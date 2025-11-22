https://ukraina.ru/20251122/rossiyskie-boytsy-v-rekordnoe-vremya-zakhvatili-krupnyy-opornyy-punkt-vsu-1072015063.html

Российские бойцы в рекордное время захватили крупный опорный пункт ВСУ

Российские бойцы в рекордное время захватили крупный опорный пункт ВСУ - 22.11.2025 Украина.ру

Российские бойцы в рекордное время захватили крупный опорный пункт ВСУ

Подразделениям российской группировки войск "Восток" понадобилось 15 минут, чтобы взять под контроль крупный опорный пункт боевиков ВСУ под населенным пунктом Гай в Днепропетровской области. Об этом 22 ноября сообщает РИА Новости

2025-11-22T03:54

2025-11-22T03:54

2025-11-22T03:54

новости

украина.ру

наступление вс рф

вс рф

война на украине

сво

днепропетровская область

гай

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/16/1072014944_0:107:1350:866_1920x0_80_0_0_c363dcbef51f4a43353b989e3e46fc1c.jpg

"Опорный пункт большой был. Заходили тремя группами — по 15 человек на мотоциклах: двое — с флангов, одна — по центру. Всё быстро, буквально доли секунды. Они нас не ожидали, у них там два пулемётчика было. Шесть боевиков всего", — рассказал боец с позывным "Чита".По его словам, противник попытался оказать сопротивление, однако атака российских штурмовиков была стремительной и слаженной."Кто-то пытался отстреливаться, но мы их быстро, как на полигоне, отработали. Минут за 15 полностью взяли опорник", — добавил "Чита".Ранее стало известно, что российские войска установили полный контроль над Красноармейском (Покровском).Подробнее о ситуации на ключевых направлениях СВО в публикации — Российские войска продолжают наступать на всех фронтах: оперативная сводка за 21 ноября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251121/polgoda-v-podvale-babushku-spasli-rossiyskie-morpekhi-1071993862.html

днепропетровская область

гай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, наступление вс рф, вс рф, война на украине, сво, днепропетровская область, гай, вооруженные силы украины