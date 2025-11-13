"Могут воевать на море только шесть месяцев в году": эксперт раскрыл проблемы ВМС Франции - 13.11.2025 Украина.ру
"Могут воевать на море только шесть месяцев в году": эксперт раскрыл проблемы ВМС Франции
Ранее начальник французского Генерального штаба Фабьен Мандон на встрече с депутатами парламента заявил, что Парижу нужно готовится к столкновению с РФ в... Украина.ру, 13.11.2025
Ранее начальник французского Генерального штаба Фабьен Мандон на встрече с депутатами парламента заявил, что Парижу нужно готовится к столкновению с РФ в течение трех-четырех лет, так как Москва "может соблазниться продолжением войны на нашей части континента".По словам аналитика, значительная часть средств, которые Париж обещал выделить на модернизацию армии, заморожены. Что касается нового французского авианосца, то никто не знает, когда завершится его строительство. "Франции необходимо два авианосца, потому что один должен находиться в море, а другой проходить обслуживание в течение шести месяцев. Сейчас у нее только один авианосец ("Шарль де Голль"), — подчеркнул Моро, отметив, что Франция может воевать на море только шесть месяцев в году. Сейчас Франция переживает сильный экономический кризис и единственное место, откуда правительство может забрать деньги, это Минобороны. "Как бывшему офицеру, мне больно наблюдать, что происходит с французской армией. Но с другой стороны, я рад, что у нас нет мощностей для производства оружия, которое можно было бы передать на Украину", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: ВС РФ используют гибкую тактику от Купянска до Гуляйполя, чтобы создавать катастрофы для ВСУ" на сайте Украина.ру.О других аспектах международных отношений — в материале Дениса Рудометова "Ирина Алкснис: США поворачивают налево, пока Трамп устраивает шоу вокруг ядерных испытаний" на сайте Украина.ру.
"Могут воевать на море только шесть месяцев в году": эксперт раскрыл проблемы ВМС Франции

04:10 13.11.2025
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкФранцузский военный корабль-вертолетоносец класса "Мистраль" в Санкт-Петербурге
Ранее начальник французского Генерального штаба Фабьен Мандон на встрече с депутатами парламента заявил, что Парижу нужно готовится к столкновению с РФ в течение трех-четырех лет, так как Москва "может соблазниться продолжением войны на нашей части континента".
По словам аналитика, значительная часть средств, которые Париж обещал выделить на модернизацию армии, заморожены. Что касается нового французского авианосца, то никто не знает, когда завершится его строительство.
"Франции необходимо два авианосца, потому что один должен находиться в море, а другой проходить обслуживание в течение шести месяцев. Сейчас у нее только один авианосец ("Шарль де Голль"), — подчеркнул Моро, отметив, что Франция может воевать на море только шесть месяцев в году.
Сейчас Франция переживает сильный экономический кризис и единственное место, откуда правительство может забрать деньги, это Минобороны.
"Как бывшему офицеру, мне больно наблюдать, что происходит с французской армией. Но с другой стороны, я рад, что у нас нет мощностей для производства оружия, которое можно было бы передать на Украину", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: ВС РФ используют гибкую тактику от Купянска до Гуляйполя, чтобы создавать катастрофы для ВСУ" на сайте Украина.ру.
О других аспектах международных отношений — в материале Дениса Рудометова "Ирина Алкснис: США поворачивают налево, пока Трамп устраивает шоу вокруг ядерных испытаний" на сайте Украина.ру.
