Игорь Юшков: "Россия не ставит своей целью устроить на Украине полный блэкаут"

Игорь Юшков: "Россия не ставит своей целью устроить на Украине полный блэкаут"

Украина избежит полного блэкауда, пока функционируют ее атомные электростанции и работает импорт электроэнергии, несмотря на регулярные удары по тепловой генерации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

На вопрос о масштабах ущерба украинской энергосистеме Юшков подтвердил, что тепловые станции, работающие на газе и угле, сильно пострадали. "Что-то, конечно, чинят, но потом по ним снова прилетает", – отметил эксперт.Он подробно описал текущую структуру энергобаланса Украины. "Основу энергобаланса Украины сейчас составляют три атомные станции. Киевский режим провел летом ремонт на ряде реакторов, и все имеющиеся реакторы сегодня в эксплуатации", – заявил Юшков. Эксперт подчеркнул, что Россия принципиально не трогает инфраструктуру, позволяющую выводить электроэнергию АЭС в общую сеть. "В этом плане ничего не поменялось. Год от года мы соблюдаем это правило", – констатировал он.Говоря о логике ударов, аналитик указал, что они носят ответный характер. "В целом могу сказать, что Россия не ставит своей целью устроить на Украине полный блэкаут. Удары наносятся в ответ на что-то: либо на удары по российским НПЗ, либо по российским электростанциям", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Игорь Юшков: США делают все, чтобы лишить Лукойл зарубежных активов в Болгарии, Румынии и Ираке" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в статье Геннадия Алехина "FPV-дроны становятся главной ударной силой БПЛА Российской армии в зоне спецоперации" на сайте Украина.ру.

