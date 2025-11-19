"Трамп подогнал флот к Венесуэле": Юшков о геополитическом противостоянии за нефть и газ - 19.11.2025 Украина.ру
"Трамп подогнал флот к Венесуэле": Юшков о геополитическом противостоянии за нефть и газ
Геополитическая борьба за нефть и газ продолжается, о чем свидетельствуют действия США у берегов Венесуэлы, одной из крупнейших нефтяных государств. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
Комментируя роль геополитических факторов в энергетике, Юшков отметил, что страны-покупатели стремятся снизить зависимость. "Продвижение в Европе возобновляемой энергетики произошло в том числе потому, что уже с 1970-х годов их собственные месторождения истощались. Мы это видим в Северном море". По его словам, Британия и Нидерланды раньше была экспортерами нефти и газа, а сейчас стали импортерами.При этом аналитик указал на парадокс зеленого перехода. "Но зависимость их от этого не уменьшилась. Просто оказалось, что они зависят от других полезных ископаемых, которые еще меньше распространены в мире, чем нефть и газ. Тем не менее, они эту историю продолжают", – констатировал Юшков.В качестве яркого примера борьбы за ресурсы эксперт привел действия США. "В общем, за нефть и газ продолжается борьба. [Президент США Дональд] Трамп подогнал флот к Венесуэле, потому что это как ни крути одна из крупнейших стран в мире по запасам нефти. Это не единственная причина, но этот фактор нужно учитывать", – подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Игорь Юшков: США делают все, чтобы лишить Лукойл зарубежных активов в Болгарии, Румынии и Ираке" на сайте Украина.ру. на сайте Украина.ру.Про то, как Украина пыталась стать ядерной державой и проиграл ли Советский Союз гонку вооружений — в материале Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: Европа исчезнет, а Путин и Трамп встретятся на "территории водопоя" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Геополитическая борьба за нефть и газ продолжается, о чем свидетельствуют действия США у берегов Венесуэлы, одной из крупнейших нефтяных государств. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
Комментируя роль геополитических факторов в энергетике, Юшков отметил, что страны-покупатели стремятся снизить зависимость. "Продвижение в Европе возобновляемой энергетики произошло в том числе потому, что уже с 1970-х годов их собственные месторождения истощались. Мы это видим в Северном море".
По его словам, Британия и Нидерланды раньше была экспортерами нефти и газа, а сейчас стали импортерами.
При этом аналитик указал на парадокс зеленого перехода. "Но зависимость их от этого не уменьшилась. Просто оказалось, что они зависят от других полезных ископаемых, которые еще меньше распространены в мире, чем нефть и газ. Тем не менее, они эту историю продолжают", – констатировал Юшков.
В качестве яркого примера борьбы за ресурсы эксперт привел действия США. "В общем, за нефть и газ продолжается борьба. [Президент США Дональд] Трамп подогнал флот к Венесуэле, потому что это как ни крути одна из крупнейших стран в мире по запасам нефти. Это не единственная причина, но этот фактор нужно учитывать", – подытожил собеседник издания.
