"Нефтяной век закончится не оттого, что закончится нефть": эксперт о будущем энергоресурса

Нефть сохранит статус ключевого энергоресурса в ближайшие десятилетия, несмотря на многочисленные прогнозы о скором пике спроса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
2025-11-19T04:20
2025-11-19T04:20
новости
россия
сша
болгария
игорь юшков
украина.ру
фонд национальной энергетической безопасности
нефть
ресурсы
добыча
Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что к 2050 году наступит пик спроса на нефть, после чего в отрасли наступит спад."Все спорят, а когда же будет этот пик. МЭА, которая представляет альянсы покупателей, изначально говорило про 2030 год. А BP еще во время ковида говорила, что пик нефти уже пройден", — заявил эксперт, отметив, что сейчас мир потребляет нефти больше, чем в 2019 году.Он указал на трансформацию использования энергоресурса. "Повторюсь, нефть в любом случае будет востребована. Она же трансформировалась. Изначально нефть добывали в промышленном объеме, чтобы делать из нее керосин для ламп. Потом ее использовали для двигателей внутреннего сгорания. А дальше она перейдет в сегмент нефтехимии", – пояснил Юшков.Эксперт подчеркнул непредсказуемость технологических сдвигов. "Один саудовский министр энергетики когда-то сказал: "Каменный век закончился не потому, что кончились камни. Нефтяной век закончится не оттого, что закончится нефть", — отметил аналитик. То есть со временем нефть заменят на что-то другое, но когда это произойдет – сказать сложно, потому что невозможно предсказать технические революции, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Игорь Юшков: США делают все, чтобы лишить Лукойл зарубежных активов в Болгарии, Румынии и Ираке" на сайте Украина.ру. на сайте Украина.ру.Про то, как Украина пыталась стать ядерной державой и проиграл ли Советский Союз гонку вооружений — в материале Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: Европа исчезнет, а Путин и Трамп встретятся на "территории водопоя" на сайте Украина.ру.
новости, россия, сша, болгария, игорь юшков, украина.ру, фонд национальной энергетической безопасности, нефть, ресурсы, добыча, энергетика
Новости, Россия, США, Болгария, Игорь Юшков, Украина.ру, Фонд национальной энергетической безопасности, нефть, ресурсы, добыча, энергетика

"Нефтяной век закончится не оттого, что закончится нефть": эксперт о будущем энергоресурса

04:20 19.11.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нефть сохранит статус ключевого энергоресурса в ближайшие десятилетия, несмотря на многочисленные прогнозы о скором пике спроса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что к 2050 году наступит пик спроса на нефть, после чего в отрасли наступит спад.
"Все спорят, а когда же будет этот пик. МЭА, которая представляет альянсы покупателей, изначально говорило про 2030 год. А BP еще во время ковида говорила, что пик нефти уже пройден", — заявил эксперт, отметив, что сейчас мир потребляет нефти больше, чем в 2019 году.
Он указал на трансформацию использования энергоресурса. "Повторюсь, нефть в любом случае будет востребована. Она же трансформировалась. Изначально нефть добывали в промышленном объеме, чтобы делать из нее керосин для ламп. Потом ее использовали для двигателей внутреннего сгорания. А дальше она перейдет в сегмент нефтехимии", – пояснил Юшков.
Эксперт подчеркнул непредсказуемость технологических сдвигов. "Один саудовский министр энергетики когда-то сказал: "Каменный век закончился не потому, что кончились камни. Нефтяной век закончится не оттого, что закончится нефть", — отметил аналитик.
То есть со временем нефть заменят на что-то другое, но когда это произойдет – сказать сложно, потому что невозможно предсказать технические революции, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Игорь Юшков: США делают все, чтобы лишить Лукойл зарубежных активов в Болгарии, Румынии и Ираке" на сайте Украина.ру. на сайте Украина.ру.
Про то, как Украина пыталась стать ядерной державой и проиграл ли Советский Союз гонку вооружений — в материале Анны Черкасовой "Дмитрий Выдрин: Европа исчезнет, а Путин и Трамп встретятся на "территории водопоя" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
