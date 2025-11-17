https://ukraina.ru/20251117/ataka-na-podstantsiyu-i-ne-tolko-pvo-raspravilas-s-desyatkami-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1071719603.html

Атака на подстанцию и не только. ПВО расправилась с десятками вражеских дронов над Россией

Атака на подстанцию и не только. ПВО расправилась с десятками вражеских дронов над Россией - 17.11.2025

Атака на подстанцию и не только. ПВО расправилась с десятками вражеских дронов над Россией

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 36 украинских беспилотников над РФ, сообщили в Минобороны, передает 17 ноября телеграм-канал Украина.ру

Из них 14 уничтожили над Брянской областью, восемь - над Тамбовской, пять над Ульяновской, четыре над Воронежской.Кроме того, три аппарата сбили над Орловской областью, по одному - над Нижегородской и Тульской областями.Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем телеграм-канале уточнил, что вражеские дроны атаковали подстанцию в Вешкаймском районе региона. Жертв и пострадавших нет. Электроснабжение населенных пунктов осуществляется в штатном режиме. На месте падения обломков работают спецслужбы.Подробнее о других атаках украинских военных - в материале Силы ПВО вечером сбили 31 украинский БПЛА над регионами России на сайте Украина.ру.

