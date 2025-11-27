Британия наладит производство дронов Octopus по лицензии Украины - 27.11.2025 Украина.ру
Британия наладит производство дронов Octopus по лицензии Украины
Британия наладит производство дронов Octopus по лицензии Украины
Британия наладит производство дронов Octopus по лицензии Украины
Тысячи дронов ежемесячно планируется производить в Британии по украинской лицензии для нужд ВСУ. Об этом 27 ноября заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль
2025-11-27T12:02
2025-11-27T12:02
"Совместно с союзниками развиваем возможности противовоздушной обороны Украины. Делегации Министерства обороны Украины и Министерства обороны Великобритании подписали лицензионное соглашение по украинскому дрону-перехватчику Octopus", - сообщил глава Минобороны Украины.Он охарактеризовал подписание документа как "исторический прецедент и следующий важный шаг, который позволит производить в Великобритании украинские перехватчики, доказавшие свою эффективность в борьбе с "шахедами"."Шахедами" на Украине называют БПЛА российского производства - в частности, "Герань". По мнению украинских чиновников и пропагандистов, Россия в СВО использует беспилотники иранского производства. Сведения об эффективности Octopus не подтверждены независимыми экспертами.Шмыгаль заявил также, что планируется массовое производство дронов-перехватчиков. Оно может достигать нескольких тысяч штук ежемесячно."Изготовленные образцы будут переданы Украине для усиления защиты нашего неба, - добавил Шмыгаль. - Благодарю британских партнеров за сотрудничество, доверие и вклад в укрепление нашей ПВО".На Украине производство малогабаритных дронов-перехватчиков Octopus было налажено серийно в ноябре 2025 года. Сборочное производство таких дронов планируется организовать на примерно десятке украинских предприятий.Британия активно участвует в разработке ракет и дронов для нужд украинской армии. Официальный Лондон играет активную роль в "дроновой коалиции", созданной США с союзниками по НАТО в "формате Рамштайн" (по названию оккупационной военной базы ВВС США в ФРГ). Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Британия наладит производство дронов Octopus по лицензии Украины

12:02 27.11.2025
 
Тысячи дронов ежемесячно планируется производить в Британии по украинской лицензии для нужд ВСУ. Об этом 27 ноября заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль
"Совместно с союзниками развиваем возможности противовоздушной обороны Украины. Делегации Министерства обороны Украины и Министерства обороны Великобритании подписали лицензионное соглашение по украинскому дрону-перехватчику Octopus", - сообщил глава Минобороны Украины.
Он охарактеризовал подписание документа как "исторический прецедент и следующий важный шаг, который позволит производить в Великобритании украинские перехватчики, доказавшие свою эффективность в борьбе с "шахедами".
"Шахедами" на Украине называют БПЛА российского производства - в частности, "Герань". По мнению украинских чиновников и пропагандистов, Россия в СВО использует беспилотники иранского производства. Сведения об эффективности Octopus не подтверждены независимыми экспертами.
Шмыгаль заявил также, что планируется массовое производство дронов-перехватчиков. Оно может достигать нескольких тысяч штук ежемесячно.
"Изготовленные образцы будут переданы Украине для усиления защиты нашего неба, - добавил Шмыгаль. - Благодарю британских партнеров за сотрудничество, доверие и вклад в укрепление нашей ПВО".
На Украине производство малогабаритных дронов-перехватчиков Octopus было налажено серийно в ноябре 2025 года. Сборочное производство таких дронов планируется организовать на примерно десятке украинских предприятий.
Британия активно участвует в разработке ракет и дронов для нужд украинской армии. Официальный Лондон играет активную роль в "дроновой коалиции", созданной США с союзниками по НАТО в "формате Рамштайн" (по названию оккупационной военной базы ВВС США в ФРГ).
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
