"Хотят захватить наши ресурсы": эксперт о готовности Запада жировать 100 лет за счет России - 13.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251113/khotyat-zakhvatit-nashi-resursy-ekspert-o-gotovnosti-zapada-zhirovat-100-let-za-schet-rossii-1071425422.html
"Хотят захватить наши ресурсы": эксперт о готовности Запада жировать 100 лет за счет России
"Хотят захватить наши ресурсы": эксперт о готовности Запада жировать 100 лет за счет России - 13.11.2025 Украина.ру
"Хотят захватить наши ресурсы": эксперт о готовности Запада жировать 100 лет за счет России
В условиях ведения Западом гибридной войны на уничтожение Россия должна быть готова к применению всех средств сдерживания для защиты своего суверенитета и ресурсов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, координатор движения "Русский Союз", военный волонтер Алексей Кочетков
2025-11-13T05:30
2025-11-13T05:30
новости
запад
россия
украина
алексей кочетков
украина.ру
нато
прибалтика
калининградская область
калининград
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071355323_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_8bb78bf67fe46d9465f5f95a9093248c.jpg
Отвечая на вопрос о том, поможет ли "ядерное нацеливание" решить вопросы стратегической безопасности, Кочетков задался риторическим вопросом. Эксперт напомнил о провокационных заявлениях со стороны Прибалтики. "Эстония регулярно говорит о том, что надо заблокировать российское судоходство в Балтийском море. Это же для чего-то делается. А дальше что? Нападение на Калининград? Бомбардировки Санкт-Петербурга с территории Финляндии?", — перечислил он.Кочетков не сомневается в истинных целях оппонентов на Западе: "Сами они не остановятся. Для них приз – это наши природные ресурсы. Они хотят их захватить, чтобы жировать следующие 100 лет". Поэтому России надо продемонстрировать, что мы "не просто пугаем, а готовы сделать им так больно, что никакого будущего у них не будет", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Кочетков: Если Россия не взорвет бомбу на Новой Земле, НАТО может пойти на блокаду Калининграда" на сайте Украина.ру.Также на тему ядерной эскалации в материале "Ирина Алкснис: США поворачивают налево, пока Трамп устраивает шоу вокруг ядерных испытаний" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251110/ot-yadernogo-ispytaniya-k-yadernomu-vospitaniyu-russkiy-put-1071236613.html
запад
россия
украина
прибалтика
калининградская область
калининград
финляндия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071355323_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_dbad51b9e289f978c4d9013520dd05a9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запад, россия, украина, алексей кочетков, украина.ру, нато, прибалтика, калининградская область, калининград, финляндия, война, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, прогнозы сво, будет ли война с нато, эксперты, военный эксперт
Новости, Запад, Россия, Украина, Алексей Кочетков, Украина.ру, НАТО, Прибалтика, Калининградская область, Калининград, Финляндия, война, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, прогнозы СВО, будет ли война с НАТО, эксперты, военный эксперт

"Хотят захватить наши ресурсы": эксперт о готовности Запада жировать 100 лет за счет России

05:30 13.11.2025
 
© Фото : interaffairs.ru
- РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : interaffairs.ru
Читать в
ДзенTelegram
В условиях ведения Западом гибридной войны на уничтожение Россия должна быть готова к применению всех средств сдерживания для защиты своего суверенитета и ресурсов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, координатор движения "Русский Союз", военный волонтер Алексей Кочетков
Отвечая на вопрос о том, поможет ли "ядерное нацеливание" решить вопросы стратегической безопасности, Кочетков задался риторическим вопросом.
"А зачем нам ядерная триада, если мы не собираемся ее применять в тот момент, когда Запад ведет с нами войну на уничтожение? Если их ракеты с территории Украины полетят по Москве, мы в очередной раз озабоченность выражать будем? Они же думают, что им все можно", — заявил политтехнолог.
Эксперт напомнил о провокационных заявлениях со стороны Прибалтики. "Эстония регулярно говорит о том, что надо заблокировать российское судоходство в Балтийском море. Это же для чего-то делается. А дальше что? Нападение на Калининград? Бомбардировки Санкт-Петербурга с территории Финляндии?", — перечислил он.
Кочетков не сомневается в истинных целях оппонентов на Западе: "Сами они не остановятся. Для них приз – это наши природные ресурсы. Они хотят их захватить, чтобы жировать следующие 100 лет".
Поэтому России надо продемонстрировать, что мы "не просто пугаем, а готовы сделать им так больно, что никакого будущего у них не будет", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Кочетков: Если Россия не взорвет бомбу на Новой Земле, НАТО может пойти на блокаду Калининграда" на сайте Украина.ру.
Также на тему ядерной эскалации в материале "Ирина Алкснис: США поворачивают налево, пока Трамп устраивает шоу вокруг ядерных испытаний" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 10.11.2025
10 ноября, 04:45
От ядерного испытания к ядерному воспитанию. Русский путьНезадолго до краха Союза в популярном тогда журнале прочитал нашумевшую повесть. Не помню уже ни автора, ни названия. Да и мелкие детали сюжета подзабылись. Но суть истории вроде не выветрилась.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЗападРоссияУкраинаАлексей КочетковУкраина.руНАТОПрибалтикаКалининградская областьКалининградФинляндиявойнаСВОдзен новости СВОновости СВО сейчаспрогнозы СВОбудет ли война с НАТОэкспертывоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:40Массово сдаются в плен: полковник Алехин рассказал про развал обороны ВСУ в Волчанске
05:30Василий Кашин: Украине грозит блэкаут и развал фронта, а США ввязались в опасную гонку с Россией и Китаем
05:30"Хотят захватить наши ресурсы": эксперт о готовности Запада жировать 100 лет за счет России
05:24"Чистый киберпанк": как и зачем готовят операторов дронов в подразделениях РХБЗ
05:20Продает западным "ястребам" жизни молодых украинцев. Мэр Киева Виталий Кличко унюхал жареное
05:20Идеальная ситуация для России и кошмар для ВСУ: эксперт про оперативную катастрофу Киева
05:10Мандон близок к Макрону, но не может планировать войну: Ксавье Моро о риторике Парижа
05:02Симптом бегущих с тонущего корабля крыс. Кто из соратников Зеленского уже покинул Украину
05:00"Ни батарей, ни самолетов": аналитик о беспомощности США перед "Буревестником" над Атлантикой
04:50"Они не просчитали реакцию России": Яков Кедми о причинах провала Запада на Украине
04:40Прорыв в лесополосах: полковник Алехин сообщил об успешном наступлении ВС РФ в Харьковской области
04:30"Мы долго запрягали, а теперь образцы будут сыпаться как из рога изобилия" — Насонов о новых БПЛА
04:29Главы МИД G7 назвали условия для возобновления переговоров по Украине
04:20Сатанист Зеленский и мрачное будущее Украины. Эксперты и политики о ситуации
04:20Попытки прорыва продолжаются: Алехин рассказал, как ВСУ пытаются навести понтоны под Купянском
04:10"Могут воевать на море только шесть месяцев в году": эксперт раскрыл проблемы ВМС Франции
04:09Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:00Точные удары по тылам: Алехин сообщил о ликвидации склада БПЛА и операторов ВСУ под Харьковом
03:54Неочевидная логика Трампа, бесполезные "Рэмбо" и откровения Кличко. Украина в международном контексте
03:45МИД РФ прокомментировал отказ итальянской газеты публиковать интервью с Лавровым
Лента новостейМолния