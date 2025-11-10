Город окружен, солдаты сдаются в плен: полковник Алехин о катастрофическом положении ВСУ в Купянске - 10.11.2025 Украина.ру
Город окружен, солдаты сдаются в плен: полковник Алехин о катастрофическом положении ВСУ в Купянске
Город окружен, солдаты сдаются в плен: полковник Алехин о катастрофическом положении ВСУ в Купянске - 10.11.2025 Украина.ру
Город окружен, солдаты сдаются в плен: полковник Алехин о катастрофическом положении ВСУ в Купянске
Ситуация для подразделений ВСУ в районе Купянска стремительно ухудшается, а вся логистика украинских частей перерезана, что вынуждает противника снабжать блокированные войска по воздуху с помощью дронов. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"Российские войска продолжают продвигаться вперед на всех направлениях, состояние подразделений ВСУ, оказавшихся в котлах в районах Купянска и Красноармейска (Покровск), стремительно ухудшается", — констатирует Алехин. Он подчеркивает, что "вся Купянская агломерация находится в окружении".Эксперт детализирует катастрофическую ситуацию со снабжением ВСУ: "Вся логистика частей и подразделений ВСУ в районе Купянска перерезана, противник вынужденно пытается снабжать блокированные в городе войска по воздуху сбросами с дронов, на противоположных берегах реки Оскол активно работают огневые средства поражения российской армии"."Говорить о полном освобождении Купянска еще рано, но он окружен", — заявляет Алехин, описывая характер обороны противника. — "Подразделения ВСУ еще пытаются держаться за очаговую оборону — это не сплошная линия, а отдельные районы, опорные пункты". На левобережье реки Оскол, по его словам, "развернулись упорные бои вокруг железнодорожной станции Купянск-Узловая", а "противник основательно прижат к реке, все попытки прорваться и переправиться на противоположный берег Оскола пресекаются плотным огнем артиллерии и ударными дронами российской армии".Автор отмечает, что участились случаи сдачи в плен украинских военнослужащих, блокированных в Купянске. При этом "противник пытается где-то контратаковать и прорваться" из образовавшегося котла.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. В зоне СВО вновь появились котлы. Линия фронта трещит по швам" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации — в материале Игоря Гомольского "Рутинная игра в кошки-мышки: как сбивают украинские беспилотники, летящие вглубь России" на сайте Украина.ру.
Город окружен, солдаты сдаются в плен: полковник Алехин о катастрофическом положении ВСУ в Купянске

Ситуация для подразделений ВСУ в районе Купянска стремительно ухудшается, а вся логистика украинских частей перерезана, что вынуждает противника снабжать блокированные войска по воздуху с помощью дронов. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"Российские войска продолжают продвигаться вперед на всех направлениях, состояние подразделений ВСУ, оказавшихся в котлах в районах Купянска и Красноармейска (Покровск), стремительно ухудшается", — констатирует Алехин. Он подчеркивает, что "вся Купянская агломерация находится в окружении".
Эксперт детализирует катастрофическую ситуацию со снабжением ВСУ: "Вся логистика частей и подразделений ВСУ в районе Купянска перерезана, противник вынужденно пытается снабжать блокированные в городе войска по воздуху сбросами с дронов, на противоположных берегах реки Оскол активно работают огневые средства поражения российской армии".
"Говорить о полном освобождении Купянска еще рано, но он окружен", — заявляет Алехин, описывая характер обороны противника. — "Подразделения ВСУ еще пытаются держаться за очаговую оборону — это не сплошная линия, а отдельные районы, опорные пункты".
На левобережье реки Оскол, по его словам, "развернулись упорные бои вокруг железнодорожной станции Купянск-Узловая", а "противник основательно прижат к реке, все попытки прорваться и переправиться на противоположный берег Оскола пресекаются плотным огнем артиллерии и ударными дронами российской армии".
Автор отмечает, что участились случаи сдачи в плен украинских военнослужащих, блокированных в Купянске. При этом "противник пытается где-то контратаковать и прорваться" из образовавшегося котла.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. В зоне СВО вновь появились котлы. Линия фронта трещит по швам" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты спецоперации — в материале Игоря Гомольского "Рутинная игра в кошки-мышки: как сбивают украинские беспилотники, летящие вглубь России" на сайте Украина.ру.
