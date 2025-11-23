https://ukraina.ru/20251123/postoronnikh-my-ne-pustim-kapitan-1-ranga-eranosyan-o-strategii-rossii-i-kitaya-v-arktike-1071746779.html

"Посторонних мы не пустим": капитан 1 ранга Ераносян о стратегии России и Китая в Арктике

"Посторонних мы не пустим": капитан 1 ранга Ераносян о стратегии России и Китая в Арктике - 23.11.2025 Украина.ру

"Посторонних мы не пустим": капитан 1 ранга Ераносян о стратегии России и Китая в Арктике

Арктика становится стратегическим театром, где сталкиваются разные интересы, но США не хотят признавать права России на Севморпуть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян

2025-11-23T04:00

2025-11-23T04:00

2025-11-23T04:00

новости

арктика

россия

сша

китай

владимир ераносян

украина.ру

вмф

энтони блинкен

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/15/1063284919_0:132:3186:1924_1920x0_80_0_0_82b77441578124764084e55755503b0d.jpg

Отвечая на вопрос о других морских театрах военных действий, эксперт перешел к теме Арктики. "Американцы уже дважды, сначала через [бывшего госсекретаря США Энтони] Блинкена, потом через [президента США Дональда] Трампа в Анкоридже, пытались склонить нас к сепаратной сделке против Китая, мы на это не пошли", – заявил Ераносян.Он подчеркнул ключевую проблему в арктической политике. "Но американцы не признают конвенцию по морскому праву 1982 года. Это значит, что они не признают наши права на Северный морской путь, хотя это наша национальная магистраль", – констатировал эксперт.Военное конвоирование для безопасности будет осуществлять ВМФ России, никого "из посторонних" на арктический шельф мы не пустим, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Романа Гнатюка и Дениса Рудометова "Владимир Ераносян: Армия России шлифует ФАБами гарнизон ВСУ в Мирнограде и ведет сложные бои в Купянске" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале "Андрей Школьников: Мы вступили в мировую катастрофу, к которой Россия готова лучше США, Европы и Китая" на сайте Украина.ру.

арктика

россия

сша

китай

аляска

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, арктика, россия, сша, китай, владимир ераносян, украина.ру, вмф, энтони блинкен, дональд трамп, севморпуть, флот, аляска