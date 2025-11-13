Затаившийся "Посейдон" и глобальное противостояние на море: Ераносян о силах России, США и Китая - 13.11.2025 Украина.ру
Затаившийся "Посейдон" и глобальное противостояние на море: Ераносян о силах России, США и Китая
Затаившийся "Посейдон" и глобальное противостояние на море: Ераносян о силах России, США и Китая
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир... Украина.ру, 13.11.2025
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру прокомментировал глобальное противостояние на море, агрессию США против Венесуэлы, а также ситуацию вокруг Красноармейска (Покровска) и на других направлениях продвижения ВС России в зоне СВО:00:28 – Об авианесущем флоте Китая; 03:47 – Об агрессии США в сторону Венесуэлы; 14:44 – О глобальном противостоянии на воде; 20:33 – Антикриз Киева по Красноармейску (Покровску); 26:32 – О продвижении ВС России. *В материале упоминаются Пётр Порошенко и Кирилл Буданов, внесённые Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. ** Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещён и влечёт установленную законодательством ответственность ТГ-канал Владимира Ераносяна: https://t.me/waterline_war Наш сайт: https://ukraina.ru
Затаившийся "Посейдон" и глобальное противостояние на море: Ераносян о силах России, США и Китая

10:49 13.11.2025
 
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру прокомментировал глобальное противостояние на море, агрессию США против Венесуэлы, а также ситуацию вокруг Красноармейска (Покровска) и на других направлениях продвижения ВС России в зоне СВО:
00:28 – Об авианесущем флоте Китая;
03:47 – Об агрессии США в сторону Венесуэлы;
14:44 – О глобальном противостоянии на воде;
20:33 – Антикриз Киева по Красноармейску (Покровску);
26:32 – О продвижении ВС России.
*В материале упоминаются Пётр Порошенко и Кирилл Буданов, внесённые Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
** Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещён и влечёт установленную законодательством ответственность
ТГ-канал Владимира Ераносяна: https://t.me/waterline_war
Наш сайт: https://ukraina.ru
