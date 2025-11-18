Группировка ВСУ окружена и деморализована: Ераносян рассказал о ситуации под Красноармейском - 18.11.2025 Украина.ру
Группировка ВСУ окружена и деморализована: Ераносян рассказал о ситуации под Красноармейском
Группировка ВСУ окружена и деморализована: Ераносян рассказал о ситуации под Красноармейском - 18.11.2025 Украина.ру
Группировка ВСУ окружена и деморализована: Ераносян рассказал о ситуации под Красноармейском
Ситуация для ВСУ в Красноармейско-Димитровской агломерации оценивается как критическая, группировка окружена и деморализована. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян
2025-11-18T05:50
2025-11-18T05:50
Отвечая на вопрос о попытках командования ВСУ по спасению своих частей в Красноармейско-Димитровской (Покровско-Мирноградской) агломерации, эксперт дал однозначную оценку. "Группировка ВСУ в этой агломерации окружена и деморализована. Это видно по вражеским пабликам", – заявил Ераносян.Он напомнил о боевых действиях в Курской области. "Такая же паника царила в рядах ВСУ после операции "Поток" в Судже. Там происходило паническое бегство частей ВСУ, хотя они заявляли об организованном отходе", – отметил аналитик."Были только отдельные попытки зацепиться между Олешней и Горналем в лесу", – добавил эксперт, описывая ситуацию под Суджей."Красноармейск уже на 90% освобожден от украинских нацистов. Основной способ снабжения – это доставка грузов октокоптерами и гексакоптерами [типа] "Баба-яга", – констатировал собеседник издания.Полный текст материала Романа Гнатюка и Дениса Рудометова "Владимир Ераносян: Армия России шлифует ФАБами гарнизон ВСУ в Мирнограде и ведет сложные бои в Купянске" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя на сайте Украина.ру.
Группировка ВСУ окружена и деморализована: Ераносян рассказал о ситуации под Красноармейском

05:50 18.11.2025
 
Ситуация для ВСУ в Красноармейско-Димитровской агломерации оценивается как критическая, группировка окружена и деморализована. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян
Отвечая на вопрос о попытках командования ВСУ по спасению своих частей в Красноармейско-Димитровской (Покровско-Мирноградской) агломерации, эксперт дал однозначную оценку. "Группировка ВСУ в этой агломерации окружена и деморализована. Это видно по вражеским пабликам", – заявил Ераносян.
Он напомнил о боевых действиях в Курской области. "Такая же паника царила в рядах ВСУ после операции "Поток" в Судже. Там происходило паническое бегство частей ВСУ, хотя они заявляли об организованном отходе", – отметил аналитик.
"Были только отдельные попытки зацепиться между Олешней и Горналем в лесу", – добавил эксперт, описывая ситуацию под Суджей.
"Красноармейск уже на 90% освобожден от украинских нацистов. Основной способ снабжения – это доставка грузов октокоптерами и гексакоптерами [типа] "Баба-яга", – констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Романа Гнатюка и Дениса Рудометова "Владимир Ераносян: Армия России шлифует ФАБами гарнизон ВСУ в Мирнограде и ведет сложные бои в Купянске" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя на сайте Украина.ру.
