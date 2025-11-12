https://ukraina.ru/20251112/ukrainy-ne-budet-voennyy-volonter-sdelal-zhestkiy-prognoz-o-buduschem-kievskogo-rezhima-1071428077.html

Украины не будет: военный волонтер сделал жесткий прогноз о будущем киевского режима

Дальнейшее затягивание военного конфликта приведет лишь к увеличению жертв среди населения Малороссии. Для скорейшего завершения спецоперации необходимо сокрушить киевский режим и политическое украинство. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, координатор движения "Русский Союз", военный волонтер Алексей

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/16/1070472995_0:0:1459:821_1920x0_80_0_0_a7c1ad265aed43a63545a3ef6c4ec395.jpg.webp

Эксперт высказал однозначное мнение о результатах противостояния. "Выиграть в противостоянии с Россией что-то может Запад. А Украина точно проиграла. Ее не будет", — констатировал политтехнолог. Он призвал к более решительным действиям для спасения человеческих жизней. "Чем дольше мы тянем, тем больше жителей Малороссии погибнет. Зачем нам лишние жертвы, если мы можем нанести такой ущерб, который приведет к окончанию войны на наших условиях?" — задался вопросом эксперт. По его словам, единственный путь к миру — полное сокрушение украинской идеологии. "А это можно сделать только в том случае, если сокрушить киевский режим и политическое украинство", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Кочетков: Если Россия не взорвет бомбу на Новой Земле, НАТО может пойти на блокаду Калининграда" на сайте Украина.ру.О других аспектах спецоперации — в материале "Ростислав Ищенко: Россия стала воевать на Украине всерьез, поэтому освобождение Одессы вполне возможно" на сайте Украина.ру.

