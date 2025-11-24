Что на самом деле происходит с военнопленными по обе стороны фронта и почему Украина забирает не всех

https://ukraina.ru/20251124/chto-na-samom-dele-proiskhodit-s-voennoplennymi-po-obe-storony-fronta-i-pochemu-ukraina-zabiraet-ne-1072080961.html

Критическая ситуация, которая складывается для украинской армии на ключевых участках фронта, вынуждает командование ВСУ прибегнуть к излюбленной информационной тактике.

Постоянно звучат "победные" реляции из Киева об очередном "контрнаступлении", под Купянском и Покровском. И так каждый день. Украинские генералы кидают своих подчиненных для взятия захваченных российской армией выгодных рубежей и плацдармов. За последнюю неделю в таких вот "контрнаступах" только в районе Мирнограда киевский режим потерял несколько рот боевиков.Военные рассказывают, что из Мирнограда, например, сейчас вырваться противнику не реально. Там есть небольшой участок, где нашим войскам не удалось сомкнуть кольцо окружения, но он меньше километра, а значит не только контролируется "эфпивишками", но и спокойно простреливается из стрелкового оружия. Если посмотреть на цифры потерь ВСУ за последние сутки в зоне ответственности группировки войск "Центр", то они превысили цифру в полтысячи украинских военных. Это практически два пехотных батальона. Подобная картина наблюдается и на Харьковском направлении.Видя, что происходит на переднем крае, всё больше украинских солдат принимают решения о сдаче в плен. Они связываются с российским командованием на специальных радиочастотах, договариваются о прикрытии, чтобы свои же не прикончили, и сдаются в плен. За последние дни такой возможностью воспользовались около сотни украинских военных. Активнее всего начали сдаваться после того, как услышали выступление Президента РФ на командном пункте группировки войск "Запад". Путин поручил сделать всё, чтобы на переднем крае предпринимались все меры для организации принятия военнопленных солдат и офицеров ВСУ.Уже не первый год в тыловых районах приграничных регионов России содержатся тысячи военнопленных Вооруженных сил Украины. Их обмен, как правило, непубличный. Многие из украинских пленных на родине числятся пропавшими без вести. Одни надеются попасть в следующий список на обмен, другие смирились со своей участью и ждут уголовного срока или возможности вступить в российские подразделения. Судьба сдавшихся бойцов Вооруженных сил Украины зависит от обстоятельств их службы. В России есть несколько статей Уголовного кодекса, по которым против них могут возбудить дело, — это и "Ведение агрессивной войны" (срок от 7 до 20 лет лишения свободы), и "Реабилитация нацизма" (до 3 лет), и "Наемничество" (от 3 до 7 лет).Но большую часть пленных ждут трудовые работы и заключение до окончания боевых действий. При этом часть из них после отправки на родину возвращается на фронт. Тем не менее, когда пленные смогут вернуться домой — неясно. Как не раз отмечала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, обмен был приостановлен из-за постоянно возникающих новых требований украинских переговорщиков. К сожалению, несколько месяцев из-за Украины, которая постоянно выставляет новые надуманные требования, обмены приостановлены.В то же время изредка пленным удается увидеться с родными. Например, в прошлом году уполномоченная по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова организовала свидание родных в колонии — для этого им пришлось пересечь границу Украины. Организация встречи заняла два месяца. С начала СВО омбудсмен получила еще 700 таких заявок. Часть сдавшихся бойцов Вооруженных сил Украины, мобилизованных на передовую не по своему желанию, не желают попадать в обменные списки и возвращаться на родину, заявлял депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий. Проверить эту информацию в условиях военного положения не предоставляется возможным. Однако известно, что в ДНР были сформированы целый батальон имени Богдана Хмельницкого и добровольческий отряд имени Максима Кривоноса, состоящий из бывших украинских пленных.Процедура обмена в зоне проведения специальной военной операции уже имеет свою историю. О первом после начала СВО обмене сообщила 21 марта 2022 года уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она подтвердила ранее появившиеся сведения о том, что девять российских военнослужащих вернулись домой в обмен на главу украинской администрации Мелитополя Ивана Федорова (российские войска установили контроль над этим городом в ДНР 26 февраля).29 июня 2022 года состоялся первый крупный обмен пленными, по формуле 144 на 144. На следующий день представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинцев обменяли на военнослужащих ВС РФ, а также бойцов ДНР и ЛНР. Он отметил, что обмен прошел по указанию Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.По данным российского военного ведомства, крупный обмен военнопленными прошел также 17 октября 2022 года, когда с подконтрольной Киеву территории были возвращены 110 российских граждан (в том числе 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся с февраля 2022 года). Взамен украинской стороне были переданы 108 женщин-военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). 3 ноября в Минобороны РФ сообщили об освобождении из украинского плена 107 российских военнослужащих.В 2023 году наиболее крупные обмены пленными проводились 16 февраля и 10 апреля. В результате февральского обмена в Россию вернулся 101 военнослужащий. По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, в число освобожденных вошли девять защитников республики и священнослужитель - настоятель Свято-Казанского храма с. Ярового Краснолиманского района. Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова сообщила, что среди освобожденных 44 военнослужащих из ЛНР. 10 апреля из украинского плена были освобождены 106 военнослужащих ВС РФ.В течение следующего года Минобороны РФ сообщало также об обменах пленными по формулам 100 на 100 (8 февраля), 115 на 115 (24 августа), 103 на 103 (14 сентября), 150 на 150 (30 декабря) и др. 5 февраля текущего года Россия вернула 150 военнослужащих из украинского плена, взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. 18 марта президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом анонсировал очередной российско-украинский обмен военнопленными, который состоялся на следующий день по формуле 175 на 175. Кроме того, Россия в качестве жеста доброй воли также передала Украине 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи.19 апреля, по данным Минобороны РФ, Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 246 российских военнослужащих, взамен были переданы 246 военнопленных ВСУ. Кроме того, украинской стороне был передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи. 6 мая Минобороны РФ сообщило, что Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 205 на 205 при посредничестве ОАЭ.16 мая в Стамбуле (Турция) между Россией и Украиной прошли переговоры, по итогам которых Москва и Киев договорились, в частности, об обмене пленными по формуле 1 тыс. на 1 тыс. 23 мая Министерство обороны РФ сообщило о первом обмене в рамках стамбульских договоренностей. В этот день 270 российских военных и 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, были возвращены РФ. Россия в ответ передала украинской стороне 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. На следующий день был проведен обмен по формуле 307 на 307. 25 мая были возвращены еще 303 военнослужащих РФ, взамен также переданы 303 украинских военных.Последний раз Россия и Украина обменивались военнопленными 18 октября по формуле "95 на 95". 14 сентября Россия вернула 103 военнослужащих, попавших в плен при вторжении ВСУ в приграничье Курской области. РФ передала столько же военнопленных Украине. Оба обмена состоялись при посредничестве ОАЭ.Как солдаты попадают в плен на СВО? Бойцов берут в плен насильно. Военнослужащих могут оставить в живых, чтобы попытаться добыть у них информацию, использовать их в качестве живого щита или оставить для обмена на своих солдат. Также военные могут сдаться в плен добровольно, однако в России, как и на Украине, это запрещено законодательно. В РФ это закреплено в постановлении пленума Верховного суда о преступлениях против военной службы. За добровольную сдачу в плен гражданину России грозит до 10 лет лишения свободы (если в его действиях нет признаков госизмены).Общую численность солдат, попавших в плен, обе стороны конфликта не раскрывают, как и не рассекречивают места их содержания. Служащие ВСУ, по информации телеканала "Звезда", к примеру, могут помещаться в Центры временного содержания или в СИЗО, ожидая окончания боевых действий или обмена.По Женевской конвенции, пленный военнослужащий обязан иметь при себе удостоверение личности, которое он должен показать по первому требованию. При этом документ ни в коем случае нельзя у него отбирать, как и другие ценные вещи или деньги. Кроме того, конвенция запрещает физические и моральные пытки, угрозы, оскорбления в адрес военнопленного с целью получения от него каких-либо сведений. Допрос пленника должен проводиться на понятном ему языке. Военнопленных обязаны задерживать гуманным способом, а после содержать в лагерях, расположенных в отдалении от зоны боестолкновений, поскольку их нельзя подвергать любой опасности. Пленников необходимо снабжать водой, едой, одеждой по сезону и оказывать им медицинскую помощь.Конечно, подобные условия и требования практически всегда нарушаются в отношении российских военнослужащих, оказавшихся в украинском плену. Об этом свидетельствуют многочисленные рассказы наших ребят, которых удалось освободить. В сам процесс обмена и освобождения, как с российской, так и украинской сторон, включены министерства обороны, депутаты, уполномоченные по правам человека и волонтеры. Сначала они составляют списки с военнопленными для потенциального обмена, а потом передают их оппоненту. Согласно Женевской конвенции, в первую очередь стороны конфликта обязаны организовать репатриацию больных и раненых военнослужащих.Также в документе закреплено, что оппоненты могут договориться об обмене военнопленных, которые здоровы, но находятся в плену продолжительное время. Для сторон оно может измеряться по-разному: как в днях, так и в месяцах. Главное — заключить соглашение.Несмотря на то, что страны не раз обвиняли друг друга в затягивании подачи списков пленных, обменные процессы между сторонами за время СВО происходили регулярно. Тому во многом способствовали аппараты уполномоченных по правам человека РФ и Украины Татьяны Москальковой и Дмитрия Лубинца. Разумеется, обменные процессы между РФ и Украиной стоит ожидать и в дальнейшем. Понятно, что нынешняя ситуация не способствует стабильному и постоянному контакту, но обмены военными будут продолжаться — в этом заинтересованы обе стороны — уверены эксперты. На политическом уровне украинское руководство любит постоянно акцентировать, что никакие переговоры с представителями РФ не ведутся. Но вместе с тем получается, что консультации и диалоги продолжаются, как минимум по линиям омбудсменов Лубинца и Москальковой и силовых ведомств.При этом экспертам сложно оценить работу как уполномоченных по правам человека, так и оборонных ведомств. "Это не та категория переговоров, которую вообще можно оценивать. Успешно — это когда у сторон вообще нет пленных или ими обмениваются молниеносно", — справедливо считают эксперты. Сегодня поиск пропавших без вести бойцов специальной военной операции остаётся одним из наиболее сложных вопросов. К сожалению, часто все тяготы по поиску пропавших бойцов ложатся на плечи родных. Потому что с юридической точки зрения этим вопросом могут заниматься только близкие родственники, третьи лица такого права не имеют. Даже при обращении в войсковую часть первым делом у вас спросят, кем вы являетесь данному военнослужащему. А близкие родственники – это мама, папа, родные братья и сёстры, дети, – пояснила социальный координатор фонда "Защитники Отечества" Анжелика Сунцова."В настоящее время киевский режим буквально саботирует этот процесс, который был институализирован и давал результаты. Почему? Потому что они сосредоточились исключительно на обмене боевиками националистических батальонов. Их интересуют те подразделения и те представители батальонов, которые мы характеризуем как экстремистские и террористические", — заявила Мария Захарова на недавнем брифинге. Представитель российского МИДа добавила, что Украина вычеркивает из списка для обмена "обычных мобилизованных", включая тех, кто добровольно сдался в плен. Вместе с тем, по ее словам, украинская сторона заинтересована в возвращении иностранных военнопленных.А в самом начале текущего месяца министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что на конференции в Канаде одна из стран (какая именно, он не уточнил) выразила готовность стать государством-покровителем в рамках Женевской конвенции для помощи с обменом военнопленными и в других гуманитарных вопросах. Мария Захарова заявила, что тем самым украинские власти "создают видимость неких международных усилий".О том, как по-новому решили контролировать мобилизацию на Украине - в статье Елены Мурзиной "Крепостные с GPS: украинцев хотят чипировать и отправлять на фронт. Цитаты недели".

