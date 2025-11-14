Копенгагенский запор. Как Данию заставляют закрыть России выход из Балтики

https://ukraina.ru/20251114/kopengagenskiy-zapor-kak-daniyu-zastavlyayut-zakryt-rossii-vykhod-iz-baltiki-1071626290.html

В наше время впервые очень громко на эту тему заговорили в сентябре 2022 года, когда всем стало очевидно, что Россия хоть и отказалась от блицкрига в СВО и отошла с занятых позиций на Украине, она, тем не менее, готова успешно воевать.

И что она не является "бензоколонкой с атомными бомбами, ракетами" и "разорванной в клочья экономикой", о чем поспешили возвестить мир вашингтонские ястребы-мечтатели типа Барка Обамы, который омыл свою Нобелевскую премию мира тоннами крови невинных людей по всему миру.Тогда коллективный Запад через сегодня стремительно теряющее популярность и доверие читателей агентство Bloomberg напомнил Дании, члену НАТО и Евросоюза, что новым местом противостояния Запада и России могут стать так называемые Датские или Балтийские проливы.Все справочники единогласно утверждают, что это система проливов между Скандинавским и Ютландским полуостровами, которые соединяют Балтийское море с Северным и являются основным морским путем, соединяющим порты Балтийского моря с портами мирового океана. Это пять главных проливов: Малый Бельт (наименьшая ширина 0,5 км), Большой Бельт (11 км), Эресунн (3,4 км), Каттегат (60 км) и Скагеррак (60 км).Вот агентство Bloomberg и напомнило: этот водный коридор имеет ширину в некоторых местах всего лишь четыре километра. И он может стать разменной монетой в противостоянии Запада и России, а сами проливы – местом такого противостояния.Потому что проливы являются одним из важнейших мировых коридоров по транспортировке нефти и других товаров. Из России в мир и из мира в Россию. По Балтике. И самыми важными, разумеется, являются поставки российской нефти на мировые рынки, что поддерживает финансовую стабильность в России. И, как утверждают на Западе, помогают президенту Владимиру Путину вести "агрессивную войну против Украины, чтобы после ее завоевания напасть на несчастную, уютную, комфортную, такую демократическую и на всю голову мирную Европу.Транзит для России через Датские проливыИ, во-первых, в этом есть сермяжная правда. Для России после развития нефтяных терминалов на Северо-Западе Датские проливы – реально важный маршрут для экспорта ее нефти. Перевалка "крови экономики" через российские балтийские порты Усть-Луга и Приморск в тот же 2022 году составила 124,1 млн тонн и 57,1 млн тонн соответственно.И чтобы все было хорошо, бесперебойно и надежно и чтобы обеспечить бесперебойную транспортировку нефти в условиях западных санкций, Россия собрала флот из примерно 700 судов. Многие из них действительно работают с непрозрачными структурами собственности, что, по мнению западных специалистов, ставит под сомнение стандарты безопасности, ибо танкеры, перевозящие российскую нефть, все чаще отказываются использовать местных специалистов-лоцманов (то есть датских, считающихся суперпроводниками) для прохождения датских проливов. А это, как утверждают на Западе, прежде всего в Дании, повышает риск разлива нефти у побережья страны.Во-вторых, Датские проливы играют ключевую роль в обеспечении внешней торговли стран всего региона и всего мира. Всего же Датские проливы, по некоторым оценкам, в лучшие времена обеспечивали около 8 % мировой торговли нефтью по морю. А ежедневный транзит составлял около 3,2 млн баррелей углеводородов.Известно также, что до 2022 года идущие через проливы поставки российской нефти и угля шли в основном на европейские рынки. После введения же западных санкций против РФ эти экспортные потоки были переориентированы в Азию и Северную Африку.Главные пункты нефтяного транзитаТакой поворот событий, естественно, не понравился многим западным недругам Москвы. И они вознамерились вообще перекрыть эту артерию для России. Чтобы специальными запретительными санкциями заставить Россию продавать нефть по заниженным ценам, а остальной мир покупать её по этим ценам. И страны "Большой семерки" начали разрабатывать план ограничения цен на российскую нефть для лишения России сверхдоходов от ее продажи и, ясное дело, возможности спокойно противостоять западным санкциям.Уже в ноябре 2023 году газета Financial Times в статье "Дания может заблокировать выход российских нефтяных танкеров на рынки" со ссылкой на источники сообщала, что коллективным Западом Дании планируется поручить проверку и, возможно, блокирование российских танкеров и танкеров под "удобными" флагами с российской нефтью, проходящих через ее территориальные воды. И проводиться это будет в рамках подготавливаемого тогда 12-го пакета антироссийских санкций, который и устанавливал ценовое ограничение в 60 долл. за баррель на нефть из России.И вот в начале февраля 2025 года агентство Bloomberg сообщило-таки: Дания усилит инспекции судов, перевозящих российскую нефть через свои узкие проливы. Морское ведомство этой страны начнет проводить так называемые проверки государственного портового контроля на судах, стоящих на якоре за пределами Скагена, которые, согласно заявлению, "не могут рассматриваться как проход в мирных целях".Формальные причины ужесточения контроля – вполне благовидные:– обезопасить мир от бесконтрольного роста цен на нефть Москвы. Датские проливы действительно узки и сильно перегружены – через них каждый день идут десятки нефтяных танкеров, если здесь произойдет какой-либо форс-мажор, то и без того высокие цены на топливо в мире взлетят еще выше;– защитить окружающую среду и безопасность на море от более старых судов теневого флота, аварии на которых потенциально могут нанести значительный вред экологии. А в Датских проливах в отличие от других мест бывают частые штормы, а вокруг скалистые берега и небольшая глубина. Разлив топлива – это однозначно экологическая катастрофа. На Западе и в Дании так и предупреждают: проливы можно проходить и без помощи датских лоцманов, но это чревато аварией в любое время;Датские проливы в натуре– проверить, аккредитованы и застрахованы ли правильно все проходящие суда. По примеру Великобритании, которая начала подобные проверки у себя на Ла-Манше. Кроме того, запрет на оказание морских услуг всем, кто экспортирует нефть из России, касается и вопросов страхования. В декабре прошлого года Дания согласилась ввести проверки страховых полисов проходящих танкеров, за которыми могли бы последовать более ощутимые меры воздействия, вплоть до арестов судов;– в конце концов, как бы обезопасить от бесконтрольных обрывов всевозможных подводных кабелей устаревшими и перегруженными судами. А Финляндия недавно демонстративно провела инспекцию судна теневого флота, повредившего подводный кабель в Балтийском море, и обнаружила, что оно-де имеет 32 неисправности и не годится для плавания.Хорошие и как бы вполне правдоподобные мотивации и объяснения. Однако из них, как шило из мешка, торчит подлинный мотив – главный и в условиях войны непреходящий: Копенгаген и не скрывает, что данные запретительные меры — это ответ на активность "теневого" нефтеналивного флота России, проходящего через датские прибрежные воды, а значит, особое внимание датских проверяющих будет сосредоточено именно на танкерах. Нефтеналивных, разумеется.В чем же смысл всех этих ухищрений и манипуляций? Официальный представитель МИД России Мария Захарова как раз ровно два года назад предупредила: По ее словам, Дания, отказываясь от свободного судоходства и закупорив горлышко проливов, решила нарушить международные договоры по судоходству и "запереть" российскую нефть на Балтике. Вот оно что! И с нарушением базовых международных документов. В частности, упомянутой Копенгагенской конвенция (или Трактата), вступившего в силу 14 марта 1857 года как морской договор, который регулирует транзитный проход через Датские проливы. Свободный для всех!Чтобы Дания согласилась с таким трактатом, другие европейские морские державы, подписавшие документ, единовременно выплатили ей 33,5 млн датских ригсдалеров. Причем из общей суммы Великобритания заплатила примерно треть, а Россия — еще треть. США за такой же свободный проход своих судов и в том же году внесли Дании единовременную плату в размере 393 000 долл. Это огромные по тем временам деньжищи.А чтобы никто не сомневался в Копенгагенском трактате, его положения до Конвенции ООН по морскому праву 1982 года продублировали и подтвердили статьей 282 Версальского договора об окончании Первой мировой войны и сделали обязательной для всех сторон. И по этому же принципу – Конвенцией Монтре 20 июля 1936 года – урегулировали режим работы проливов Босфор и Дарданеллы в Турции.В статье 1 Копенгагенской конвенции сказано, что Дания обязана не взимать никаких таможенных, ластовых, маячных, бакенных или каких бы то ни было других сборов с корпуса или с груза судов. А в статье 2 добавлено, что все прежние сборы при проходе через проливы будут отменены навсегда, "не могут быть впредь взимаемы ни в Зунде и Бельтах, ни в датских портах, не могут быть также восстановлены косвенно, посредством увеличения существующих портовых или таможенных сборов либо установления новых мореходных или таможенных сборов, ни каким бы то ни было другим способом".Также Дания обязана сохранять и содержать в хорошем состоянии все огни и маяки, расположенные при входе в порты, гавани, рейды и реки или каналы, равно как и бакены, вехи и знаки, обеспечивающие судоходство в проливах, производить их своевременную замену и если того требует навигационная обстановка. Дании за это заплатили, и никакое судно ею, Данией, не может быть остановлено или задержано при транзитном проходе через Зунд и оба Бельта.Что тут, казалось бы, неясного? Но Дания под напором коллективного Запада, исповедующего политическую целесообразность вместо права, готова нарушить и этот международный документ.Что тут можно сделать? Россия предупредила, что не потерпит дискриминации. И у нее есть, кроме "Орешников", еще и "Буревестник", с "Ярсом", "Посейдоном", "Сарматом" "Синевой" и прочими прелестями, способными явочным порядком значительно расширить и выпрямить Датские проливы в один. Более широкий. Вместе с Данией.Но если отбросить вполне серьезные шутки, то перед Россией может встать очень важная проблема – ее могут закупорить в морях – Черном и Балтийском, через которые окна в мир с таким упорством и остервенением рубил еще император Петр Первый. Босфор, Дарданеллы в Черном море и Датские проливы на Балтике – это те бутылочные горла, которые легко перекрыть. И НАТО уже обещает это сделать. И если натовцев не остановить, то они, увы, обязательно это сделают. Русофобия без лечения – болезнь опасная и заразная.И у России останутся два мощных, широких, могучих и вечных выхода в мир – Ледовитый океан с его Северным морским путем, за которым будущее, и Тихий океан на Дальнем Востоке, где и до США недалеко.И в России, слава богу, это знают. И уделяют развитию этих регионов приоритетное внимание. Но за Черное море и Балтику все равно обидно…О том, как США намерены захватить российские энергопредприятия в Европе - в статье Татьяны Стоянович ""Сопротивляться и ничего не продавать". США нацелились на активы "Лукойла" в Европе"

