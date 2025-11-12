https://ukraina.ru/20251112/krasnuyu-knopku-na-emotsiyakh-ne-nazhimayut-kedmi-pro-zayavleniya-trampa-o-yadernykh-ispytaniyakh-1071440898.html
"Красную кнопку" на эмоциях не нажимают: Кедми про заявления Трампа о ядерных испытаниях
Заявления Дональда Трампа о возможности ядерных испытаний не являются прямой угрозой начала войны, а сама процедура применения ядерного оружия в США исключает единоличное решение президента. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик Яков Кедми
Отвечая на вопрос об угрозах Трампа провести ядерные испытания, аналитик заявил: "Во-первых, "красную кнопку" на эмоциях не нажимают". Он уточнил, что заявления президента США о ядерных испытаниях соответствуют общей международной практике. Эксперт назвал цели таких испытаний. "Ядерные испытания предназначаются двумя целями. Первая — проверить, в каком состоянии находятся имеющиеся вооружения, и провести тестирование новых средств, если таковые имеются", — сказал Кедми.Что касается применения ядерного оружия, здесь, по словам эксперта, президент США не всесилен. "В прошлую каденцию Трампа командующий стратегическими войсками США заявил, что, если президент отдаст приказ, который подвергает опасности страну, он его не исполнит", — напомнил Кедми."Поэтому президент США не может в одиночку, образно говоря проснувшись ночью, нажать "красную кнопку". Это процесс непростой", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.О ситуации на фронте и прогнозах по СВО — в материале "Ксавье Моро: ВС РФ используют гибкую тактику от Купянска до Гуляйполя, чтобы создавать катастрофы для ВСУ" на сайте Украина.ру.
Отвечая на вопрос об угрозах Трампа провести ядерные испытания, аналитик заявил: "Во-первых, "красную кнопку" на эмоциях не нажимают". Он уточнил, что заявления президента США о ядерных испытаниях соответствуют общей международной практике.
"Трамп лишь заявил о намерении провести ядерные испытания "в соответствии с ядерными испытаниями, которые проводят другие страны". Россия и Китай также готовы это сделать", — пояснил аналитик.
Эксперт назвал цели таких испытаний. "Ядерные испытания предназначаются двумя целями. Первая — проверить, в каком состоянии находятся имеющиеся вооружения, и провести тестирование новых средств, если таковые имеются", — сказал Кедми.
Что касается применения ядерного оружия, здесь, по словам эксперта, президент США не всесилен. "В прошлую каденцию Трампа командующий стратегическими войсками США заявил, что, если президент отдаст приказ, который подвергает опасности страну, он его не исполнит", — напомнил Кедми.
"Поэтому президент США не может в одиночку, образно говоря проснувшись ночью, нажать "красную кнопку". Это процесс непростой", — подытожил собеседник издания.