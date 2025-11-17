САП рассказала о приговоре по коррупционному делу ГП "Укрпатент" - 17.11.2025 Украина.ру
САП рассказала о приговоре по коррупционному делу ГП "Укрпатент"
САП рассказала о приговоре по коррупционному делу ГП "Укрпатент" - 17.11.2025 Украина.ру
САП рассказала о приговоре по коррупционному делу ГП "Укрпатент"
Суд вынес приговор пособнику в растрате 251 млн грн ($6 млн) госпредприятия "Укрпатент". Об этом 17 ноября сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины
2025-11-17T12:10
2025-11-17T13:24
Высший антикоррупционный суд Украины утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и бывшим главным бухгалтером ГП "Укрпатент", обвиняемым в пособничестве в растрате имущества госпредприятия в особо крупных размерах.В соответствии с условиями утвержденного судом соглашения обвиняемый признан виновным в совершении уголовных преступлений. Ему назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком на два года с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций сроком на три года и с конфискацией имущества."Такое соглашение с обвиняемым является примером того, как инструменты уголовного процесса используются для обеспечения неотвратимости наказания в разумные сроки", - заявили в САП.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Последствия коррупционного скандала, провалы ВСУ, взвинчивание цен. Хроника событий на утро 17 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
САП рассказала о приговоре по коррупционному делу ГП "Укрпатент"

12:10 17.11.2025 (обновлено: 13:24 17.11.2025)
 
Суд вынес приговор пособнику в растрате 251 млн грн ($6 млн) госпредприятия "Укрпатент". Об этом 17 ноября сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины
Высший антикоррупционный суд Украины утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и бывшим главным бухгалтером ГП "Укрпатент", обвиняемым в пособничестве в растрате имущества госпредприятия в особо крупных размерах.
В соответствии с условиями утвержденного судом соглашения обвиняемый признан виновным в совершении уголовных преступлений. Ему назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком на два года с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций сроком на три года и с конфискацией имущества.
"Такое соглашение с обвиняемым является примером того, как инструменты уголовного процесса используются для обеспечения неотвратимости наказания в разумные сроки", - заявили в САП.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Последствия коррупционного скандала, провалы ВСУ, взвинчивание цен. Хроника событий на утро 17 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
