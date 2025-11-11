Кочетков: После заявлений Трампа про "бумажного тигра" одного "Буревестника" будет недостаточно - 11.11.2025 Украина.ру
На угрозы поставить "Томагавки" на Украину и разместить иностранные континенты России надо отвечать. И нужно озаботиться, чтобы у оппонентов на Западе выросло "уважение, основанное на страхе". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, координатор движения "Русский Союз", военный волонтер Алексей Кочетков
Ранее Верховный главнокомандующий ВС РФ и президент России Владимир Путин распорядился подготовить полигон на Новой Земле к ядерным испытаниям после заявлений Дональда Трампа, что США якобы готовятся испытывать свое ядерное оружие."Не знаю, как там дело будет. Но я бы, конечно, взорвал. После заявлений Трампа, что Россия – "бумажный тигр", мне кажется, одного "Буревестника" будет недостаточно", — заявил Кочетков на вопрос журналиста о полноценных ядерных испытаниях.Безусловно, природу на Новой Земле жалко, но лучше уж проводить испытания там, чем "где-то совсем близко" добавил эксперт, отметив, что когда Никита Хрущев взорвал "Царь-Бомбу", уважение мира к тогдашней России значительно выросло. "И нам тоже пора бы озаботиться, чтобы уважение, основанное на страхе, у остальных тоже выросло", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Кочетков: Если Россия не взорвет бомбу на Новой Земле, НАТО может пойти на блокаду Калининграда" на сайте Украина.ру.О том, как испытания "Буревестника" разрушают стратегические замыслы НАТО — в материале Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.
04:50 11.11.2025
 
© Фото : сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© Фото : сгенерировано ИИ
На угрозы поставить "Томагавки" на Украину и разместить иностранные континенты России надо отвечать. И нужно озаботиться, чтобы у оппонентов на Западе выросло "уважение, основанное на страхе". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, координатор движения "Русский Союз", военный волонтер Алексей Кочетков
Ранее Верховный главнокомандующий ВС РФ и президент России Владимир Путин распорядился подготовить полигон на Новой Земле к ядерным испытаниям после заявлений Дональда Трампа, что США якобы готовятся испытывать свое ядерное оружие.
"Не знаю, как там дело будет. Но я бы, конечно, взорвал. После заявлений Трампа, что Россия – "бумажный тигр", мне кажется, одного "Буревестника" будет недостаточно", — заявил Кочетков на вопрос журналиста о полноценных ядерных испытаниях.
"Это хорошо, что он у нас есть. Мы его продемонстрировали, и нам вроде даже поверили. Только украинская пропаганда по привычке делает заявления, что якобы "Буревестник", как и Крымский мост снят на Мосфильме. И, помимо "Буревестника", хорошо бы еще что-то взорвать", — подчеркнул Кочетков.
Безусловно, природу на Новой Земле жалко, но лучше уж проводить испытания там, чем "где-то совсем близко" добавил эксперт, отметив, что когда Никита Хрущев взорвал "Царь-Бомбу", уважение мира к тогдашней России значительно выросло.
"И нам тоже пора бы озаботиться, чтобы уважение, основанное на страхе, у остальных тоже выросло", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Кочетков: Если Россия не взорвет бомбу на Новой Земле, НАТО может пойти на блокаду Калининграда" на сайте Украина.ру.
О том, как испытания "Буревестника" разрушают стратегические замыслы НАТО — в материале Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования Сармат с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
6 ноября, 16:40
Ядерная гонка на старте. Чем ответит Россия США и заинтересует КитайЗаявления Трампа о новых ядерных испытаниях могут дать старт очередной гонке вооружений. Если она разгонится, то её угрозы будут куда более внушительными, чем в прошлом веке. Но Россия готова к новым вызовам. Это стало понятно и после испытания "Буревестника" и "Посейдона", и после заседания Совета Безопасности РФ 5 ноября.
Лента новостейМолния