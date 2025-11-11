"Врага надо бить насмерть": военный эксперт о готовности России к масштабному наступлению
В преддверии решающей стадии сражения за Славянск и Краматорск российское командование может применить новую тактику с использованием ударов по критической инфраструктуре противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
На вопрос о возможном изменении тактики в сражении за Славянск и Краматорск Онуфриенко ответил: "Честно говоря, я чего-то подобного и ожидаю". Эксперт отметил, что каждую кампанию ожидается большое наступление, и для этого есть необходимые резервы.
"Люди, которые немножко разбираются в этой теме, понимают, что у нас есть резервы, которые это позволяют. Понятно, что такие наступления хотя бы за две-три недели надо предварять ударами по мостам. Такая возможность есть, но мы ей не пользуемся", — констатировал обозреватель.
Онуфриенко напомнил, что ранее сдерживающим фактором были санкции Запада, но сейчас ситуация изменилась. "После всех действий Запада мы понимаем, что все, что можно, нам уже сделали. Да, США не тратят деньги на Украину. Но их тратит Европа. И будет тратить, несмотря на то, что станет хуже жить", — заявил эксперт.
"Воевать руками киевского режима они с Россией не перестанут. Так, может быть, на исходе четвертого года СВО, пора бы уже согласиться с мыслью о том, что врага надо бить до конца и насмерть", — резюмировал собеседник издания.
