"Хотят захватить наши ресурсы": эксперт о готовности Запада жировать 100 лет за счет России

13.11.2025

"Хотят захватить наши ресурсы": эксперт о готовности Запада жировать 100 лет за счет России

В условиях ведения Западом гибридной войны на уничтожение Россия должна быть готова к применению всех средств сдерживания для защиты своего суверенитета и ресурсов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, координатор движения "Русский Союз", военный волонтер Алексей Кочетков

Отвечая на вопрос о том, поможет ли "ядерное нацеливание" решить вопросы стратегической безопасности, Кочетков задался риторическим вопросом. Эксперт напомнил о провокационных заявлениях со стороны Прибалтики. "Эстония регулярно говорит о том, что надо заблокировать российское судоходство в Балтийском море. Это же для чего-то делается. А дальше что? Нападение на Калининград? Бомбардировки Санкт-Петербурга с территории Финляндии?", — перечислил он.Кочетков не сомневается в истинных целях оппонентов на Западе: "Сами они не остановятся. Для них приз – это наши природные ресурсы. Они хотят их захватить, чтобы жировать следующие 100 лет". Поэтому России надо продемонстрировать, что мы "не просто пугаем, а готовы сделать им так больно, что никакого будущего у них не будет", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Кочетков: Если Россия не взорвет бомбу на Новой Земле, НАТО может пойти на блокаду Калининграда" на сайте Украина.ру.Также на тему ядерной эскалации в материале "Ирина Алкснис: США поворачивают налево, пока Трамп устраивает шоу вокруг ядерных испытаний" на сайте Украина.ру.

