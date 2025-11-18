https://ukraina.ru/20251118/gruppirovka-vsu-okruzhena-i-demoralizovana-eranosyan-rasskazal-o-situatsii-pod-krasnoarmeyskom-1071748613.html

Группировка ВСУ окружена и деморализована: Ераносян рассказал о ситуации под Красноармейском

Ситуация для ВСУ в Красноармейско-Димитровской агломерации оценивается как критическая, группировка окружена и деморализована. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян

Отвечая на вопрос о попытках командования ВСУ по спасению своих частей в Красноармейско-Димитровской (Покровско-Мирноградской) агломерации, эксперт дал однозначную оценку. "Группировка ВСУ в этой агломерации окружена и деморализована. Это видно по вражеским пабликам", – заявил Ераносян.Он напомнил о боевых действиях в Курской области. "Такая же паника царила в рядах ВСУ после операции "Поток" в Судже. Там происходило паническое бегство частей ВСУ, хотя они заявляли об организованном отходе", – отметил аналитик."Были только отдельные попытки зацепиться между Олешней и Горналем в лесу", – добавил эксперт, описывая ситуацию под Суджей."Красноармейск уже на 90% освобожден от украинских нацистов. Основной способ снабжения – это доставка грузов октокоптерами и гексакоптерами [типа] "Баба-яга", – констатировал собеседник издания.Полный текст материала Романа Гнатюка и Дениса Рудометова "Владимир Ераносян: Армия России шлифует ФАБами гарнизон ВСУ в Мирнограде и ведет сложные бои в Купянске" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя на сайте Украина.ру.

