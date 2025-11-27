https://ukraina.ru/20251127/peregovory-i-peregovorschiki-1072293503.html

Переговоры и переговорщики

Надо отдать должное нашим врагам. Они умеют использовать желание российской прессы успеть "на каждую свадьбу и на каждые похороны" и прокомментировать любой фэйк лишь бы не пропустить возможную сенсацию.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/12/1071817408_0:175:800:625_1920x0_80_0_0_8ca9b433e22f511d378e28ea8b3c688d.jpg

При таком подходе отечественных СМИ становятся бессмысленными любые запреты на иностранную пропаганду. Более того, вредными. Ведь если российский гражданин будет с определённой опаской относиться к информации, опубликованной во враждебной прессе, то, когда он читает то же самое в отечественных СМИ (зная, при этом, что вражеская пропаганда запрещена во всех видах) он верит.В последний месяц мы получили очередной результат неразборчивости и небрезгливости российских журналистов, которые весьма оригинально подошли к освещению проблемы трамповских мирных предложений. Казалось бы, в Вашингтоне сказали, что у них есть мирный план, в Москве сообщили, что пока его не видели, в Киеве заявили, что мириться собираются только на своих условиях, Европа поддержала Киев и пообещала свой, общий с ним, план. Это значит, что единого документа, который может послужить основой для старта переговорного процесса ещё нет и неизвестно будет ли он вообще. Причём, если он и появится и даже переговоры стартуют (что не обязательно), то не факт, что в итоге выйдут на какие-то договорённости.Здесь есть пространство для материала о проблемах мирных планов. Но общего материала, который рассматривал бы различия в позициях сторон и показывал бы сложность, а порой и невозможность, приведения их к общему знаменателю, пока победа России не стала столь же очевидной, как в мае 1945 года, когда даже выживший слон из Берлинского зоопарка, знал что его теперь кормят победители. Мало победить, надо убедить всех в том, что ты победил. Именно поэтому войны, как правило, идут значительно дольше, чем требуется для определения победителя на поле боя. Враг ещё должен убедиться в том, что не в состоянии отыграться прямо сейчас и смириться с этим (если, конечно, в отличие от украинских властей, он реально хочет сохранить свою государственность, пусть и с определёнными потерями).Вместо подобного профессионального подхода, требующего потратить немалые усилия на изучение темы, а также хотя бы в первом приближении знать историю войн и мирных соглашений человечества, отечественное информационное пространство заполнено материалами, построенными на тиражировании западных вбросов (как фэйковых, так и имеющих некую реальную базу, но вбросов), сделанных в интересах различных борющихся друг с другом на Украине, в Европе и США финансово-политических группировок.В результате, Кремль только трое суток назад подтвердил, что получил, причём получил из неофициальных источников, первоначальную (28 пунктов) версию мирного плана Трампа и пытается понять насколько она сегодня актуальна, а отечественные СМИ уже успели обсудить десять версий и несколько раундов "секретных" переговоров "с участием представителей России", хоть российская власть не формировала делегацию ни на какие переговоры и её пока даже не приглашали ничего обсуждать. США пока что пытаются привести к единому знаменателю Киев и своих европейских союзников, ибо предлагать Москве несогласованный план бессмысленно: Кремль скажет "мы готовы обсуждать", а Киев тут же откажется.Понятно, что если стоять на позициях здравого смысла, то невозможно было бы месяц переливать из пустого в порожнее, пытаясь делать выводы глобального характера на основе выражения лица Трампа и далёких от реальности сообщений западной прессы. Невозможно было бы длить интригу, держать народ в напряжении. Как бы мы тогда узнали, что украинская делегация оказывается не только с европейцами переговоры вела в Швейцарии о собственном варианте плана, но и американцам "свою непреклонную волю диктовала"? Некоторые даже уверяют, что и с Россией что-то обсуждала.Затем нам любезно предлагают версию других западных СМИ (их же выбросили из нашего информационного пространства, чтобы отечественные нам их мнение доносили). По этой версии бывший главком ВСУ и военный преступник Залужный "секретно" покинул Лондон, где он работает послом Украины, чтобы провести "секретные" переговоры с американцами и, опять же, какими-то "представителями России" о том, как он (Залужный) подпишет мирное соглашение, когда придёт к власти.Дальше-больше, оказывается в Абу-Даби террорист, экстремист и военный преступник Буданов* договорился о чём-то побеседовать с представителями сразу всех разведок России (с кем же им ещё беседовать?). Но вдруг туда (в Абу-Даби) примчался министр армии США, вызвал к себе всех разведчиков (российских и украинских) и сказал им, что планы меняются и они, под его руководством, будут обсуждать новый (согласованный с европейцами) мирный план Трампа. Трамп, правда, при этом утверждал, что никакого нового плана у него нет.Ну история с Абу-Даби вообще ни в какие ворота не лезет. Это, как если вы с друзьями договорились пойти в баню, а чтобы было не скучно взять с собой соседа-бандита – так просто, пообщаться с ним о жизни. Разделись, заходите в парилку, а там… зал Миланской оперы и какой-то американец вам говорит, что решил изменить ваши планы, теперь в программе вместо бани Пуччини "Тоска". Вы, конечно же, не замечаете противоестественности происходящего и, завернувшись в простыню, наслаждаетесь оперой.Я понимаю, что террористу, экстремисту и военному преступнику Буданову, равно как и военному преступнику Залужному необходимо поддерживать свой вес в глазах невзыскательной киевской публики, считающей кого-нибудь из них возможным "спасителем Украины" в статусе военного диктатора. Для этого они убеждают население, что с ними и американцы, и русские ведут "секретные переговоры", то есть, что ведущие игроки на международной арене воспринимают их как возможных партнёров. Нам их рекламировать зачем?Ну ладно, захотелось высосать из пальца сенсацию. Но можно же не тупо (и бесплатно) распространять чью-то заказную (кому-то оплаченную) информацию. Вместо того, чтобы сутками напролёт рассуждать о том, как, когда и при чьей поддержке Залужный, Буданов или какой-нибудь ещё экстремист (например Порошенко*) свергнет Зеленского и какое нам от этого может быть счастье (никакого), можно было бы публично задаться вопросами:1. Как мог тот же Залужный, будучи послом и не имея права без разрешения Зеленского шагу ступить из Лондона, "секретно" уехать в другую страну и, без полномочий и инструкций правительства начать переговоры с США и Россией, при том, что Россия официально, считается Киевом врагом Украины?2. Несанкционированные переговоры с врагом всегда и во всех странах квалифицировались, как измена. Почему же Залужный, столь ловко ушедший от наблюдения сидевших в его посольстве офицеров СБУ и разведки, был легко раскрыт простым журналистом обычного изданий, который "знает" не только куда он поехал, но и с кем, и даже о чём говорил?3. Аналогичные вопросы и по Буданову, который должен было "невидимо" покинуть Украину и убедить всех руководителей российских разведок одновременно провести с ним переговоры. А что представителем одной разведки Россия никак бы не обошлась?4. По Буданову есть и более сакраментальный вопрос. На каком основании он и, особенно его российские контрагенты, собравшись обсудить свои разведывательные проблемы, внезапно подчинились второразрядному американскому министру и, не имея ни полномочий, ни инструкций, вдруг начали переговоры о мире на основании обсуждения "плана Трампа", который даже Трамп не видел? С тем же успехом можно поймать где-нибудь в Таиланде на отдыхе владельцев гостиниц из России, США и Украины и предложить им провести "секретные" мирные переговоры от имени своих правительств.Но нет, эти вопросы никто не задал. А ведь они сами напрашиваются. Ибо сам факт подобных сообщений в западной прессе является свидетельством того, что украинские политики и военные (к тому же террористы, экстремисты и военные преступники) начинают самостоятельно искать выходы на США и Россию, предлагая себя, как замену Зеленскому, готовую подписать мир (какой прикажут). Последний раз высокопоставленные представители режима (Геринг по своим каналам, Борман по своим, Риббентроп по дипломатическим, Гиммлер через Шелленберга и Вольфа) искали за спиной Гитлера возможность договориться с союзниками о сепаратном мире в начале 1945 года.С этой точки зрения, сам факт распространения западными СМИ информации о возможносм поиске подобных контактов украинскими политиками должен заинтересовать нас не только как свидетельство развала украинского режима, но и в плане их российских контактов: с кем они рассчитывают найти взаимопонимание, от кого получить поддержку в вопросе о компромиссном мире. Ведь они террористы, экстремисты и военные преступники, при этом явно собираются остаться у власти на Украине после подписания мира. Кто в России, по их мнению, согласится их оставить у власти и почему они в этом так уверены?Вот вам и пространство и для сенсации, и для журналистского расследования, а не "28 пунктов, 22 пункта, 19 пунктов – что подпишем?"А почему мы вообще должны что-то подписывать? Может разумнее подождать пока они там у себя окончательно друг друга доедят?О последних заявлениях президента РФ - в статье Павла Котова "Путин: когда прекратятся боевые действия, договора с Украиной пока не будет, "бомжи" в ВСУ"

