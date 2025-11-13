https://ukraina.ru/20251113/soprotivlyatsya-i-nichego-ne-prodavat-ssha-natselilis-na-aktivy-lukoyla-v-evrope-1071565362.html

"Сопротивляться и ничего не продавать". США нацелились на активы "Лукойла" в Европе

Нефтеперерабатывающий завод Petrotel в румынском городе Плоешти, принадлежащий российской компании "Лукойл", может перейти под контроль государства на ограниченный срок. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан 12 ноября на пресс-конференции в Бухаресте

По его словам, в настоящее время завод закрыт на техническое обслуживание и должен возобновить работу в ближайшие недели. Дан добавил, что процесс продажи Petrotel не следует форсировать и что при необходимости возможен вариант временного государственного управления.Президент уточнил, что специальная нормативная база для поглощения нефтеперерабатывающего завода румынским государством на ограниченное время разрабатывается.Ранее министр энергетики Румынии Богдан Иван заявил, что его страна не будет просить США об отсрочке санкций против румынских компаний, которые находятся в собственности российского "Лукойла". Румынские власти сначала добивались отсрочки, но теперь они намерены действовать самостоятельно, "чтобы защитить энергетическую безопасность и рабочие места", сказал министр.Ограничения, которые Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США 22 октября ввело против российских нефтяных гигантов, затронули и 34 дочерних фирмы. Под санкции попадают любые организации, если хотя бы 50 % их активов находятся в собственности "Роснефти" и "Лукойла", даже если они не прописаны в санкционном списке.Американские санкции, направленные против российского энергетического сектора, ударят не только по России, но и по Европе. Нефтяная компания "Лукойл" владеет, в частности, двумя крупнейшими НПЗ в Румынии и Болгарии, а также имеет долю в 45 % нефтеперерабатывающего завода Zeeland Refinery в Нидерландах.Остановка работы этих предприятий влечёт за собой проблемы в экономике, а потом и в политике.Чтобы решить проблему с иностранными активами, "Лукойл" планировал продать их швейцарскому трейдеру Gunvor, но сделку не одобрило Управление по контролю за иностранными активами американского минфина, заподозрив, что она может быть номинальной.Иностранные активы "Лукойла" оказались под угрозой национализации не только в Румынии, но и в других странах Европы. Если до 21 ноября, когда американские санкции вступят в силу, найдётся покупатель для этих активов, их стоимость будет намного ниже рыночной.Кому это выгодно, в интервью Украина.ру рассказывает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Когда президент Румынии говорит о том, что государство может взять НПЗ в Плоешти под временное управление, он, по всей видимости, имеет в виду то, что Бухарест в решении данной проблемы может пойти по пути Германии, отметил эксперт.Юшков напомнил, что в 2022 году немецкое правительство арестовало активы "Роснефти", среди которых был и контрольный пакет в немецком нефтеперерабатывающем заводе в городе Шведт. Право собственности они номинально сохранили за "Роснефтью", что позволило им не выплачивать российской компании никакую компенсацию. Теперь немцы сами управляют этим НПЗ, и деньги из его прибыли они "Роснефти" не перечисляют, рассказал эксперт."Румыния может пойти по такому же пути. Когда немцы указали американскому санкционному регулятору на эту схему, существующую с 2022 года, тот вывел немецкий НПЗ из-под санкций на определённый период. Румыны тоже хотят создать основание, почему из НПЗ тоже нужно вывести из-под санкций", — сказал Юшков.По его словам, эта схема для румынских властей намного предпочтительней. Она их освобождает от необходимости инициировать процедуру лишения "Лукойла" права собственности, которая сама по себе рискованная, отметил эксперт."С другой стороны, немецкая схема даёт Румынии возможность получать нефть для своего НПЗ. Главное, чего боятся как в Румынии, так и в Болгарии, — это то, что из-за американских санкций никто им не продаст нефть. Тогда в этих странах и в регионе в целом появится дефицит топлива", — заявил он.Если Бухаресту удастся получить исключение из-под санкций, он может не думать о правах собственности и при этом покупать нефть, продолжил Юшков."А через полгода можно попросить американцев продлить статус выведенного из-под санкций актива. Для них главное решить проблему здесь и сейчас, чтобы буквально через неделю они не остались без нефти", — рассказал эксперт.Комментируя срыв продажи зарубежных активов компании "Лукойл" швейцарскому трейдеру, Юшков заявил, что данная ситуация выгодна прежде всего самим США. По его словам, американский санкционный регулятор таким образом хочет подтолкнуть "Лукойл" продать эти активы какой-то американской компании.В этом плане США не выгодно, чтобы эти активы были национализированы, потому что тогда американским компаниям придётся выкупать их у национальных компаний по рыночной цене, подчеркнул эксперт."Поэтому американцы будут дожимать "Лукойл". Однако не факт, что российская сторона согласится продать активы в данной ситуации. Да, их могут попытаться национализировать. Но если ты не даёшь на это согласие, ты можешь потом попытаться это оспаривать. А если продашь в бесценок, ни о каком оспаривании сделки не может быть речи. Может быть, есть смысл просто сопротивляться и ничего не продавать", — резюмировал Игорь Юшков.Больше об этой теме в материале Татьяны Стоянович и Анны Черкасовой Украина как предлог для устранения России с рынка. Зачем "Лукойл" распродает свои активы

