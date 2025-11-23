https://ukraina.ru/20251123/postoronnikh-my-ne-pustim-kapitan-1-ranga-eranosyan-o-strategii-rossii-i-kitaya-v-arktike-1071746779.html
"Посторонних мы не пустим": капитан 1 ранга Ераносян о стратегии России и Китая в Арктике
Арктика становится стратегическим театром, где сталкиваются разные интересы, но США не хотят признавать права России на Севморпуть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян
Отвечая на вопрос о других морских театрах военных действий, эксперт перешел к теме Арктики. "Американцы уже дважды, сначала через [бывшего госсекретаря США Энтони] Блинкена, потом через [президента США Дональда] Трампа в Анкоридже, пытались склонить нас к сепаратной сделке против Китая, мы на это не пошли", – заявил Ераносян.Он подчеркнул ключевую проблему в арктической политике. "Но американцы не признают конвенцию по морскому праву 1982 года. Это значит, что они не признают наши права на Северный морской путь, хотя это наша национальная магистраль", – констатировал эксперт.Военное конвоирование для безопасности будет осуществлять ВМФ России, никого "из посторонних" на арктический шельф мы не пустим, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Романа Гнатюка и Дениса Рудометова "Владимир Ераносян: Армия России шлифует ФАБами гарнизон ВСУ в Мирнограде и ведет сложные бои в Купянске" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале "Андрей Школьников: Мы вступили в мировую катастрофу, к которой Россия готова лучше США, Европы и Китая" на сайте Украина.ру.
