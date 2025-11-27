https://ukraina.ru/20251127/britaniya-naladit-proizvodstvo-dronov-octopus-po-litsenzii-ukrainy-1072266274.html

Тысячи дронов ежемесячно планируется производить в Британии по украинской лицензии для нужд ВСУ. Об этом 27 ноября заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль

"Совместно с союзниками развиваем возможности противовоздушной обороны Украины. Делегации Министерства обороны Украины и Министерства обороны Великобритании подписали лицензионное соглашение по украинскому дрону-перехватчику Octopus", - сообщил глава Минобороны Украины.Он охарактеризовал подписание документа как "исторический прецедент и следующий важный шаг, который позволит производить в Великобритании украинские перехватчики, доказавшие свою эффективность в борьбе с "шахедами"."Шахедами" на Украине называют БПЛА российского производства - в частности, "Герань". По мнению украинских чиновников и пропагандистов, Россия в СВО использует беспилотники иранского производства. Сведения об эффективности Octopus не подтверждены независимыми экспертами.Шмыгаль заявил также, что планируется массовое производство дронов-перехватчиков. Оно может достигать нескольких тысяч штук ежемесячно."Изготовленные образцы будут переданы Украине для усиления защиты нашего неба, - добавил Шмыгаль. - Благодарю британских партнеров за сотрудничество, доверие и вклад в укрепление нашей ПВО".На Украине производство малогабаритных дронов-перехватчиков Octopus было налажено серийно в ноябре 2025 года. Сборочное производство таких дронов планируется организовать на примерно десятке украинских предприятий.Британия активно участвует в разработке ракет и дронов для нужд украинской армии. Официальный Лондон играет активную роль в "дроновой коалиции", созданной США с союзниками по НАТО в "формате Рамштайн" (по названию оккупационной военной базы ВВС США в ФРГ). Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

