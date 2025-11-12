https://ukraina.ru/20251112/krasnuyu-knopku-na-emotsiyakh-ne-nazhimayut-kedmi-pro-zayavleniya-trampa-o-yadernykh-ispytaniyakh-1071440898.html

"Красную кнопку" на эмоциях не нажимают: Кедми про заявления Трампа о ядерных испытаниях

"Красную кнопку" на эмоциях не нажимают: Кедми про заявления Трампа о ядерных испытаниях - 12.11.2025 Украина.ру

"Красную кнопку" на эмоциях не нажимают: Кедми про заявления Трампа о ядерных испытаниях

Заявления Дональда Трампа о возможности ядерных испытаний не являются прямой угрозой начала войны, а сама процедура применения ядерного оружия в США исключает единоличное решение президента. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический аналитик Яков Кедми

2025-11-12T05:10

2025-11-12T05:10

2025-11-12T05:10

новости

сша

россия

китай

дональд трамп

украина.ру

ядерный

ядерное оружие

ядерная угроза

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101865/39/1018653970_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2e0f4db73070fc933b78361a954a6ca2.jpg

Отвечая на вопрос об угрозах Трампа провести ядерные испытания, аналитик заявил: "Во-первых, "красную кнопку" на эмоциях не нажимают". Он уточнил, что заявления президента США о ядерных испытаниях соответствуют общей международной практике. Эксперт назвал цели таких испытаний. "Ядерные испытания предназначаются двумя целями. Первая — проверить, в каком состоянии находятся имеющиеся вооружения, и провести тестирование новых средств, если таковые имеются", — сказал Кедми.Что касается применения ядерного оружия, здесь, по словам эксперта, президент США не всесилен. "В прошлую каденцию Трампа командующий стратегическими войсками США заявил, что, если президент отдаст приказ, который подвергает опасности страну, он его не исполнит", — напомнил Кедми."Поэтому президент США не может в одиночку, образно говоря проснувшись ночью, нажать "красную кнопку". Это процесс непростой", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.О ситуации на фронте и прогнозах по СВО — в материале "Ксавье Моро: ВС РФ используют гибкую тактику от Купянска до Гуляйполя, чтобы создавать катастрофы для ВСУ" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251111/dom-razbombili-ukropy-dokson-o-babushke-kotoraya-shla-v-bolnitsu-peshkom-30-kilometrov-1071436176.html

сша

россия

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, китай, дональд трамп, украина.ру, ядерный, ядерное оружие, ядерная угроза, война, конфликт, яков кедми, эксперты, аналитики, аналитика