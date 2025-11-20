https://ukraina.ru/20251120/mezhdu-kapitulyatsiey-i-obvineniyami-v-korruptsii-chto-govoryat-na-ukraine-ob-vizite-zelenskogo-v-turtsiyu-1071895414.html

Между "капитуляцией" и обвинениями в коррупции. Что говорят на Украине о визите Зеленского в Турцию

В среду, 19 ноября, Владимир Зеленский полетел в Турцию, где он планировал встретиться со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом, но тот в последний момент отменил визит. Зеленскому пришлось довольствоваться очередной встречей с президентом Турции, которому он сообщил о "стремлении к справедливому миру".

Об этом же заявил и глава Офиса президента Андрей Ермак, который оказался там же.У Зеленского и Ермака "справедливость" означает капитуляцию России, то есть, его позиция относительно завершения конфликта осталась неизменной даже на фоне коррупционных скандалов и провалов ВСУ на фронте. Президент Турции тоже вторил Зеленскому с Ермаком, заявляя о "справедливом мире" и уважении к территориальной целостности Украины.По данным западных СМИ, Уиткофф хотел в Турции обсудить с Зеленским мирный план. Вместо этого Уиткофф обсудил этот план с секретарем СНБО Рустемом Умеровым на встрече в Майами.Издание Axiosтакже сообщает, что люди Трампа тихо встретились в Майами со спецпредставителем российского представителя Кириллом Дмитриевым и три дня обсуждали план окончания войны. Издание также подчеркивает, что встреча Владимира Зеленского и Стива Уиткоффа в Турции была отменена после того, как стало ясно, что Зеленский не заинтересован в обсуждении мирного плана президента США.Financial Times сообщает, что, по мнению украинских чиновников, мирный план полностью соответствует максималистским требованиям Кремля и что без существенных изменений он на Украине реализован не будет. Проще говоря, это отказ Трампу, пусть и завуалированный.Западные СМИ наперебой паникуют, публикуя детали этого плана, который официально еще не был озвучен. Существуют определенные сомнения, что публикуемый план из 28 пунктов соответствует действительности, так как западные СМИ, особенно "отлученные" от Трампа либерально-демократические медиа часто вбрасывают информацию, чтобы только получить впоследствии либо подтверждение, либо опровержение. Тем не менее, из-за информации о мирном плане Трампа резко упали акции европейских предприятий военно-промышленного комплекса.Паника передалась и украинским политикам, которые вновь заговорили о "зраде" и принуждению Киева к уступкам территорий.Телеведущая-националистка канала "1+1" Наталия Мосейчук заявила, что в Турции якобы Украине предложили "капитуляцию", что связывают с коррупционным скандалом. "Кто ещё верит в совпадение антикоррупционного скандала с капитуляцией, которую сегодня предлагают Украине в Анкаре?" — спрашивает Мосийчук.Бывший министр экономики Тимофей Милованов утверждает, что Трамп ожидаемо воспользовался "Миндичгейтом", чтобы попытаться заставить Зеленского пойти на условия Москвы. Трампа он обвиняет в "непродуманности действий" и "отсутствии понимания ситуации". Проще говоря, называет президента США некомпетентным. Милованов уверен, что давление Трампа на Зеленского только "консолидирует украинское общество".Некоторые украинские комментаторы считают, что мирный план Трампа появился в результате серии поражений ВСУ на фронте, что убедило Вашингтон в бесперспективности продолжения войны.Нардеп Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, считает, что из-за принуждения к американскому варианту мирного плана Верховная Рада срочно прекратила работу 19 ноября, опасаясь брать на себя ответственность. "Слуги приостановили работу Рады не просто так, и не потому, что это коррупционный скандал Зеленского. Они ушли на неопределенный срок на каникулы, чтобы не голосовать мирный план, на который в Турции могут принудить Зеленского", - пишет Дубинский.Бывший украинский политзаключенный Василий Муравицкий пишет, что власть Зеленского подходит к концу, но на смену ему придут не менее воинственные наследники, а тот мирный план, который якобы сейчас продвигает США (с отказом от территорий, официальным статусом русского языка, сокращением армии) - не нужен никому в украинской власти. "Он [мирный план] не будет принят, даже под угрозой подозрения вице-президенту Ермаку, или даже самому Зеленскому... Но властью нужно будет поделиться, сначала частью, потом всей", - резюмирует Муравицкий.Одесский анархист Вячеслав Азаров пишет, что Киев пока сопротивляется озвученному мирному плану, но на фоне скандала с "пленками Миндича" он крайне уязвим. Он считает, что киевские власти не могут просто так взять и выйти из конфликта, так как их, как в криминальном мире "подельники порвут". "Единственный способ выйти из игры, - это арест, в лучшем случае, вотум недоверия с принудительной отставкой, которые создают ситуацию форс-мажора с непреодолимыми препятствиями для исполнения своей роли. Вот, что-то похожее сейчас и происходит", - считает Азаров.Однако, по его мнению, остается еще и вопрос о том, сможет ли Трамп дожать ситуацию, или "партии войны" удастся поставить своего преемника для продолжения игры.В то же время депутат Анна Скороход считает, что мирное соглашение подпишут, но уже другие люди. "Далее у нас будет новое временное правительство, которое подготовит страну к выборам, проведет переговоры и подпишет мирное соглашение", - прогнозирует Скороход.Украинское издание "Страна" пишет, что в случае согласия на мирный план Трампа к обвинениям в коррупции Зеленскому добавятся еще и обвинения в "предательстве" и "капитуляции". Поэтому Зеленский может попытаться вновь, как и после февральского скандала с Трампом в Овальном кабинете, нарастить себе рейтинг риторикой о "защите национальных интересов", постаравшись перебить, тем самым, негатив от скандала с Миндичем.Судя по реакции украинской власти на информацию о мирном плане, он выбрал именно этот путь. Однако после этого, считает "Страна", к коррупционному скандалу Зеленскому добавляются проблемы с Трампом, поэтому через некоторое время ситуация может еще усложниться, условия мира станут кардинально хуже, в том числе и лично для Зеленского.Проще говоря, Зеленский стоит перед двумя плохими для него вариантами. И опыт последних лет показывает, что обычно из двух плохих вариантов он выбирает оба.О ситуации на переговорах по российско-украинскому конфликту - в статье Евгении Кондаковой "Теперь всё зависит от России: почему для Трампа и Зеленского так важно окончательное решение Путина"

