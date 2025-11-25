https://ukraina.ru/20251125/lobio-kushat-stalo-smertelno-opasno-1072146236.html

"Это вам не лобио кушать": Генпрокуратура РФ присмотрелась к смертельно опасному блюду из фасоли

Ненадлежащее обращение с пищевыми продуктами привело к массовому заболеванию ботулизмом и летальному исходу. Об этом 25 ноября сообщила Генпрокуратура России

Ведомство опубликовало материалы о ненадлежащем обращении с продуктами питания. В комментарии к фотоматериалам отмечено, что в таких условиях была сварена и упакована продовольственная фасоль, которая в дальнейшем использовалась для приготовления салата "Лобио". "В результате его реализации через сервисы доставки еды произошло массовое заболевание ботулизмом, в том числе со смертельным исходом", - констатировали в Генпрокуратуре РФ.Ведомство направило в суд уголовное дело о производстве и реализации пищевой продукции, не отвечающей требованиям безопасности.Генпрокуратурой России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Владимира Шина, Антона Лозина, Елены Машковой и Карима Норматова. Они обвиняются по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и реализация пищевой продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц). Шину также инкриминируется ст. 322.3 УК РФ (незаконная постановка на учет иностранных граждан).Следователи установили, что в мае–июне 2024 года руководитель ООО "Савон-К" Шин приобрел в целях сбыта продовольственную фасоль, которую по его поручению разнорабочий Норматов, не обладающий специальными познаниями в области пищевой промышленности, в нарушение санитарно-эпидемиологических норм, правил термообработки и условий стерилизации, сварил и поместил в вакуумную упаковку, что повлекло формирование в ней ядовитого вещества – ботулотоксина.Зараженная продукция в том же году была приобретена гендиректором ООО "Локалкитчен" Лозиным. Он совместно с руководителем отдела качества Машковой, желая снизить финансовые издержки, не обеспечил надлежащую проверку ее качества путем проведения необходимых микробиологических исследований. Такую фасоль они использовали для приготовления салата "Лобио", который реализовали населению через интернет-магазины "Кухня на районе" и "Самокат"."В результате пищевого отравления, вызванного употреблением салата, произошло массовое заболевание ботулизмом, от которого 2 человека скончались, 298 лицам причинен вред различной степени тяжести, а еще у 52 потребителей возникла реальная опасность причинения тяжкого вреда здоровью или смерти, которые не наступили благодаря своевременно оказанной медицинской помощи", - рассказали в Генпрокуратуре. Также выяснилось, что Шин в 2024 году путем подачи в органы полиции фальсифицированных заявлений незаконно поставил на учет 31 иностранного гражданина, являющихся сотрудниками ООО "Савон-К".Потерпевшими заявлены иски о возмещении причиненного вреда на сумму свыше 70 млн рублей. "Локалкитчен" добровольно компенсировало часть этой суммы.Уголовное дело направлено в Люблинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.Больше новостей дня представлено в обзоре За кулисами дипломатии: США и РФ провели раунд переговоров в ОАЭ. Хроника событий на утро 25 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

