Условия воровства у России, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 8 ноября

Стали известны требования Еврокомиссии для выделения €140 млрд из замороженных российских активов на помощь Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

Для выделения €140 млрд из замороженных российских активов на помощь Киеву ЕК ставит условием поиск юридической структуры для их "постоянной иммобилизации", сообщило издание The Financial Times. Отказ от этого повлечёт расходы стран ЕС до €5,6 млрд в год.По информации газеты, главным условием использования заблокированных в Европейском Союзе российских активов будет "их постоянная иммобилизация" и необходимость найти юридическую структуру, позволяющую замораживать средства дольше, чем на шестимесячные периоды, которые необходимо продлевать. Издание сослалось на соответствующий документ Еврокомиссии, который был направлен страна-членам ЕС в преддверии декабрьского саммита лидеров Евросоюза.В документе указано, что если план по использованию для финансирования Украины в ближайшие два года части заблокированных в бельгийском депозитарии Euroclear российских активов не будет реализован, то страны ЕС должны либо санкционировать совместное заимствование, а это обременит национальные бюджеты новыми обязательствами, либо предоставить Украине прямые гранты на общую сумму €140 млрд.По данным Еврокомиссии, оба варианта потенциально потребуют бюджетных корректировок в некоторых государствах-членах ЕС. Кроме того, они и непосредственно повлияют на дефицит и задолженность этих государств.Также, по данным Еврокомиссии, расходы на обслуживание совместно взятого кредита составят до €5,6 млрд в год. Так, Франция с крупной задолженностью выплатит почти €1 млрд из этой суммы, Италия — €675 млн. Бельгия же буде будет выплачивать почти €200 млн в год в качестве процентов.Ранее стало известно, что Соединенные Штаты поддерживают идею ЕС об использовании замороженных российских активов.Обстрелы и налётыУтром 8 ноября Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 36 – над территорией Ростовской области, 10 – над территорией Брянской области, 9 – над территорией Курской области, 8 – над территорией Волгоградской области, 5 – над территорией Белгородской области, 5 – над территорией Республики Крым, 3 – над территорией Саратовской области, 1 – над территорией Воронежской области, 1 – над территорией Смоленской области, 1 – над территорией Орловской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее стало известно о новых атаках."В период с 07:00 до 09:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 1 БПЛА – над территорией Московского региона, 1 БПЛА – над территорией Калужской области, 1 БПЛА – над территорией Смоленской области", — заявила пресс-служба министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины не совершали ударов по территории этого региона России. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировали. В то же время, Представительство сообщило о гибели одного гражданского лица.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 30 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области Вчера днём ВСУ выпустили 30 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 8; Саги — 3; Новая Каховка — 7; Каховка — 5; Козачьи Лагеря — 4; Малокаховка — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 13 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Козачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка и Днепряны.Утром 8 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе посёлки Дубовое, Октябрьский, сёла Красный Октябрь, Петровка, Репное, Толоконное и Чайки атакованы 12 беспилотниками, 9 из которых сбиты и подавлены. В селе Чайки повреждён частный дом", — писал губернатор.Над Борисовским районом сбит беспилотник. Без пострадавших и повреждений.В Валуйском муниципальном округе сёла Борки, Казинка, Посохово и Пристень подверглись атакам 11 беспилотников, 7 из которых подавлены и сбиты."В селе Посохово при атаке дрона на автомобиль пострадала заместитель главы Колосковской территориальной администрации. Женщина продолжает лечение амбулаторно. Транспортное средство повреждено", — сообщил губернатор.В селе Пристень повреждены автомобиль и частный дом.В Волоконовском районе по селу Тишанка с беспилотника сброшены 3 взрывных устройства. Повреждены социальный объект и 3 частных дома, один из которых уничтожен огнём.В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Головчино, Доброе, Дроновка, Пороз, Рождественка и хутору Масычево выпущено 7 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары 16 беспилотников, из которых один сбит."В городе Грайворон в результате сброса взрывного устройства на социальный объект ранена женщина. Пострадавшей оказана помощь в Грайворонской ЦРБ, лечение проходит амбулаторно", — рассказал Гладков.Повреждены кровля здания, а также грузовой автомобиль. В селе Головчино повреждены 3 частных дома, в селе Безымено — одна единица спецтехники предприятия. Ночью в селе Доброе повреждены линия электропередачи и автомобиль.Над Губкинским городским округом сбит один беспилотник самолётного типа. Последствий нет.В Краснояружском районе по посёлку Красная Яруга, сёлам Графовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Репяховка, Романовка, Староселье и Теребрено выпущен один боеприпас и совершены атаки 18 беспилотников, 6 из которых подавлены и сбиты. В селе Репяховка повреждён частный дом.В Ракитянском районе посёлок Пролетарский и хутор Добрино атакованы по одному беспилотнику."В посёлке Пролетарский в результате детонации беспилотника на территории одного из объектов ранены двое мужчин. Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода. Врачи оценивают состояние одного из них как тяжёлое", — сообщил губернатор.В хуторе Добрино повреждён частный дом.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Белянка, Графовка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка и Сурково совершены атаки 10 беспилотниками, 5 из которых сбиты и подавлены. В городе Шебекино повреждены кровля административного здания и автомобиль, в селе Новая Таволжанка — частный дом, в селе Сурково — линия электропередачи.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем на фронте — в статье Дмитрия Ковалевича "На фоне Покровской воронки русские рвутся к Днепропетровску. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

