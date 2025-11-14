https://ukraina.ru/20251114/smozhet-li-vyzhit-energetika-ukrainy-yushkov-o-korruptsii-vlivaniyakh-s-zapada-i-udarakh-iz-rossii-1071600994.html

Сможет ли выжить энергетика Украины? Юшков о коррупции, вливаниях с Запада и ударах из России

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру проанализировал запас... Украина.ру, 14.11.2025

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0e/1071600217_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fe9bc3a8355293f1036b908403793fe6.png

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру проанализировал запас прочности украинской энергетики, а также рассказал о том, какой эффект оказали американские санкции против российских нефтяных компаний и объяснил, почему Казахстан пошёл на партнёрские соглашения с Россией в сфере энергетики: 00:28 – Какой запас прочности у энергосистемы Украины? 03:29 – Об энергетической войне НАБУ с Зеленским; 04:49 — Есть ли эффект от санкций США? 10:42 – О партнёрстве России и Казахстана в энергетической сфере; 14:54 — Как геополитика влияет на нефтегазовый спрос?

Новости

