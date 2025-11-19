https://ukraina.ru/20251119/tramp-podognal-flot-k-venesuele-yushkov-o-geopoliticheskom-protivostoyanii-za-neft-i-gaz-1071785443.html

"Трамп подогнал флот к Венесуэле": Юшков о геополитическом противостоянии за нефть и газ

Геополитическая борьба за нефть и газ продолжается, о чем свидетельствуют действия США у берегов Венесуэлы, одной из крупнейших нефтяных государств. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

Комментируя роль геополитических факторов в энергетике, Юшков отметил, что страны-покупатели стремятся снизить зависимость. "Продвижение в Европе возобновляемой энергетики произошло в том числе потому, что уже с 1970-х годов их собственные месторождения истощались. Мы это видим в Северном море". По его словам, Британия и Нидерланды раньше была экспортерами нефти и газа, а сейчас стали импортерами.При этом аналитик указал на парадокс зеленого перехода. "Но зависимость их от этого не уменьшилась. Просто оказалось, что они зависят от других полезных ископаемых, которые еще меньше распространены в мире, чем нефть и газ. Тем не менее, они эту историю продолжают", – констатировал Юшков.В качестве яркого примера борьбы за ресурсы эксперт привел действия США. "В общем, за нефть и газ продолжается борьба. [Президент США Дональд] Трамп подогнал флот к Венесуэле, потому что это как ни крути одна из крупнейших стран в мире по запасам нефти. Это не единственная причина, но этот фактор нужно учитывать", – подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Игорь Юшков: США делают все, чтобы лишить Лукойл зарубежных активов в Болгарии, Румынии и Ираке" на сайте Украина.ру. на сайте Украина.ру.Про то, как Украина пыталась стать ядерной державой и проиграл ли Советский Союз гонку вооружений — в материале Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: Европа исчезнет, а Путин и Трамп встретятся на "территории водопоя" на сайте Украина.ру.

