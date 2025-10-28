https://ukraina.ru/20251028/ukraina-kak-predlog-dlya-ustraneniya-rossii-s-rynka-zachem-lukoyl-rasprodaet-svoi-aktivy-1070810807.html

Украина как предлог для устранения России с рынка. Зачем "Лукойл" распродает свои активы

После введения американских санкций российская нефтяная компания "Лукойл" объявила о продаже своих зарубежных активов

Продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), который внёс "Лукойл" в санкционный список, отмечается в сообщении пресс-службы компании, опубликованном 27 октября.На сворачивание операций с "Лукойлом" OFAC дал срок до 21 ноября. При необходимости компания планирует подать заявку на продление лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих зарубежных активов, говорится в сообщении."Лукойл" является второй российской нефтяной компанией по объёмам добычи (после "Роснефти") и второй по объёмам выручки (после "Газпрома"). По размеру доказанных запасов углеводородов "Лукойл" по данным на 2011 год являлся третьей в мире частной нефтяной компанией, а по запасам нефти — первой.Кроме "Лукойла", под американские санкции попала компания "Роснефть", которая занимает первое в России место по объёму нефтедобычи. На долю "Роснефти" и "Лукойла" приходится около 5 % мировой добычи сырой нефти, что составляет порядка 5,3 млн баррелей в сутки. Из них около 3,5 млн идут на экспорт.По данным на конец 2024 года компания "Лукойл" владела более 2,4 тыс. АЗС за пределами России. Сети автозаправочных станций находятся в тех же США, в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания, в странах Евросоюза, таких как Бельгия, Нидерланды и Италия, на Балканах — в Сербии, Черногории, Северной Македонии, Болгарии и Молдавии.В Румынии компания владеет одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов — это Petrotel-Lukoil, расположенный в городе Плоешти, в 55 км от Бухареста. Годовая мощность переработки нефти на этом заводе достигает 2,5 млн т.В Болгарии, кроме сети АЗС, "Лукойл" владеет самым крупным на Балканах предприятием по переработке нефти "Лукойл Нефтохим Бургас". В Нидерландах у компании доля 45 % в нефтеперерабатывающем заводе Zeeland, в Австрии и Финляндии — производство масел LUKOIL Lubricants Europe.В Казахстане "Лукойл" участвует в "Каспийском трубопроводном консорциуме", в Ираке компания разрабатывает одно из крупнейших нефтяных месторождений в мире "Западная Курна-2", а в Азербайджане — газоконденсатное месторождение Шах-Дениз. В ОАЭ компания участвует в нефтегазовом проекте Ghasha на континентальном шельфе.По оценке российских консалтинговых компаний, общая рыночная стоимость зарубежных активов российского нефтяного гиганта оценивается в 9 миллиардов долларов. Понятно, что такие активы нельзя продать за три недели, сколько остаётся до истечения срока, выделенного OFAC на сворачивание операций с "Лукойлом". Если только не отдать их за бесценок.Продадим активы — освободим деньги для развития нефтепереработки внутри РоссииОднако ситуация вокруг сербской дочки "Газпрома", "Нефтяной индустрии Сербии", против которой США обещали ввести санкции ещё в начале 2025 года, показывает, что США принимает какое-то базовое решение, а потом продлевает переходный период до момента решения всех ключевых вопросов. Такое мнение в интервью Украина.ру рассказал заместитель председателя Наблюдательного совета ассоциации "Надёжный партнёр" Дмитрий Гусев.Напомним, что американские санкции против "Нефтяной индустрии Сербии" были анонсированы ещё в конце 2024 года, но вступили в силу только в октябре 2025 года. При этом дальнейшая судьба компании всё ещё решается в переговорах, которые сербские власти ведут с представителями российской и американской стороны."На сегодняшний день "Лукойл" объявил, что реализует свои активы. С одной стороны это грустно, с другой — есть шанс, что деньги, поступившие от зарубежных активов, будут инвестированы в нефтепереработку и добычу внутри России. Тем самым мы получим дополнительные инвестиции", — рассказал Гусев, подчёркивая, что все зарубежные активы компании приобретались от прибыли, полученной от продажи российской нефти и нефтепродуктов.Другой вопрос — когда это будет, продолжил эксперт, вспоминая народную притчу про Ходжу Насреддина, который обещал падишаху, что за двадцать лет научит осла говорить."Ситуация меняется каждый день. Процесс запущен, но когда он будет закончен и каким образом, невозможно решить за три недели или три месяца. Я полагаю, что время для решения вопроса будет продолжено", — подытожил Дмитрий Гусев.Санкции не ударят по российскому бюджетуМожно ли в таком случае допустить, что объявление о продаже зарубежных активов является попыткой российского нефтяного гиганта отложить решение вопроса до изменения геополитических условий, вернее до окончания специальной военной операции? Ведь именно российские военные действия в зоне СВО стали поводом для введения американских санкций. Этот вопрос издание Украина.ру задало эксперту Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорю Юшкову.По мнению эксперта, это крайне маловероятно, так как никто не может сказать, когда закончится СВО, и, соответственно, перестанут действовать обстоятельства, вызвавшие американские санкции."Скорее "Лукойл" объявляет о продаже зарубежных активов для того, чтобы как минимум получить отсрочку для своих европейских нефтеперерабатывающих заводов. За это время нефть будет поступать на заводы, эти страны получат топливо в полном объёме, а "Лукойл" получит дополнительное время на завершение сделки", — рассказал Юшков.Если этой отсрочки не будет, до 21 ноября компания может продать свои иностранные активы только с огромным дисконтом, продолжил эксперт. Но если она получит дополнительное время, она сможет дольше вести переговоры и выторговать для себя более выгодные условия продажи, подчеркнул Юшков.По его словам, реальные последствия санкций по отношению к "Роснефти" и "Лукойлу" заключаются прежде всего в росте издержек для самых этих компаний."Нужно будет создавать цепочку посредников, чтобы конечный покупатель не касался этой санкционной структуры. Это сократит их доходность, вот это и есть главный результат американских санкций. Но и то не радикально. Тем более что часть обходной инфраструктуры уже есть", — отметил эксперт.Теперь будет нужно увеличить существующую цепочку и изменить её структуру, продолжил Юшков. Это не приведёт к сокращению добычи или экспорта российской нефти, полагает он."Мы видели опыт обхода этих санкций со стороны "Газпромнефти" и "Сургутнефтегаза", которые уже в начале года попали под санкции США. По моему мнению, сокращения доходов в бюджет не будет. Это, скорее всего, корпоративный вопрос. Объём экспорта тоже не уменьшится, но нужно будет какое-то время, чтобы выстроить новую схему продаж. Рынки сбыта останутся те же", — ожидает Юшков.По его мнению, в какой-то момент может возрасти скидка на каждый баррель продаваемой нефти. Однако размер этой скидки тоже является динамической величиной — по правилу он уменьшается в течение нескольких месяцев, рассказал эксперт."США заставляют Индию и Китай отказаться от российской нефти и это больше беспокоит рынки, нежели санкции в отношении "Роснефти" и "Лукойла"", — резюмировал Игорь Юшков.Не допустить захвата имуществаВсе точки над "и" в данном вопросе в комментарии для Украина.ру расставил заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич. По его мнению, преждевременно говорить о негативных последствиях санкций по отношению к двум самым крупным российским нефтяным компаниям."Санкционные ограничения действуют в отношении российской нефтяной отрасли на протяжении нескольких лет, включая ценовые дисконты, вмешательство в логистические цепочки, ограничение банковских операций, поставок технологий и многое другое. При этом объёмы добычи и экспорта российской нефти остаются по-прежнему стабильными, равно как и отчисления в бюджет", — рассказал российский парламентарий.Более того, по оценкам Правительства России в этом году доходы от нефтянки более чем на 560 млрд рублей превысят плановые показатели федерального бюджета, отметил он."Уже всем без исключения очевидно, что США, используя украинский кризис как надуманный предлог, постараются выжать максимум из санкционных режимов для усиления своего присутствия не только на мировой энергетической арене, но и во множестве иных сфер. Подтверждением тому — содержание переговоров Америки со странами Евросоюза, Ближнего Востока, Китаем, Индией", — подчеркнул Юрий Станкевич.По его словам, намерение "Лукойл" найти покупателей на международные активы надо оценивать как оперативное хеджирование рисков, которое позволит не допустить захвата имущества по аналогии с золотовалютными резервами.Читайте также: Энергетические войны: Санкции США против 5% мировой нефти и загадочные взрывы на НПЗ в Румынии и Венгрии

