ целом европейская идея изъять замороженные российские активы на сумму 193 млрд евро, которые хранятся у бельгийского депозитария Euroclear для того, чтобы отдать Украине, является весьма рискованным шагом. Финансируя военные усилия Украины за счёт этой суммы, Европа рискует потерять доверие рынков, рассказал французскому изданию Le Journal du Dimanche экономист Себастьен Лей.По его словам, Европа десятилетиями основывала свою идентичность на принципе верховенства закона. Договоры, институты и правовая защита были не просто административными инструментами: они были фундаментом репутации Европы, напомнил французский экономист.При этом он отметил, что проблема не в России — на карту поставлена согласованность европейского правового и политического порядков."Европейские договоры гарантируют правовую определённость, отказ от политики дискриминации и защиту собственности. Однако потенциальный проект по перераспределению замороженных активов противоречит каждому из этих принципов. Международным инвесторам посылается ясный сигнал: взятые на себя европейцами обязательства могут быть приостановлены, как только того потребует политическая конъюнктура. Для континента, который в значительной степени зависит от доверия рынков, такое поведение представляет собой значительный риск", — полагает Лей.По его мнению, не менее серьёзными были бы и международные последствия. Перераспределение активов без компенсации нарушило бы двусторонние инвестиционные договоры и поставило бы принятые на европейском уровне решения выше Нью-Йоркской конвенции 1958 года об исполнении арбитражных решений, отметил эксперт."Отказываясь де-факто от принципа pacta sunt servanda ("соглашения должны соблюдаться" — ред.), Европейский союз расшатывает систему, которой обширно пользовался. Если Европа ослабит правила, другие державы, не колеблясь, сделают то же самое — в ущерб европейским компаниям", — рассказал Лей.Существует также и риск морального плана, добавил французский экономист. Превращая юридические инструменты в политическое оружие, Европейский союз рискует показаться слишком напоминающим объект своей собственной критики, полагает Лей.Три красные линии для Москвы и КиеваЧто касается самого мирного плана и перспектив его внедрения, они пока весьма неопределённые, следует из статьи американского телеканала CNN.Пока президент Трамп рассказывает о позитивных результатах переговоров и называет разногласия преодолимыми, Украина отвергает три ключевых пункта этого документа, которые для Москвы являются главными условиями мира, уточняют американские журналисты.CNN напоминает, что перед встречей военного представителя США с российскими официальными лицами в Абу-Даби даже было объявлено, что "украинцы согласились на мирное соглашение", несмотря на "некоторые незначительные детали, которые предстоит уладить".Однако существующие расхождения никак нельзя назвать незначительными, отмечает телеканал со ссылкой на "высокопоставленного украинского источника, непосредственно знакомого с ходом переговоров". По словам чиновника, существует разница между тем, что от Украины требует администрация Трампа, и на что готовы согласиться власти в Киеве.Остаются как минимум три важнейшие области, в которых сохраняются существенные противоречия и которые могут свести на нет все усилия по переговорам и по прекращению конфликта, подчёркивает телеканал."Во-первых, это щекотливый вопрос о том, отдаст ли Украина ключевые территории в Донбассе на востоке страны, которые Россия присоединила, но не контролирует, включая так называемый „пояс крепостей“ из хорошо защищённых городов, считающихся оплотом безопасности Украины", — пишут американские журналисты.Они напоминают, что в предложениях США ранее звучал призыв к Киеву передать эти земли под управление Москвы в качестве демилитаризованной зоны."Украинский источник сообщил CNN, что по этому предложению достигнут „определённый прогресс“, но решение как по существу, так и по формулировкам проекта предложений ещё не принято", — отмечается в публикации.Во-вторых, это спорное предложение США ограничить численность Вооружённых сил Украины лимитом 600 тысяч военнослужащих, сообщает телеканал со ссылкой на украинского чиновника.Наконец, требование к Украине отказаться от стремления в НАТО остаётся неприемлемым, подчеркнул источник CNN. По его словам, такая уступка создала бы "опасный прецедент" и фактически предоставила бы России право вето в отношении всего западного военного альянса, "куда она даже не входит"."Все три вопроса — сдача территории, демилитаризация Украины и отказ Киева от членства в НАТО — наиболее частые мотивировки для спецоперации Кремля. Их решение в пользу России — главные условия Москвы. Однако вместе с тем все три пункта — самые болезненные „красные линии“ для Украины (…) Формальный отказ от любого из них может оказаться непосильной задачей и повлечёт за собой значительные риски для украинского руководства, если оно попытается это сделать", — резюмирует CNN.Больше о судьбе последней мирной инициативы Трампа в материале Павла Котова Условия Трампа, слив разговоров Ушакова, поникший Ермак. Кто заводит переговоры в тупик.

