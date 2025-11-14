https://ukraina.ru/20251114/smozhet-li-vyzhit-energetika-ukrainy-yushkov-o-korruptsii-vlivaniyakh-s-zapada-i-udarakh-iz-rossii-1071600994.html
Сможет ли выжить энергетика Украины? Юшков о коррупции, вливаниях с Запада и ударах из России
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру проанализировал запас прочности украинской энергетики, а также рассказал о том, какой эффект оказали американские санкции против российских нефтяных компаний и объяснил, почему Казахстан пошёл на партнёрские соглашения с Россией в сфере энергетики: 00:28 – Какой запас прочности у энергосистемы Украины? 03:29 – Об энергетической войне НАБУ с Зеленским; 04:49 — Есть ли эффект от санкций США? 10:42 – О партнёрстве России и Казахстана в энергетической сфере; 14:54 — Как геополитика влияет на нефтегазовый спрос?
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру проанализировал запас прочности украинской энергетики, а также рассказал о том, какой эффект оказали американские санкции против российских нефтяных компаний и объяснил, почему Казахстан пошёл на партнёрские соглашения с Россией в сфере энергетики:
00:28 – Какой запас прочности у энергосистемы Украины?
03:29 – Об энергетической войне НАБУ с Зеленским;
04:49 — Есть ли эффект от санкций США?
10:42 – О партнёрстве России и Казахстана в энергетической сфере;
14:54 — Как геополитика влияет на нефтегазовый спрос?