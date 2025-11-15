https://ukraina.ru/20251115/protivoyadiya-net-yakov-kedmi-obyasnil-pochemu-novaya-pro-ssha-ne-ostanovit-burevestnik-1071439666.html

"Противоядия нет": Яков Кедми объяснил, почему новая ПРО США не остановит "Буревестник"

Программа ПРО "Золотой купол", которую планируют реализовать в США, не сможет противостоять российскому ракетному комплексу "Буревестник" из-за сроков создания и стремительного развития технологий. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик Яков Кедми

Комментируя планы Америки по созданию системы "Золотой купол", аналитик указал на ее огромную стоимость и длительные сроки реализации. "Во-первых, данная система обойдется американцам минимум в 1 триллион долларов, если не больше. Во-вторых, на создание "Золотого купола" понадобится 10–15 лет", — заявил эксперт, отметив, что за это время российское оружие может быть серьезно модернизировано. Поэтому, подчеркнул Кедми, сегодня и на ближайшие 5-10 лет "Буревестник" является ультимативным оружием, которому нет противоядия нет. "Это стратегический успех России. Можно запустить 10 таких ракет, и пусть они летают над Тихим и Атлантическим океанами, делают круги вокруг США на расстоянии 5 000 километров", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.О ситуации на фронте и прогнозах по СВО — в материале "Ксавье Моро: ВС РФ используют гибкую тактику от Купянска до Гуляйполя, чтобы создавать катастрофы для ВСУ" на сайте Украина.ру.

