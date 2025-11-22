https://ukraina.ru/20251122/rossiyskie-boytsy-v-rekordnoe-vremya-zakhvatili-krupnyy-opornyy-punkt-vsu-1072015063.html
Российские бойцы в рекордное время захватили крупный опорный пункт ВСУ
Российские бойцы в рекордное время захватили крупный опорный пункт ВСУ
Подразделениям российской группировки войск "Восток" понадобилось 15 минут, чтобы взять под контроль крупный опорный пункт боевиков ВСУ под населенным пунктом Гай в Днепропетровской области. Об этом 22 ноября сообщает РИА Новости
"Опорный пункт большой был. Заходили тремя группами — по 15 человек на мотоциклах: двое — с флангов, одна — по центру. Всё быстро, буквально доли секунды. Они нас не ожидали, у них там два пулемётчика было. Шесть боевиков всего", — рассказал боец с позывным "Чита".По его словам, противник попытался оказать сопротивление, однако атака российских штурмовиков была стремительной и слаженной."Кто-то пытался отстреливаться, но мы их быстро, как на полигоне, отработали. Минут за 15 полностью взяли опорник", — добавил "Чита".Ранее стало известно, что российские войска установили полный контроль над Красноармейском (Покровском).Подробнее о ситуации на ключевых направлениях СВО в публикации — Российские войска продолжают наступать на всех фронтах: оперативная сводка за 21 ноября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
