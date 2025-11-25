"Это вам не лобио кушать": Генпрокуратура РФ присмотрелась к смертельно опасному блюду из фасоли - 25.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251125/lobio-kushat-stalo-smertelno-opasno-1072146236.html
"Это вам не лобио кушать": Генпрокуратура РФ присмотрелась к смертельно опасному блюду из фасоли
"Это вам не лобио кушать": Генпрокуратура РФ присмотрелась к смертельно опасному блюду из фасоли - 25.11.2025 Украина.ру
"Это вам не лобио кушать": Генпрокуратура РФ присмотрелась к смертельно опасному блюду из фасоли
Ненадлежащее обращение с пищевыми продуктами привело к массовому заболеванию ботулизмом и летальному исходу. Об этом 25 ноября сообщила Генпрокуратура России
2025-11-25T12:25
2025-11-25T12:47
новости
россия
генпрокуратура
кулинария
здравоохранение
общество
общественный порядок
безопасность
кулинария
питание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/19/1072146101_0:781:1126:1414_1920x0_80_0_0_88887dde47e19cd85de3d847091a6f5a.jpg
Ведомство опубликовало материалы о ненадлежащем обращении с продуктами питания. В комментарии к фотоматериалам отмечено, что в таких условиях была сварена и упакована продовольственная фасоль, которая в дальнейшем использовалась для приготовления салата "Лобио". "В результате его реализации через сервисы доставки еды произошло массовое заболевание ботулизмом, в том числе со смертельным исходом", - констатировали в Генпрокуратуре РФ.Ведомство направило в суд уголовное дело о производстве и реализации пищевой продукции, не отвечающей требованиям безопасности.Генпрокуратурой России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Владимира Шина, Антона Лозина, Елены Машковой и Карима Норматова. Они обвиняются по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и реализация пищевой продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц). Шину также инкриминируется ст. 322.3 УК РФ (незаконная постановка на учет иностранных граждан).Следователи установили, что в мае–июне 2024 года руководитель ООО "Савон-К" Шин приобрел в целях сбыта продовольственную фасоль, которую по его поручению разнорабочий Норматов, не обладающий специальными познаниями в области пищевой промышленности, в нарушение санитарно-эпидемиологических норм, правил термообработки и условий стерилизации, сварил и поместил в вакуумную упаковку, что повлекло формирование в ней ядовитого вещества – ботулотоксина.Зараженная продукция в том же году была приобретена гендиректором ООО "Локалкитчен" Лозиным. Он совместно с руководителем отдела качества Машковой, желая снизить финансовые издержки, не обеспечил надлежащую проверку ее качества путем проведения необходимых микробиологических исследований. Такую фасоль они использовали для приготовления салата "Лобио", который реализовали населению через интернет-магазины "Кухня на районе" и "Самокат"."В результате пищевого отравления, вызванного употреблением салата, произошло массовое заболевание ботулизмом, от которого 2 человека скончались, 298 лицам причинен вред различной степени тяжести, а еще у 52 потребителей возникла реальная опасность причинения тяжкого вреда здоровью или смерти, которые не наступили благодаря своевременно оказанной медицинской помощи", - рассказали в Генпрокуратуре. Также выяснилось, что Шин в 2024 году путем подачи в органы полиции фальсифицированных заявлений незаконно поставил на учет 31 иностранного гражданина, являющихся сотрудниками ООО "Савон-К".Потерпевшими заявлены иски о возмещении причиненного вреда на сумму свыше 70 млн рублей. "Локалкитчен" добровольно компенсировало часть этой суммы.Уголовное дело направлено в Люблинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.Больше новостей дня представлено в обзоре За кулисами дипломатии: США и РФ провели раунд переговоров в ОАЭ. Хроника событий на утро 25 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/19/1072146101_0:675:1126:1520_1920x0_80_0_0_243a4d27d2979d1bb8a48b75454da8a8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, генпрокуратура, кулинария, здравоохранение, общество, общественный порядок, безопасность, кулинария, питание, москва, криминал, трудовые мигранты
Новости, Россия, генпрокуратура, кулинария, здравоохранение, Общество, общественный порядок, безопасность, кулинария, питание, Москва, криминал, трудовые мигранты

"Это вам не лобио кушать": Генпрокуратура РФ присмотрелась к смертельно опасному блюду из фасоли

12:25 25.11.2025 (обновлено: 12:47 25.11.2025)
 
© Фото : Генпрокуратура России / Telegram
- РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : Генпрокуратура России / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Ненадлежащее обращение с пищевыми продуктами привело к массовому заболеванию ботулизмом и летальному исходу. Об этом 25 ноября сообщила Генпрокуратура России
Ведомство опубликовало материалы о ненадлежащем обращении с продуктами питания. В комментарии к фотоматериалам отмечено, что в таких условиях была сварена и упакована продовольственная фасоль, которая в дальнейшем использовалась для приготовления салата "Лобио".
"В результате его реализации через сервисы доставки еды произошло массовое заболевание ботулизмом, в том числе со смертельным исходом", - констатировали в Генпрокуратуре РФ.
Ведомство направило в суд уголовное дело о производстве и реализации пищевой продукции, не отвечающей требованиям безопасности.
Генпрокуратурой России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Владимира Шина, Антона Лозина, Елены Машковой и Карима Норматова. Они обвиняются по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и реализация пищевой продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц). Шину также инкриминируется ст. 322.3 УК РФ (незаконная постановка на учет иностранных граждан).
Следователи установили, что в мае–июне 2024 года руководитель ООО "Савон-К" Шин приобрел в целях сбыта продовольственную фасоль, которую по его поручению разнорабочий Норматов, не обладающий специальными познаниями в области пищевой промышленности, в нарушение санитарно-эпидемиологических норм, правил термообработки и условий стерилизации, сварил и поместил в вакуумную упаковку, что повлекло формирование в ней ядовитого вещества – ботулотоксина.
Зараженная продукция в том же году была приобретена гендиректором ООО "Локалкитчен" Лозиным. Он совместно с руководителем отдела качества Машковой, желая снизить финансовые издержки, не обеспечил надлежащую проверку ее качества путем проведения необходимых микробиологических исследований. Такую фасоль они использовали для приготовления салата "Лобио", который реализовали населению через интернет-магазины "Кухня на районе" и "Самокат".
"В результате пищевого отравления, вызванного употреблением салата, произошло массовое заболевание ботулизмом, от которого 2 человека скончались, 298 лицам причинен вред различной степени тяжести, а еще у 52 потребителей возникла реальная опасность причинения тяжкого вреда здоровью или смерти, которые не наступили благодаря своевременно оказанной медицинской помощи", - рассказали в Генпрокуратуре.
Также выяснилось, что Шин в 2024 году путем подачи в органы полиции фальсифицированных заявлений незаконно поставил на учет 31 иностранного гражданина, являющихся сотрудниками ООО "Савон-К".
Потерпевшими заявлены иски о возмещении причиненного вреда на сумму свыше 70 млн рублей. "Локалкитчен" добровольно компенсировало часть этой суммы.
Уголовное дело направлено в Люблинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Больше новостей дня представлено в обзоре За кулисами дипломатии: США и РФ провели раунд переговоров в ОАЭ. Хроника событий на утро 25 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссиягенпрокуратуракулинарияздравоохранениеОбществообщественный порядокбезопасностькулинарияпитаниеМосквакриминалтрудовые мигранты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:09Зеленский оказался в наиболее уязвимом положении с начала СВО — The Guardian
13:56Лондон спасает свою экономику за счёт войны: СВР раскрыл планы Британии по срыву мира на Украине
13:51ГБР разоблачило разворовывание средств на закупках генераторов для ВСУ
13:31Бывшего руководителя одесских налоговиков уличили в нетрудовых доходах
13:30Российские военные продвигаются в Днепропетровской области
13:20Москва изучает "план Трампа", полученный через неофициальные каналы - Лавров
13:07Энергетические войны: Китай наращивает закупки нефти из Ирана, а Украина – газа из США
13:05"Украинские диверсанты" в Польше вызвали конфликт между прокуратурой и спецслужбой
12:58ВС РФ освободили Иванполье в ДНР. Главное из брифинга Минобороны
12:57Тысячи жителей в Запорожской области остались без света после массированных ударов ВСУ
12:48Европейские вассалы и амбиции Киева разрушают мирный план США
12:32Три минуты от обнаружения цели до её поражения: начальник расчёта ПВО Логачёв о борьбе за небо
12:32Россия выигрывает у США в новой космической гонке. Главные новости к этому часу
12:25"Это вам не лобио кушать": Генпрокуратура РФ присмотрелась к смертельно опасному блюду из фасоли
12:00Министр армии США представит России сокращенный план по урегулированию. Главные новости к 12:00
11:49Госсекретарь США отказывается встречаться с главой дипломатии ЕС
11:43Прояснились последствия падения обломков дрона в центре Краснодара
11:30Песков назвал ситуацию вокруг американского мирного плана информационной вакханалией
11:26Британия представила план дискредитации президента США ради заработка на украинской крови - СВР
11:03Уточнены результаты ракетных ударов по Украине
Лента новостейМолния