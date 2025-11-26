https://ukraina.ru/20251126/nikita-mendkovich-posle-provala-v-vashingtone-strany-tsentralnoy-azii-budut-stroit-otnosheniya-s-1072234893.html

Никита Мендкович: После провала в Вашингтоне страны Центральной Азии будут строить отношения с Россией

Визит в Вашингтон среднеазиатских лидеров стал крупнейшим провалом года для всех пяти государств. Были заключены невиданные по масштабам невыгодные сделки. Казахстан потерял за один день 17 миллиардов. Узбекистан оказался должен США 135 миллиардов долларов. Цифры поражают воображение, учитывая, что это больше, чем, например, ВВП Узбекистана.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.Накануне визита президента России Владимира Путина в Киргизию в Бишкеке открылся Евразийский центр русского языка и культуры и начал вещание новый русскоязычный телеканал Nomad TV."Сегодня Кыргызстан — часть русского мира, нравится это кому-то или нет", отметил вице-премьер республики Эдиль Байсалов.- Никита Андреевич, эта фраза отражает прагматизм среднеазиатской политической элиты или соответствует реальному положению дел?- Это, безусловно, отражает реальное положение дел в обществе, потому что и в Кыргызстане, и в ряде соседних республик русский язык играет ключевую роль. Это язык науки, основного корпуса литературных текстов, в том числе писателей коренной национальности, это язык преподавания в школах и вузах. Напомню, что в соседнем Казахстане больше людей свободно владеют русским, чем казахским языком. Даже среди этнических казахов. Эту ситуацию нужно учитывать.Другое дело, что далеко не все политики в регионе это понимают и стремятся сломать эту систему, поставить русский язык в униженное ограниченное положение. Прекрасно, если вице-премьер Байсалов понимает порочность этой практики и будет постепенно отходить от нацификации культуры и образования Кыргызстана. Эта страна достигла своих успехов. именно благодаря содружеству русского и кыргызского языка. Писатель Айтматов говорил, что они как два крыла. Отрезание одного крыла у птицы сделает ее нежизнеспособной.- Популярность русского языка способствует донесению до жителей среднеазиатских республик точки зрения России на первопричины украинского конфликта?- Я думаю, что знание языка способствует получению доступа к любой информации. Потому что в силу очевидных причин социально-экономического толка возможности собственных кыргызоязычных медиа очень ограничены и русский язык — это окно в мир для населения республики. Это возможность получать прямую информацию и о мировой повестке, и о событиях науки, техники, новейших изобретениях. Разумеется, тема конфликта на Украине, российской борьбы с украинским фашизмом это тоже один из факторов современности, который кыргызстанцы узнают через русский язык. И видимо, узнают неплохо, чему порукой тысячи добровольцев из Кыргызстана на СВО.- Каковы позиции радикальных исламистов в Средней Азии сейчас?- К сожалению, радикальные исламисты в Средней Азии остаются очень активными. Есть несомненные данные о том, что турецкие радикалы и специальные службы поддерживают местных салафитов и иные экстремистские ячейки. В том числе, возможно, Запад рассматривает радикалов как потенциальный инструмент дестабилизации региона и создания фронта нестабильности у границ России.- Удается ли России удержать среднеазиатские государства в орбите своего влияния, или после визита лидеров этих стран в Вашингтон в начале ноября делать это становится труднее?- Будем честны. Визит в Вашингтон среднеазиатских лидеров стал крупнейшим провалом года для всех пяти государств. Были заключены невиданные по масштабам невыгодные сделки. Казахстан потерял за один день 17 миллиардов. Узбекистан оказался должен США 135 миллиардов долларов. Цифры просто поражают воображение, учитывая, что это больше, чем, например, ВВП Узбекистана.Совершенно очевидно, что в условиях таких отношений с США объективный единственный выход для стран региона – наращивать отношения с другими партнерами, которые стараются не обобрать их, а наладить взаимовыгодное сотрудничество. Поэтому я думаю, что прекрасные отношения Москвы со странами региона будут развиваться, будет развиваться наше хозяйственное сотрудничество, сотрудничество в военной сфере, что как раз обсуждалось во время саммита в Бишкеке и в ряде других областях.Также о ситуации в Средней Азии - Григорий Михайлов: Казахстан в оценках СВО ориентирован на Запад, но ждет, когда с России снимут санкции

