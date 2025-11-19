https://ukraina.ru/20251119/neftyanoy-vek-zakonchitsya-ne-ottogo-chto-zakonchitsya-neft-ekspert-o-buduschem-energoresursa-1071784699.html
"Нефтяной век закончится не оттого, что закончится нефть": эксперт о будущем энергоресурса
Нефть сохранит статус ключевого энергоресурса в ближайшие десятилетия, несмотря на многочисленные прогнозы о скором пике спроса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что к 2050 году наступит пик спроса на нефть, после чего в отрасли наступит спад."Все спорят, а когда же будет этот пик. МЭА, которая представляет альянсы покупателей, изначально говорило про 2030 год. А BP еще во время ковида говорила, что пик нефти уже пройден", — заявил эксперт, отметив, что сейчас мир потребляет нефти больше, чем в 2019 году.Он указал на трансформацию использования энергоресурса. "Повторюсь, нефть в любом случае будет востребована. Она же трансформировалась. Изначально нефть добывали в промышленном объеме, чтобы делать из нее керосин для ламп. Потом ее использовали для двигателей внутреннего сгорания. А дальше она перейдет в сегмент нефтехимии", – пояснил Юшков.Эксперт подчеркнул непредсказуемость технологических сдвигов. "Один саудовский министр энергетики когда-то сказал: "Каменный век закончился не потому, что кончились камни. Нефтяной век закончится не оттого, что закончится нефть", — отметил аналитик. То есть со временем нефть заменят на что-то другое, но когда это произойдет – сказать сложно, потому что невозможно предсказать технические революции, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Игорь Юшков: США делают все, чтобы лишить Лукойл зарубежных активов в Болгарии, Румынии и Ираке" на сайте Украина.ру.
Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что к 2050 году наступит пик спроса на нефть, после чего в отрасли наступит спад.
"Все спорят, а когда же будет этот пик. МЭА, которая представляет альянсы покупателей, изначально говорило про 2030 год. А BP еще во время ковида говорила, что пик нефти уже пройден", — заявил эксперт, отметив, что сейчас мир потребляет нефти больше, чем в 2019 году.
Он указал на трансформацию использования энергоресурса. "Повторюсь, нефть в любом случае будет востребована. Она же трансформировалась. Изначально нефть добывали в промышленном объеме, чтобы делать из нее керосин для ламп. Потом ее использовали для двигателей внутреннего сгорания. А дальше она перейдет в сегмент нефтехимии", – пояснил Юшков.
Эксперт подчеркнул непредсказуемость технологических сдвигов. "Один саудовский министр энергетики когда-то сказал: "Каменный век закончился не потому, что кончились камни. Нефтяной век закончится не оттого, что закончится нефть", — отметил аналитик.
То есть со временем нефть заменят на что-то другое, но когда это произойдет – сказать сложно, потому что невозможно предсказать технические революции, заключил собеседник издания.
