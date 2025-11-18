https://ukraina.ru/20251118/gruppirovka-vsu-okruzhena-i-demoralizovana-eranosyan-rasskazal-o-situatsii-pod-krasnoarmeyskom-1071748613.html
Группировка ВСУ окружена и деморализована: Ераносян рассказал о ситуации под Красноармейском
Группировка ВСУ окружена и деморализована: Ераносян рассказал о ситуации под Красноармейском - 18.11.2025 Украина.ру
Группировка ВСУ окружена и деморализована: Ераносян рассказал о ситуации под Красноармейском
Ситуация для ВСУ в Красноармейско-Димитровской агломерации оценивается как критическая, группировка окружена и деморализована. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян
2025-11-18T05:50
2025-11-18T05:50
2025-11-18T05:50
новости
россия
суджа
курская область
владимир ераносян
вооруженные силы украины
украина.ру
красноармейск днр
покровск/красноармейск
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/10/1065344619_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d90038bfe77b7a6a1956ab127dcd92cd.jpg
Отвечая на вопрос о попытках командования ВСУ по спасению своих частей в Красноармейско-Димитровской (Покровско-Мирноградской) агломерации, эксперт дал однозначную оценку. "Группировка ВСУ в этой агломерации окружена и деморализована. Это видно по вражеским пабликам", – заявил Ераносян.Он напомнил о боевых действиях в Курской области. "Такая же паника царила в рядах ВСУ после операции "Поток" в Судже. Там происходило паническое бегство частей ВСУ, хотя они заявляли об организованном отходе", – отметил аналитик."Были только отдельные попытки зацепиться между Олешней и Горналем в лесу", – добавил эксперт, описывая ситуацию под Суджей."Красноармейск уже на 90% освобожден от украинских нацистов. Основной способ снабжения – это доставка грузов октокоптерами и гексакоптерами [типа] "Баба-яга", – констатировал собеседник издания.Полный текст материала Романа Гнатюка и Дениса Рудометова "Владимир Ераносян: Армия России шлифует ФАБами гарнизон ВСУ в Мирнограде и ведет сложные бои в Купянске" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя на сайте Украина.ру.
россия
суджа
курская область
покровск/красноармейск
днр
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/10/1065344619_0:0:1598:1198_1920x0_80_0_0_c2c9b543c072b4cca3fe9bba5f1132d3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, суджа, курская область, владимир ераносян, вооруженные силы украины, украина.ру, красноармейск днр, покровск/красноармейск, днр, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, прогнозы сво, новости сво россия, новости сво, спецоперация, война на украине
Новости, Россия, Суджа, Курская область, Владимир Ераносян, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Красноармейск ДНР, Покровск/Красноармейск, ДНР, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, прогнозы СВО, новости СВО Россия, новости СВО, Спецоперация, война на Украине
Группировка ВСУ окружена и деморализована: Ераносян рассказал о ситуации под Красноармейском
Ситуация для ВСУ в Красноармейско-Димитровской агломерации оценивается как критическая, группировка окружена и деморализована. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян