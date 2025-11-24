https://ukraina.ru/20251124/a-rezina-to-ne-rezinovaya-ukraina-snova-zatyagivaet-peregovory-1072108154.html

А резина-то не резиновая! Украина снова затягивает переговоры

А резина-то не резиновая! Украина снова затягивает переговоры - 24.11.2025 Украина.ру

А резина-то не резиновая! Украина снова затягивает переговоры

В Женеве прошли многосторонние и многострадальные переговоры США, Украины и Германии, Франции, Великобритании. Стороны остались довольны итогами встречи. Подробностей нет, только утечки информации. Все – в основном от украинской делегации, а значит рассчитаны на внутреннего потребителя.

2025-11-24T19:58

2025-11-24T19:58

2025-11-24T20:00

эксклюзив

украина

россия

сша

дональд трамп

андрей ермак

марко рубио

нато

reuters

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/14/1071897055_15:0:785:433_1920x0_80_0_0_b0959b3007b779c8ba5d0fde032edc16.jpg

В частности, они касаются того, что украинская делегация во главе с Ермаком обозначила "красные линии", касающиеся суверенитета и военного потенциала. Еще якобы речь шла о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны США по образцу пятой статьи устава НАТО.Зеленский успел заявить, команда президента Трампа "начала прислушиваться к аргументам Киева", сославшись на давление со стороны европейских партнеров.Госсекретарь Марко Рубио заявил, что стороны "гораздо ближе к цели, чем неделю назад". А вот установленный ультимативный срок о Трампа в виде 27 ноября был отодвинут. В Брюсселе позитивно оценили достигнутый прогресс, а президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что переговоры получили "новый импульс" после женевской встречи.Россия заняла выжидательную позицию на дипломатическом треке, в отличие от продвижения на фронтах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала официальной информации о результатах переговоров и знакомится с ними через сообщения СМИ. Приблизила ли женевская встреча мир – рассуждали эксперты в своих соцсетях.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаОказывается, существует как минимум два "мирных европейских плана" — и ни один из них в Вашингтоне не изучался. Что переводит обсуждение каждого заявления западных игроков по "мирным переговорам" в категорию бессмысленного. Судя по всему, интенсивные консультации между США и Европой — с разнообразными сливами в прессу — будут продолжаться как минимум до четверга, на который Трамп назначил Зеленскому дедлайн. Хотя отношение хозяина Белого дома к точным срокам общеизвестно. Но что ещё за два европейских плана? Один из них опубликовала британская The Telegraph, второй был выдан британским же Reuters. Между ними имеются серьёзные расхождения "тактического свойства". Например, у Reuters максимальная численность ВСУ установлена в 800 тыс. человек, а в документе The Telegraph подобных ограничений нет. Также есть разночтения по использованию Запорожской АЭС, которая, в зависимости от версии плана, то должна полностью перейти под Киев, то быть поделённой поровну между Украиной и Россией. Аналогично — с войсками НАТО, которые то ли не будут размещены на Украине, то ли решение останется на усмотрение Киева. Нет понимания и с украинскими выборами, признанием территориальных реалий и так далее. Так или иначе, обе версии "плана Европы" в британском перепеве сводятся к фактической капитуляции России — и не заслуживают никакого внимания со стороны Москвы. Что совсем уж смешно, ни одна из этих версий, похоже, до сих пор не дошла до Вашингтона. Во всяком случае, по итогам переговоров в Женеве госсекретарь США Рубио заявил, что не видел ни одного европейского плана по Украине. То есть, в центре Европы обсуждался только американский план, тогда как роль ЕС и НАТО в предполагаемом соглашении, по словам Рубио, ещё только "предстоит определить". Задача глобалистов по обе стороны Атлантики понятна: максимально забить информационную повестку различными версиями планов, превратив любое поле переговоров в "болото", где любая конструктивная линия увязнет на недели или даже месяцы. А там либо ситуация поменяется: СБУ и ГУР обеспечат на Украине кровавую провокацию, которая сделает переговоры неактуальным, — либо получится дотянуть до начала активной кампании по промежуточным выборам в Конгресс США, когда внутриполитическая цена любого шага для Трампа станет выше. Трамп, соответственно, заинтересован в скорейшем урегулировании — в той форме, которая позволит ему выступить "миротворцем". Если получится при этом наложить лапу хотя бы на часть активов РФ в Euroclear и подбросить американскому бизнесу контрактов, то будет совсем хорошо. Единственный разумный ход России в такой ситуации — продолжать освобождение русскоязычной Украины. Тогда многие "спорные" пункты планов любых версий исчезнут — просто по факту исчерпания предмета спора.Общественный деятель Александр СкубченкоЕрмак рассказал о встрече с делегацией США в Женеве. Сообщение пустое, но раболепное в адрес Трампа. Особенно "вставило" это: "Стороны подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир". Что такое суверенитет? Это территория, население на этой территории, и верховная власть на этой территории — полная независимость в принятии решений во внутренней и внешней политике. О каком суверенитете колонии можно говорить? Кто этот "суверенитет" Украины "полностью уважает"? Быть может те, кто принуждает Украину к войне с Россией? Об уважении суверенитета не просят, не умоляют, об этом не договариваются — уважают суверенитет только тех, кто сильный. Только силой можно отстоять свой суверенитет, как это делает сейчас Россия. В общем, если буквально воспринимать фразу Ермака, то Россия должна выйти за границы 1991 года, Украина должна сохранить право на любую свою внутреннюю и внешнюю политику без какого-либо принуждения третьих стран и вмешательства извне. А что такое "справедливый мир" для бандеровского режима? Разумеется, "мир", где России нанесено поражение. Но буквально клоунов воспринимать нельзя. У них только слова красивые. А за словами этими не стоит буквально ничего. Пустота. Воздух. "Полностью уважать суверенитет Украины" — клоун Ермак, стоящий на коленях перед своим лондонским хозяином. Смешнее этого сегодня вы уже ничего не прочитаете.Писатель Захар Прилепин28 пунктов плана Трампа по Украине изменились в ходе переговоров Украины и США в Швейцарии. Об этом пишет New York Times со ссылкой на западного чиновника. "Украинские и американские официальные лица уже обсуждали изменения в 28-пунктовом плане до встречи. Рабочая версия теперь отличается от версии, опубликованной в четверг", - пишет газета. …Короче, догадаться о развитии событий не сложно. Сейчас американцы предоставят России план, исправленный Зеленским, мы… назовём это так: офигеем, предельно мягко откажемся его выполнять, в ответ Трамп скажет, что он "не доволен русскими", тут же введёт ещё дюжину пакетов санкций против России и разрешит ВСУ стрелять куда они хотят из чего хотят, но чтоб на Трампа не ссылались. (Они, впрочем, и так стреляют). Те политологи, что у нас все минувшие дни славили Трампа и рассказывали, что на этот раз Зеленскому точно конец, сделают благонравные лица и продолжат вещание с лёгкой поправкой на "изменившуюся ситуацию". Но она меняется только в их, с компасом, показывающем одну сторону света (запад) голове. В реальности Трамп, так или иначе, держит воюющую Украину на плаву, желает сохранить огромную неонацистскую украинскую армию, и еще чтоб мы срочно свалили из Купянска, который (во второй раз) наши бойцы в муках брали три года. Потому что Купянск в его планы касательно нас не входит. А бандровская Украина, ухмыляющаяся в русское окно - входит.Публицист Дмитрий ОльшанскийСамое главное: то, что сейчас обсуждается – это не мирный договор между Россией и Украиной. Подозреваю, что многие этого не понимают, и журналисты тоже не стараются объяснить разницу. Украина не собирается подписывать с Россией никакого мирного договора. Который, как известно, предполагает урегулирование претензий, взаимное признание общей границы и восстановление отношений. Речь идет о соглашении о перемирии, снабженном дополнительными условиями. То есть о соглашении о прекращении огня. То есть об отложенном конфликте. А когда мы начнем спорить, выгоден ли России отложенный конфликт, я предложу посмотреть на годы рождения украинского начальства. И, если мне скажут, что это конкретное украинское начальство вскоре может удалиться в тюрьму или в изгнание, - на годы рождения любого перспективного украинского начальства (будь то тов. Залужный etc.). Начальство это – хоть нынешнее, хоть будущее, - состоит из энергичных "национал-патриотов" поколений 1970-х и 1980-х. А здесь? И кому тогда выгодно все отложить?Украинский политик Олег ВолошинУдивляет, то, с какой уверенностью некоторые блоггеры ура-патриотического спектра как мантру повторяют, что "все решится на поле боя". Это лишь частично правда. То, что линия фронта до сих пор существует, и меняется в лучшую для нас сторону, результат, прежде всего, грамотной экономической и социальной политики. И здесь масштаб вызовов нарастает. Все это прекрасно знают. Дело не в банальной усталости, а в колоссальном росте издержек. Никакие города из состава бывшей УССР не стоят надрыва российской экономики и внутренней дестабилизации. В Кремле это отлично понимают. И точно не допустят. Поэтому никаких максималистских требований не будет. Все, хотя бы в целом удовлетворяющее ключевые запросы России в сфере безопасности, будет принято. Бить горшки с администрацией Трампа точно инициативно никто не будет. К тому же тягучесть, постепенность и неуклонность в движении к целям - ключевые черты российской внешнеполитической культуры. У блестящего международника Тимофея Бордачева целая книга об этом есть. Собирание земель русских процесс небыстрый. Но раз запущенный уже не остановимый. И только по причине надрыва во внешних устремлениях в ущерб решению внутренних задач он сейчас идет опять от Смоленска, как во второй половине XVII века.О том, как на самом деле идет переговорный процесс - в статье Михаила Павлива "Как Украина попытается сорвать мирный план Трампа. О тактике и стратегии Зеленского и "коалиции желающих""

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, украина, россия, сша, дональд трамп, андрей ермак, марко рубио, нато, reuters, вооруженные силы украины