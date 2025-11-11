https://ukraina.ru/20251111/vraga-nado-bit-nasmert-voennyy-ekspert-o-gotovnosti-rossii-k-masshtabnomu-nastupleniyu-1071388303.html

В преддверии решающей стадии сражения за Славянск и Краматорск российское командование может применить новую тактику с использованием ударов по критической инфраструктуре противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

На вопрос о возможном изменении тактики в сражении за Славянск и Краматорск Онуфриенко ответил: "Честно говоря, я чего-то подобного и ожидаю". Эксперт отметил, что каждую кампанию ожидается большое наступление, и для этого есть необходимые резервы.Онуфриенко напомнил, что ранее сдерживающим фактором были санкции Запада, но сейчас ситуация изменилась. "После всех действий Запада мы понимаем, что все, что можно, нам уже сделали. Да, США не тратят деньги на Украину. Но их тратит Европа. И будет тратить, несмотря на то, что станет хуже жить", — заявил эксперт."Воевать руками киевского режима они с Россией не перестанут. Так, может быть, на исходе четвертого года СВО, пора бы уже согласиться с мыслью о том, что врага надо бить до конца и насмерть", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Онуфриенко: Когда начнется решающая битва за Донбасс, Россия ударит по шести мостам через Днепр" на сайте Украина.ру.Про репутационные удары по Зеленскому и Ермаку после освобождения российской армией Покровско-Мирноградской агломерации и Купянска — в статье Михаила Павлива "Многоходовая информационная спецоперация Зеленского. Зачем депутат Рады Безуглая обвиняет его во лжи" на сайте Украина.ру.

