Кочетков: После заявлений Трампа про "бумажного тигра" одного "Буревестника" будет недостаточно

Кочетков: После заявлений Трампа про "бумажного тигра" одного "Буревестника" будет недостаточно - 11.11.2025 Украина.ру

Кочетков: После заявлений Трампа про "бумажного тигра" одного "Буревестника" будет недостаточно

На угрозы поставить "Томагавки" на Украину и разместить иностранные континенты России надо отвечать. И нужно озаботиться, чтобы у оппонентов на Западе выросло "уважение, основанное на страхе". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, координатор движения "Русский Союз", военный волонтер Алексей Кочетков

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/16/1059136344_0:82:768:514_1920x0_80_0_0_a13e9f0fc1bcb0473594d81c28b1b8d9.jpg

Ранее Верховный главнокомандующий ВС РФ и президент России Владимир Путин распорядился подготовить полигон на Новой Земле к ядерным испытаниям после заявлений Дональда Трампа, что США якобы готовятся испытывать свое ядерное оружие."Не знаю, как там дело будет. Но я бы, конечно, взорвал. После заявлений Трампа, что Россия – "бумажный тигр", мне кажется, одного "Буревестника" будет недостаточно", — заявил Кочетков на вопрос журналиста о полноценных ядерных испытаниях.Безусловно, природу на Новой Земле жалко, но лучше уж проводить испытания там, чем "где-то совсем близко" добавил эксперт, отметив, что когда Никита Хрущев взорвал "Царь-Бомбу", уважение мира к тогдашней России значительно выросло. "И нам тоже пора бы озаботиться, чтобы уважение, основанное на страхе, у остальных тоже выросло", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Кочетков: Если Россия не взорвет бомбу на Новой Земле, НАТО может пойти на блокаду Калининграда" на сайте Украина.ру.О том, как испытания "Буревестника" разрушают стратегические замыслы НАТО — в материале Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.

