Миллиарды просмотров и топ-10 по цитируемости на Украине: Кеворкян о развитии тг-канала "Украина.ру" - 10.11.2025
https://ukraina.ru/20251110/milliardy-prosmotrov-i-top-10-po-tsitiruemosti-na-ukraine-kevorkyan-o-razvitii-tg-kanala-ukrainaru-1071382201.html
Миллиарды просмотров и топ-10 по цитируемости на Украине: Кеворкян о развитии тг-канала "Украина.ру"
Миллиарды просмотров и топ-10 по цитируемости на Украине: Кеворкян о развитии тг-канала "Украина.ру"
2025-11-10T16:26
2025-11-10T16:26
видео
новости
украина
константин кеворкян
украина.ру
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071382081_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4c6f652e28eed8c4d7bac5de7c520755.png.webp
8 ноября телеграм-каналу "Украина.ру" исполнилось 8 лет: у него миллиардные просмотры и больше 500 тысяч подписчиков только на основном ресурсе. Чего уже добилась редакция и до какой аудитории доносит нашу точку зрения "Украина.ру" рассказал публицист, руководитель телеграм-канала "Украина.ру" Константин Кеворкян.
украина
Украина.ру
Новости
видео, новости, украина, константин кеворкян, украина.ру
Видео, Новости, Украина, Константин Кеворкян, Украина.ру

Миллиарды просмотров и топ-10 по цитируемости на Украине: Кеворкян о развитии тг-канала "Украина.ру"

16:26 10.11.2025
 
8 ноября телеграм-каналу "Украина.ру" исполнилось 8 лет: у него миллиардные просмотры и больше 500 тысяч подписчиков только на основном ресурсе. Чего уже добилась редакция и до какой аудитории доносит нашу точку зрения "Украина.ру" рассказал публицист, руководитель телеграм-канала "Украина.ру" Константин Кеворкян.
22 октября, 16:32
Дорогие читатели, предлагаем вам ознакомиться со всеми соцсетями нашего издания!
Лента новостейМолния