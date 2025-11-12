Украины не будет: военный волонтер сделал жесткий прогноз о будущем киевского режима - 12.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251112/ukrainy-ne-budet-voennyy-volonter-sdelal-zhestkiy-prognoz-o-buduschem-kievskogo-rezhima-1071428077.html
Украины не будет: военный волонтер сделал жесткий прогноз о будущем киевского режима
Украины не будет: военный волонтер сделал жесткий прогноз о будущем киевского режима - 12.11.2025 Украина.ру
Украины не будет: военный волонтер сделал жесткий прогноз о будущем киевского режима
Дальнейшее затягивание военного конфликта приведет лишь к увеличению жертв среди населения Малороссии. Для скорейшего завершения спецоперации необходимо сокрушить киевский режим и политическое украинство. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, координатор движения "Русский Союз", военный волонтер Алексей
2025-11-12T05:10
2025-11-12T05:10
новости
россия
малороссия
запад
алексей кочетков
ростислав ищенко
украина.ру
нато
война
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070472995_0:0:1459:821_1920x0_80_0_0_a7c1ad265aed43a63545a3ef6c4ec395.jpg.webp
Эксперт высказал однозначное мнение о результатах противостояния. "Выиграть в противостоянии с Россией что-то может Запад. А Украина точно проиграла. Ее не будет", — констатировал политтехнолог. Он призвал к более решительным действиям для спасения человеческих жизней. "Чем дольше мы тянем, тем больше жителей Малороссии погибнет. Зачем нам лишние жертвы, если мы можем нанести такой ущерб, который приведет к окончанию войны на наших условиях?" — задался вопросом эксперт. По его словам, единственный путь к миру — полное сокрушение украинской идеологии. "А это можно сделать только в том случае, если сокрушить киевский режим и политическое украинство", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Кочетков: Если Россия не взорвет бомбу на Новой Земле, НАТО может пойти на блокаду Калининграда" на сайте Украина.ру.О других аспектах спецоперации — в материале "Ростислав Ищенко: Россия стала воевать на Украине всерьез, поэтому освобождение Одессы вполне возможно" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251111/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-11-noyabrya-1071420971.html
россия
малороссия
запад
румыния
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070472995_0:0:1459:1095_1920x0_80_0_0_738cad466d2b8465731af69a4b68f560.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, малороссия, запад, алексей кочетков, ростислав ищенко, украина.ру, нато, война, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, спецоперация, война на украине, румыния, эксперты, военный эксперт
Новости, Россия, Малороссия, Запад, Алексей Кочетков, Ростислав Ищенко, Украина.ру, НАТО, война, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО, Спецоперация, война на Украине, Румыния, эксперты, военный эксперт

Украины не будет: военный волонтер сделал жесткий прогноз о будущем киевского режима

05:10 12.11.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
Дальнейшее затягивание военного конфликта приведет лишь к увеличению жертв среди населения Малороссии. Для скорейшего завершения спецоперации необходимо сокрушить киевский режим и политическое украинство. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, координатор движения "Русский Союз", военный волонтер Алексей
Эксперт высказал однозначное мнение о результатах противостояния. "Выиграть в противостоянии с Россией что-то может Запад. А Украина точно проиграла. Ее не будет", — констатировал политтехнолог.
Он также предупредил о планах Запада по дальнейшей эскалации: "А когда закончатся украинцы, в топку пойдут румыны. Не знаю, что будет с поляками, но наверняка есть планы, чтобы их тоже заставить воевать с Россией".
Он призвал к более решительным действиям для спасения человеческих жизней. "Чем дольше мы тянем, тем больше жителей Малороссии погибнет. Зачем нам лишние жертвы, если мы можем нанести такой ущерб, который приведет к окончанию войны на наших условиях?" — задался вопросом эксперт.
По его словам, единственный путь к миру — полное сокрушение украинской идеологии. "А это можно сделать только в том случае, если сокрушить киевский режим и политическое украинство", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Кочетков: Если Россия не взорвет бомбу на Новой Земле, НАТО может пойти на блокаду Калининграда" на сайте Украина.ру.
О других аспектах спецоперации — в материале "Ростислав Ищенко: Россия стала воевать на Украине всерьез, поэтому освобождение Одессы вполне возможно" на сайте Украина.ру.
Матюшин - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Вчера, 10:41
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 11 ноябряВолонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияМалороссияЗападАлексей КочетковРостислав ИщенкоУкраина.руНАТОвойнаСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВОСпецоперациявойна на УкраинеРумынияэкспертывоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:37Экономика Украины и война: энергетическая катастрофа, груз-3000 и "плёнки Миндича"
06:23Военврач "Доксон": Однажды нас трижды атаковали FPV-дроны - то в квадроцикл, то в буханку, то в канистры
06:00ВСУ пытаются прорывать кольцо окружения: Алехин о стратегическом успехе ВС РФ в Купянске
05:50"Потом их снова отправят в топку": эксперт высказался про обмен пленных украинских солдат
05:40Ненависть к русским и безумная война в Ираке: аналитик оценил наследие Дика Чейни
05:30"Горло слишком широкое": эксперт объяснил, почему ВСУ еще удерживают укрепрайон в Купянске
05:25Отступление ВСУ, мародерство гуманитарки и призывы к эвакуации. Что происходит в Запорожье
05:20"Не сработает? Еще что-нибудь взорвем": Кочетков про эффект от возможных ядерных испытаний
05:10Украины не будет: военный волонтер сделал жесткий прогноз о будущем киевского режима
05:10"Красную кнопку" на эмоциях не нажимают: Кедми про заявления Трампа о ядерных испытаниях
05:00Яков Кедми: На Западе пока нет такого вооружения, которое сможет противостоять "Буревестнику"
04:45"Стирает с лица земли целый квартал": Алехин рассказал про работу легендарных "Пионов" в зоне СВО
04:30Спутал "Буревестник" с ядерными испытаниями? Бабич о странных заявлениях Трампа
04:23Вновь солируют "Герани". Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:20У НАТО нет шансов: Кедми заявил о самоубийстве альянса в случае войны с Россией
04:10"Гонор, помноженный на романтизм": Кочетков о том, почему Польша сменила риторику в отношении России
04:00Кедми: Победа Мамдани в Нью-Йорке— доказательство того, что США меняются не в лучшую сторону
03:50Трамп мог не подозревать о некоторых вещах на Украине — Небензя
03:22В скандале вокруг "кошелька" Зеленского могут быть замешаны структуры США
02:58Россия готова к стамбульским переговорам с Украиной в любой момент, дело за Киевом — дипломат
Лента новостейМолния