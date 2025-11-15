"Противоядия нет": Яков Кедми объяснил, почему новая ПРО США не остановит "Буревестник" - 15.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251115/protivoyadiya-net-yakov-kedmi-obyasnil-pochemu-novaya-pro-ssha-ne-ostanovit-burevestnik-1071439666.html
"Противоядия нет": Яков Кедми объяснил, почему новая ПРО США не остановит "Буревестник"
"Противоядия нет": Яков Кедми объяснил, почему новая ПРО США не остановит "Буревестник" - 15.11.2025 Украина.ру
"Противоядия нет": Яков Кедми объяснил, почему новая ПРО США не остановит "Буревестник"
Программа ПРО "Золотой купол", которую планируют реализовать в США, не сможет противостоять российскому ракетному комплексу "Буревестник" из-за сроков создания и стремительного развития технологий. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик Яков Кедми
2025-11-15T05:00
2025-11-15T05:00
новости
сша
россия
яков кедми
украина.ру
буревестник
ракета буревестник
ракета
пво
про
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/17/1063355143_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_9f05db982ce4e26203e207e4e2ee34bc.jpg
Комментируя планы Америки по созданию системы "Золотой купол", аналитик указал на ее огромную стоимость и длительные сроки реализации. "Во-первых, данная система обойдется американцам минимум в 1 триллион долларов, если не больше. Во-вторых, на создание "Золотого купола" понадобится 10–15 лет", — заявил эксперт, отметив, что за это время российское оружие может быть серьезно модернизировано. Поэтому, подчеркнул Кедми, сегодня и на ближайшие 5-10 лет "Буревестник" является ультимативным оружием, которому нет противоядия нет. "Это стратегический успех России. Можно запустить 10 таких ракет, и пусть они летают над Тихим и Атлантическим океанами, делают круги вокруг США на расстоянии 5 000 километров", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.О ситуации на фронте и прогнозах по СВО — в материале "Ксавье Моро: ВС РФ используют гибкую тактику от Купянска до Гуляйполя, чтобы создавать катастрофы для ВСУ" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251031/1071000306.html
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/17/1063355143_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1a2386c5f8155224db4be20fc18c0ad.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, яков кедми, украина.ру, буревестник, ракета буревестник, ракета, пво, про, вооружения, эксперты, аналитики, аналитика, ии (искусственный интеллект), технологии
Новости, США, Россия, Яков Кедми, Украина.ру, Буревестник, ракета Буревестник, Ракета, ПВО, ПРО, вооружения, эксперты, аналитики, Аналитика, ИИ (искусственный интеллект), технологии

"Противоядия нет": Яков Кедми объяснил, почему новая ПРО США не остановит "Буревестник"

05:00 15.11.2025
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP / Alex Brandon
Читать в
ДзенTelegram
Программа ПРО "Золотой купол", которую планируют реализовать в США, не сможет противостоять российскому ракетному комплексу "Буревестник" из-за сроков создания и стремительного развития технологий. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик Яков Кедми
Комментируя планы Америки по созданию системы "Золотой купол", аналитик указал на ее огромную стоимость и длительные сроки реализации.
"Во-первых, данная система обойдется американцам минимум в 1 триллион долларов, если не больше. Во-вторых, на создание "Золотого купола" понадобится 10–15 лет", — заявил эксперт, отметив, что за это время российское оружие может быть серьезно модернизировано.
"Кто знает, что будет с "Буревестником" за это время и как именно будет выстроена программа "Золотого купола"? А что если на "Буревестнике" к тому времени уже будет модернизированный уровень искусственного интеллекта?" — задался вопросом аналитик.
Поэтому, подчеркнул Кедми, сегодня и на ближайшие 5-10 лет "Буревестник" является ультимативным оружием, которому нет противоядия нет.
"Это стратегический успех России. Можно запустить 10 таких ракет, и пусть они летают над Тихим и Атлантическим океанами, делают круги вокруг США на расстоянии 5 000 километров", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.
О ситуации на фронте и прогнозах по СВО — в материале "Ксавье Моро: ВС РФ используют гибкую тактику от Купянска до Гуляйполя, чтобы создавать катастрофы для ВСУ" на сайте Украина.ру.
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
31 октября, 19:52
Богдан Безпалько: Испытав "Буревестник" и "Посейдон", Россия показала США и Европе, что ей нечего терятьЕсли США после заявлений Трампа действительно проведут ядерные испытания, у нас тоже могут их провести. Пусть американцы почувствуют легкое землетрясение, свечение в ионосфере и осознают, что ядерная война реально. Россию можно уничтожить, но только вместе с самими собой. И только тогда начнется реальный переговорный процесс по Украине
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАРоссияЯков КедмиУкраина.руБуревестникракета БуревестникРакетаПВОПРОвооруженияэкспертыаналитикиАналитикаИИ (искусственный интеллект)технологии
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:15"Фронт сыплется, оборона отсутствует, дипломатия провалена": что говорят на Украине о положении ВСУ
06:00Дмитрий Выдрин: Европа исчезнет, а Путин и Трамп встретятся на "территории водопоя"
05:50"Грязная бомба" Украины: Васильев о том, как Киев готовил провокацию для обвинения России
05:40"Цели определены": Насонов рассказал о переходе к финальной стадии уничтожения военпрома Украины
05:30Политики Европы боятся победы России: Ксавье Моро раскрыл причину истерии западных лидеров
05:20Одного "Буревестника" мало: политтехнолог Кочетков призвал ответить на вызов Запада
05:10Грозят кулаком Нигерии и Венесуэле: эксперт рассказал, потянут ли США новые конфликты
05:00"Противоядия нет": Яков Кедми объяснил, почему новая ПРО США не остановит "Буревестник"
04:50Опрокинутый тепловоз — сутки простоя: эксперт о целях ударов по украинской железнодорожной системе
04:40"Против США выступят даже противники Мадуро": эксперт о единстве Венесуэлы перед угрозой вторжения
04:30Юрий Кнутов: Провокация с попыткой угона МиГ-31 готовилась для ввода в действие статьи 5 устава НАТО
04:15"Испытания не создают ядерной реакции": американист о реальном характере тестов Пентагона
04:12Трамп анонсировал проведение ядерных испытаний и пожелал обсудить денуклеаризацию с РФ и Китаем
04:00Изрешетит любую броню: военный эксперт про возможности многоцелевой платформы "Козерог-1"
03:58"Кинжалы" наведались в привычное место. Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
03:17Две украинские футбольные команды оштрафовали из-за воздушной тревоги
02:46Шторм "Клаудия" топит Великобританию. Видеоролик из Бирмингема
02:29"Эхо войны" в Нюрнберге: эвакуировано более 20 тысяч человек
02:00Предотвращение убийства, нацисты с дронами и жажда "пушечного мяса". Краткие итоги 14 ноября
01:20США впервые проголосовали против антироссийской поправки в ООН
Лента новостейМолния