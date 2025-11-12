Украины не будет: военный волонтер сделал жесткий прогноз о будущем киевского режима
Дальнейшее затягивание военного конфликта приведет лишь к увеличению жертв среди населения Малороссии. Для скорейшего завершения спецоперации необходимо сокрушить киевский режим и политическое украинство. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, координатор движения "Русский Союз", военный волонтер Алексей
Эксперт высказал однозначное мнение о результатах противостояния. "Выиграть в противостоянии с Россией что-то может Запад. А Украина точно проиграла. Ее не будет", — констатировал политтехнолог.
Он также предупредил о планах Запада по дальнейшей эскалации: "А когда закончатся украинцы, в топку пойдут румыны. Не знаю, что будет с поляками, но наверняка есть планы, чтобы их тоже заставить воевать с Россией".
Он призвал к более решительным действиям для спасения человеческих жизней. "Чем дольше мы тянем, тем больше жителей Малороссии погибнет. Зачем нам лишние жертвы, если мы можем нанести такой ущерб, который приведет к окончанию войны на наших условиях?" — задался вопросом эксперт.
По его словам, единственный путь к миру — полное сокрушение украинской идеологии. "А это можно сделать только в том случае, если сокрушить киевский режим и политическое украинство", — подытожил собеседник издания.
