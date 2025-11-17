https://ukraina.ru/20251117/ukraina-za-nedelyu-gromkoe-ekho-plenok-mindicha-1071700795.html

Украина за неделю. Громкое эхо "пленок Миндича"

На Украине продолжает бушевать крупнейший за последнее время коррупционный скандал

Продолжение истории с "пленками Миндича"Бизнесмен Тимур Миндич никогда не был завсегдатаем первых строчек украинских СМИ, зато теперь это имя оккупировало заголовки местной, и не только местной, прессы.Близкий друг Владимира Зеленского, как выяснилось, оказался создателем хитроумных схем по разворовыванию бюджетных средств. Теперь общественность гадает, в курсе ли его проделок был его высокопоставленный покровитель, либо же нет.Последний пока делает вид, что никакого отношения к происходящему он не имеет и всецело выступает за борьбу с коррупцией."Неотвратимость наказания необходима", - заявил Зеленский в своем очередном обращении.Вечером во вторник, 11 ноября, глава правящего на Украине режима впервые за долгое время не стал обращаться к соотечественникам с традиционным видео. В последний раз, по совпадению или нет, это произошло как раз летом, в разгар истории с антикоррупционными органами.Тогда все также началось с Миндича. В его квартире в элитном доме в Киеве, в котором по соседству с ним также в первые годы своего президентства жил Зеленский, нашли прослушивающие устройства. Как станет известно позже, правоохранительные органы разрабатывали бизнесмена больше года, накопив тысячу часов аудиозаписей.В этих "пленках Миндича", предположительно, и была причина неудачной атаки Зеленского на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), когда летом этого года он попытался законодательно лишить их самостоятельности. Якобы на этих записях фигурирует сам Зеленский и его ближайшее окружение.Тогда антикоррупционеры заручились поддержкой Европы, грантовых активистов и части оппозиции и сумели отбить атаку. Противоборствующие стороны взяли паузу. Как раз тогда, когда стало казаться, что это перемирие затянулось, НАБУ и САП нанесли удар, который изрядно пошатнул позиции Зеленского.Фигуранты делаВ понедельник, 10 ноября, НАБУ обнародовало первые результаты масштабного расследования по хищению средств госкомпании "Энергоатом", где "высокоуровневая преступная организация" установила "таксу" в 10-15% с каждого контракта, который заключали с подрядчиками. Именно такой "откат" получали злоумышленники, во главе которых стоял Миндич (в материалах НАБУ обозначен как Карлсон).Сумма, которую преступникам удалось "отмыть", составляет порядка 100 млн долларов, утверждают правоохранители.Миндичу в этом помогали: экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк (Рокет), исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (Тенор) и еще четверо "сотрудников" т.н. бэк-офиса по легализации средств: Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Фурсенко (Рёшик), а также индивидуальные предприниматели Леся Устименко и Людмила Зорина.На опубликованных фрагментах записей, например, тот же Фурсенко-Рёшик предстает как "бухгалтер" этого "бэк-офиса", он говорит, что носить коробку с деньгами "такое себе удовольствие".Помимо них в аудиозаписях фигурирует экс-министр энергетики Герман Галущенко (ныне глава Минюста), а также бывший вице-премьер Андрей Чернышов (в аудиозаписях обозначен как Че Гевара), который также является одним из приближенных Зеленского и его группы. Галущенко был оперативно отстранен от своей должности решением председателя Кабмина Юлии Свириденко.Следом за Галущенко последовала и нынешний глава Минэнерго Светлана Гринчук. Она, судя по всему, имела близкие отношения со своим предшественником. Как на суде заявил прокурор САП, документально зафиксировано, что она не единожды ночевала в доме Галущенко, при этом калитку открывала своим ключом."Должности на Украине теперь передаются половым путем", - иронично прокомментировал это блогер Анатолий Шарий.Что касается Чернышова, то НАБУ зафиксировало передачу ему 1,2 млн долларов и почти 100 тыс. евро наличными. Последний транш в полмиллиона долларов получила его жена. Сам он к тому времени уже был под следствием по другому делу.Всего, по данным НАБУ, в деле замешаны четыре действующих и бывших министра, двоих из которых еще проверяют правоохранительные органы.Исходя из обнародованных фрагментов переговоров злоумышленников, они обсуждали "откаты" и давление на партнеров "Энергоатома", также обсуждалось строительство защитных сооружений на объектах энергетики. Утверждается, что 10 октября, когда у Зеленского проходило совещание на эту тему, участники схемы планировали договориться о поднятии с 10 до 15% суммы "отката" на обустройстве защиты Хмельницкой АЭС.К настоящему моменту известно, что подозрения предъявлены организатору схемы (вероятно, Миндичу), экс-советнику министра энергетики (Миронюк) и еще пятерым фигурантам. Задержаны пятеро злоумышленников, Миндич в их число не входит, по данным "Украинской правды", он выехал в Израиль как гражданин этой страны за несколько часов до обысков, которые прошли 10 ноября. Согласно комментарию Госпогранслужбы, Миндич выехал на законных основаниях как отец троих несовершеннолетних детей.Новые подробностиНа заседаниях суда, который избирал меру пресечения для тех, кого все-таки удалось арестовать, вскрылось много других любопытных подробностей.Так, Миндич и его подельники распространили свои интересы не только на энергетику, но и на оборонную сферу. Из материалов следствия известно, что бизнесмен оказывал давление на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), а тогда еще министра обороны Рустема Умерова.Последний подтвердил, что среди прочих потенциальных подрядчиков он принимал и Миндича, который пытался договориться о контракте на поставку в армию бронежилетов, которые были признаны негодными, а сам контракт был разорван.По совпадению или нет, в день, когда была обнародована эта информация, Умеров улетел в Турцию. По официальной версии – провести переговоры о разблокировке обменов военнопленными с РФ, однако в СМИ написали, что секретарь СНБО просто сбежал от правоохранительных органов.Помимо махинаций на военных поставках Миндич со товарищи пытались влиять на кадровую политику в правительстве и дипкорпусе. Они, в частности, почему-то задумали сменить посла в США Оксану Маркарову.Кроме того, НАБУ зафиксировало возможное участие в схемах Миндича сотрудников Государственного бюро расследований – еще одного силового ведомства, созданного после Евромайдана."То есть мы договоримся так, что мы себя сами, а гэбээровцы пусть себя какие-то 5% забирают. Потому что они ходят ищут эти деньги, ищут заработки", - зачитал прокурор на суде фрагмент диалога между фигурантами дела.Помимо этого выяснилось, что к преступлениям может быть причастен заместитель главы САП Андрей Синюк, который считается человеком Офиса президента и, по данным СМИ, рассматривается властями как лояльный потенциальный руководитель антикоррупционной прокуратуры в случае, если над ней получится установить контроль.На суде, в частности, стало известно, что Миндич планировал привлечь Синюка для сокрытия своих схем. По данным СМИ, именно Синюк мог слить информацию бизнесмену, после чего тот спешно убыл в Израиль.Санкции, которые не совсем санкцииНа заседании суда также впервые в контексте этого дела всплыло имя Владимира Зеленского. Судя по опубликованным записям, он звонил Галущенко, когда тот еще возглавлял Минэнерго. Сделать этот звонок его попросил Миндич, который отправил Зеленскому соответствующее сообщение с просьбой.Сам голос Зеленского и упоминание его имени на опубликованном фрагменте записи удалены, однако из контекста следует, что речь идет именно о Зеленском.Сам Зеленский запоздало отреагировал на скандал, вновь подтвердив, что власти готовы бороться с коррупцией. Он заявил, что на рассмотрение СНБО отправлены его предложения по введению санкций против фигурантов дела.На следующий день, 13 ноября, санкции были введены против Миндича и Цукермана, но то, как это было сделано, породило множество вопросов. Во-первых, в указе они фигурируют как граждане Израиля, но не Украины. Во-вторых, ограничения действует против них в течение следующих трех лет, а не десяти, как это обычно бывает с украинскими санкциями.При этом Госпогранслужба указала, что Миндич покинул Украину как отец троих детей, то есть как украинский гражданин. Кроме того, сами санкции оказались гораздо слабее, чем это было в других аналогичных случаях за последние годы. Там, например, нет запрета на въезд, запрета на заключение сделок и т.д.Все это породило разговоры о том, что никакого реального наказания Миндич не понес, а Зеленский пытается прикрыть своего друга.Тем не менее эта история не окончена. Даже первая партия обнародованных "пленок Миндича" имеет приписку "продолжение следует". Очевидно, что все произошедшее – колоссальный удар по Зеленскому, который, как минимум, допустил, что его ближайшее окружение оказалось по уши замешано в коррупции, а как максимум – знал об этом и потворствовал им. Наверняка имя главы правящего на Украине режима всплывет еще не раз в ходе дальнейших разоблачений.О связи США с делом Миндича - в материале издания Украина.ру Как ФБР может выйти на Зеленского: неожиданный поворот в деле Миндича.

