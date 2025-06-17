https://ukraina.ru/20250617/otdadim-mutnykh-chtoby-oni-mutili-v-rossii-kak-u-rf-prokhodit-s-ukrainoy-obmen-grazhdanskimi-1063926345.html

"Отдадим мутных, чтобы они мутили в России". Как у РФ проходит с Украиной обмен гражданскими заключенными

"Отдадим мутных, чтобы они мутили в России". Как у РФ проходит с Украиной обмен гражданскими заключенными - 17.06.2025 Украина.ру

"Отдадим мутных, чтобы они мутили в России". Как у РФ проходит с Украиной обмен гражданскими заключенными

23 мая, после второго раунда переговоров в Стамбуле, впервые с начала СВО произошел крупный обмен гражданскими лицами, в ходе которого Украина передала России 100 человек, обвиненных в преступлениях против национальной безопасности. Но некоторых отвезли на обмен и не обменяли.

2025-06-17T04:53

2025-06-17T04:53

2025-06-17T05:23

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«Пусть мутят в России»Украинские власти называют задержанных в связи с конфликтом гражданских лиц предателями и коллаборационистами, но по факту это политические заключенные, которые по идейным (антифашистским) соображениям помогали России, либо самые натуральные гражданские заложники, которые не делали ничего, но имели, скажем, родственников в РФ и обсуждали с ними то, что Украина обсуждать запрещает.Списки заранее согласовывали, брали тех, кого предложит сторона противника, иначе обмен не состоялся бы и через месяц. С одной стороны, это правильно, но с другой — привело к ряду неизбежных последствий. В СИЗО и колониях сотрудники СБУ стали предлагать "на обмен" не столько идейным пророссийским, сколько "фотографам" (которые фотографировали блокпосты и прилеты за деньги), наркоманам-поджигателям и другим случайным людям. Пытались даже передать в РФ отсидевших по 20 лет уголовников, на которых в последний момент специально "повесили" госизмену, и даже одного психически нездорового человека без определенного места жительства, которого обвинили в коллаборационизме за то, что он играл на гармошке украинским военным."Отдадим мутных, чтобы они мутили в России", — именно такие слова неоднократно слышали от сотрудников СБУ политзаключенные в украинских тюрьмах."Мутных" Россия не забрала — вернула обратно на месте обмена. Впрочем, Украина была готова отдать гораздо больше людей, чем было в изначальной договоренности, поэтому их просто заменили на других. Где-то за неделю до обмена адвокаты по настоянию СБУ и прокуратуры начали массово убеждать своих подзащитных отказываться от апелляций и срочно признавать вину — якобы их обменяют только при таких условиях. Уже не меньше года апелляции массово возвращают в первую инстанцию дела тех, кто давно признался в надежде на обмен. После признания суды приговаривали людей в упрощенном порядке, без рассмотрения доказательств, поэтому теперь есть основания такие приговоры отменять. Их и отменяют. Правда, перерассмотрение не происходит. Людей просто держат под стражей и каждые два месяца продлевают меру пресечения. Отказ от апелляций ради обмена — это такой же "фокус", как признание вины ради обмена.Приговор нужен был до СВО, потому что "обмен" украинских граждан из Украины на украинских граждан из ЛДНР вообще был незаконен. Просто не существовало такой процедуры, нельзя брать заложников, это конституционно невозможно. Поэтому выкручивались просто — сделка со следствием, быстрый приговор со сроком по отсиженному, освобождение из зала суда, а затем все-равно незаконное действие: СБУ берет свободного по документам человека, сажает в автобус и везет в некое место, где без судебного решения накапливает заложников для обмена, а потом передает другой стороне. Сейчас такие сложности не нужны, все как бы узаконено. Введенные в 2022 году нормы УПК Украины, согласно которым гражданских заложников могут менять "как военнопленных", не требуют наличия приговора к моменту обмена. Суд по ходатайству прокурора может просто изменять меру пресечения и никаких проблем.Как обещают и обманываютЕще один "фокус", который регулярно (еще со времен войны на Донбассе) проворачивает Украине — это внесение людей в обменные списки, отправка их в спецнакопитель для дальнейшей передачи в РФ, а затем отказ от такой передачи с возвращением людей в тюрьму. Самой скандальной за последнее время была ситуация с 16-летним Владимиром Маркиным из Бахмута, которому дали 10 лет за наведение ракет по местам, по которым не было ни одного прилета. Он признался в надежде на обмен, суда как такового не было. Суть в том, что его история стала довольно известной и к середине 2023 года Украина заявила, что обмен Володи согласован. В начале июля суд по ходатайству прокурора освобождает его от отбывания наказания, парня вывозят в фильтрационный пункт, около месяца держат его там, а затем под видеозапись, сообщают, что Россия отказалась его забирать и парень вернется в тюрьму. Нюанс в том, что с Россией в тот момент ничего согласовано не было.Теперь нечто подобное провернули с тремя девушками из Донбасса, которые получили сроки на Украине за помощь ВС РФ. Вообще, в сотню обменянных должны были войти 24 женщины, заключенные в Водянской исправительной колонии №146 в Днепропетровской области, а также 5 женщин из Лукьяновского СИЗО в Киеве. Одна из них — 20-летняя Анастасия Глущенко из Донецкой области, которую задержали, когда ей не исполнилось еще и 18 лет. Она, как и Володя Маркин, сначала призналась, но затем, в суде, отказалась от показаний и решила судиться. Благодаря этому стала известна подноготная дел т.н. наводчиков. Мама Насти уехала подальше от линии фронта с ее братом-инвалидом, а Настя осталась с бабушкой. Утром 10 июня 2022 года бабушка пошла получать гуманитарную помощь. В это время во двор частного дома через огород ворвались трое неизвестных с оружием, схватили Настю и отвели ее к дому. Там уже было около 20 вооруженных мужчин. Это были сотрудники СБУ. Обыск провели с массой нарушений. Настин телефон (главный вещдок) побывал в руках двух оперов и следователя до начала видеофиксации. Экспертиза доказала наличие в Настином телефоне переписки с данными о геолокации подразделений ВСУ, но не доказала, что переписку вели Настя и сотрудник ФСБ. Сотрудника ФСБ идентифицировали с помощью сайта "Миротворец"*, данные которого никем не верифицированы и который не является украинской государственной базой данных. Один из следователей сам сказал в суде, что у него нет реальных подтверждений существования такого человека. В ходе следствия никто не проверил, откуда взялись 960 гривен на банковской карте Насти (СБУ утверждала, что это российские деньги, перечисленные за передачу информации). И самое главное — прилетов по якобы переданным Настей координатам не было. А еще выяснилось, что суд в ходе заседаний даже не осмотрел телефон — главный вещдок.В общем, вся эта история — чистой воды провокация для семьи с критическим отношением к нынешней политике украинских властей. Гражданского мужа Настиной бабушки, Олега, который свидетельствовал о том, что в дом до начала обыска заходили вооруженные люди, тоже осудили за помощь ВС РФ, отправили в колонию, где его избивали так, что он в итоге умер от кровотечения. А 11 июля 2023 года Настю приговорили к 9 годам лишения свободы.Бабушка Насти сейчас в России. Она очень ждет внучку. Надо ли говорить, сколько было радости, когда стало известно, что 20 мая ее включили в списки, освободили по суду и отправили в накопитель для последующего обмена на границе с Белоруссией? 21 мая 20215 года (прямо накануне обмена) Широковский райсуд Днепропетровской области освободил девушку от отбывания наказания "в связи с принятым решением о передаче лица для обмена как военнопленного". Еще раз о том, что Украина юридически считает своих граждан, реально или вымышлено помогавших России, военнопленными, то есть фактически признает наличие гражданской войны, за слова о которой сама же сажает в тюрьмы людей. 27 мая украинский Координационный штаб по вопросам военнопленных сообщил, что обмен не состоялся (причины не уточнены), а 3 июня появилось решение криворожского суда об отправке Анастасии Глущенко обратно в колонию для отбывания наказания из-за "несостоявшегося обмена". Ее и двух других девушек отправили в СИЗО в Чернигов, чтобы затем вернуть обратно в колонию в Водяном. И речь снова не о том, что Россия не приняла, а о том, что Украина почему-то не отдала. В последний момент. Заключенные в других местах подтверждают, что это обычная практика. Проблема в том, что тех, кого отправляют на обмен, до того лишают украинского гражданства. Теперь некоторых вернули обратно, а гражданства у них нет никакого, они — апатриды.Кого-то подставили, а кто-то участвовал в "подставах"Еще один, возвращенный с обмена — Василий Крамар из села Куропатники Тернопольской области. Его обвинили в том, что 29 апреля 2024 года он через Telegram получил от "неустановленного лица" данные про размещение склада ВСУ. Склад не в Тернопольской области, а в населенном пункте, который "в начале мая 2024 года был временно оккупирован вооруженными силами Российской Федерации". Вероятно, где-то на Донбассе. В тот же день Василий отправил указанные координаты своему брату для дальнейшей передачи их отцу. И брат, и отец проживают в России. В деле нет ни слова о том, что брат и отец имели отношение к государственным органам РФ или передавали их кому-то из государственных органов РФ. Зато известно, что 21 мая с Василием связался сотрудник ДВКР СБУ, который "действовал в рамках контроля за совершением преступления" и прямо с аккаунта того самого "неустановленного лица" передал Крамару координаты несуществующих огневых позиций 28 ОМБр около Торецка. Эту информацию Василий тоже отправил брату и отцу, после чего его и взяли. Учитывая, что "неустановленное лицо", которое передавало информацию 29 апреля, никто даже не пытался установить, вероятно это и был тот самый сотрудник ДВКР СБУ (откуда иначе у него появился доступ к аккаунту "неустановленного лица"?), а все происшедшее — провокация.Суд толком не состоялся, поскольку 28 июня Крамар подписал соглашение с прокурором о признании вины и 23 июля 2024 года получил 6 лет. 21 мая этого года Василия освободили, повезли на обмен, но не обменяли и 28 мая он уже был в Черниговском СИЗО в ожидании отправки в Каменскую исправительную колонию №101.Третий из необменяных, о ком стоит упомянуть, — гражданин России Михаил Сазонов. С ним, в отличие от Насти Глущенко и Василия Крамара, не так все просто. Сазонова тоже повезли на несостоявшийся обмен, а затем, 6 июня, отвезли в Черниговское СИЗО с целью дальнейшего возврата в 101-ю колонию отбывать 9-летний срок. Сазонов жил в Харькове с 1989 года, паспорт имел российский, а на Украине — ВНЖ. После госпереворота, в 2015 году, его судили за терроризм в составе выдуманных СБУ "Харьковских партизан". Слухи про организацию были запущены для общественного оправдания репрессий против инакомыслящих. По факту же "харьковскую партизанку" Марину Ковтун оправдали по делу о создании террористической организации и взрывах на заводе "Малышева" и в ресторане "Британия", но дали 11 лет за взрыв в пабе "Стена", где собирались местные ультраправые боевики. Дали несмотря на то, что на оружии и взрывчатке, которые достали из гаража (непонятно, чей этот гараж), нет ни ее отпечатков, ни следов ДНК, а из видеофиксации обыска не следует, что взрывчатка была в гараже до обыска.Доказать наличие организации "Харьковские партизаны" было невозможно, если бы не Сазонов. Его взяли по подозрению в участии в этой организации (по серьезнейшей статье "терроризм"), но освободили от уголовной ответственности в 2015 году после того, как он дал показания о существовании "партизан" и подробно рассказал, как организацию формировали при помощи российских спецслужб. В 2019 году Сазонова снова привлекли, на это раз за шпионаж в пользу РФ, и снова освободили на тех же основаниях. А в сентябре 2024 года его "закрыл" на 9 лет уже Печерский суд Киева за 10 эпизодов передачи фотографий с подтверждением ракетных ударов по разных объектам в Харькове. И на этот раз Сазонов признался, дав показания против своего адвоката Владимира Евглевского, который якобы познакомил его с "российскими кураторами" в Белгороде еще в 2015 году. Адвоката Евглевского взяли за госизмену, предъявив ему нечто вовсе гротескное — он по заданию ГРУ РФ вербовал на Украине агентов, затем защищал их в судах и передавал в РФ данные о сотрудника СБУ, которые были отмечены в материалах уголовных дел.Таким образом, если Настю Глущенко и Василия Крамара очевидно подставили сотрудники СБУ, то кто кого подставил в деле Михаила Сазонова, не так очевидно. Возможно, "отдадим мутных, чтобы они мутили в России" — именно про него.Обмен гражданских крайне сложен, поскольку нужно знать все о тех, кого передает Украина. Но факт того, что процесс начался и 100 человек вытащили из украинских тюрем, однозначно положительный. Есть информация о том, что на этой сотне обмен не закончился и еще некоторое количество людей имеет шанс получить свободу.*запрещенная в РФ организация

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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