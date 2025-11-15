"Противоядия нет": Яков Кедми объяснил, почему новая ПРО США не остановит "Буревестник"
Программа ПРО "Золотой купол", которую планируют реализовать в США, не сможет противостоять российскому ракетному комплексу "Буревестник" из-за сроков создания и стремительного развития технологий. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик Яков Кедми
Комментируя планы Америки по созданию системы "Золотой купол", аналитик указал на ее огромную стоимость и длительные сроки реализации.
"Во-первых, данная система обойдется американцам минимум в 1 триллион долларов, если не больше. Во-вторых, на создание "Золотого купола" понадобится 10–15 лет", — заявил эксперт, отметив, что за это время российское оружие может быть серьезно модернизировано.
"Кто знает, что будет с "Буревестником" за это время и как именно будет выстроена программа "Золотого купола"? А что если на "Буревестнике" к тому времени уже будет модернизированный уровень искусственного интеллекта?" — задался вопросом аналитик.
Поэтому, подчеркнул Кедми, сегодня и на ближайшие 5-10 лет "Буревестник" является ультимативным оружием, которому нет противоядия нет.
"Это стратегический успех России. Можно запустить 10 таких ракет, и пусть они летают над Тихим и Атлантическим океанами, делают круги вокруг США на расстоянии 5 000 километров", — заключил собеседник издания.
