Игорь Юшков: Запад может сократить помощь Украине из-за коррупционных скандалов

Коррупционный скандал с "кошельком Зеленского" Тимуром Миндичем может привести к сокращению западной помощи, направляемой на поддержку энергетической инфраструктуры Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

Отвечая на вопрос о возможных последствиях коррупционного скандала для энергетики Украины, Юшков указал на ключевой риск. "Самый большой риск для украинской энергетики состоит в том, что может уменьшиться помощь зарубежных стран", – заявил эксперт.Он подробно описал масштабы западной поддержки. "Они будут требовать большего контроля и отчетности за деньги и оборудование, которое предоставляется киевскому режиму для ремонта. А западная помощь масштабна". Во-первых, оборудование для ремонта подстанций и электростанций идет из Польши. Во-вторых, выделяются деньги на закупку газа в рамках подготовки к новому отопительному сезону, пояснил Юшков.По словам эксперта, объем этой помощи может быть существенно сокращен. "И объем этой помощи может быть уменьшен до тех пор, пока не будет создан механизм контроля, если это вообще возможно", – подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Игорь Юшков: США делают все, чтобы лишить Лукойл зарубежных активов в Болгарии, Румынии и Ираке" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в статье Геннадия Алехина "FPV-дроны становятся главной ударной силой БПЛА Российской армии в зоне спецоперации" на сайте Украина.ру.

