Почему Сербия в виде врага может быть лучше для России: Ищенко об оружии для ВСУ и не только - 08.11.2025
https://ukraina.ru/20251108/pochemu-serbiya-v-vide-vraga-mozhet-byt-luchshe-dlya-rossii-ischenko-ob-oruzhii-dlya-vsu-i-ne-tolko-1071300778.html
Почему Сербия в виде врага может быть лучше для России: Ищенко об оружии для ВСУ и не только
Почему Сербия в виде врага может быть лучше для России: Ищенко об оружии для ВСУ и не только - 08.11.2025 Украина.ру
Почему Сербия в виде врага может быть лучше для России: Ищенко об оружии для ВСУ и не только
Президент Сербии Александр Вучич выразил готовность продавать боеприпасы ЕС, даже если они потом будут переданы Украине. Так он практически отменил своё... Украина.ру, 08.11.2025
2025-11-08T14:16
2025-11-08T14:16
новости
украина
сербия
россия
ростислав ищенко
александр вучич
вооруженные силы украины
служба внешней разведки
ес
видео
Президент Сербии Александр Вучич выразил готовность продавать боеприпасы ЕС, даже если они потом будут переданы Украине. Так он практически отменил своё июньское обещание приостановить продажу боеприпасов за рубеж, сделанное после того, как СВР обвинила Белград в поставках оружия Киеву обходными путями. Для чего Вучичу такое подыгрывание Европе и Украине и какие рычаги влияния Россия имеет на Сербию? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
сербия
россия
Украина.ру
новости, украина, сербия, россия, ростислав ищенко, александр вучич, вооруженные силы украины, служба внешней разведки , ес, видео, украина.ру, видео
Новости, Украина, Сербия, Россия, Ростислав Ищенко, Александр Вучич, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки , ЕС, Видео, Украина.ру

Почему Сербия в виде врага может быть лучше для России: Ищенко об оружии для ВСУ и не только

14:16 08.11.2025
 
Президент Сербии Александр Вучич выразил готовность продавать боеприпасы ЕС, даже если они потом будут переданы Украине. Так он практически отменил своё июньское обещание приостановить продажу боеприпасов за рубеж, сделанное после того, как СВР обвинила Белград в поставках оружия Киеву обходными путями.
Для чего Вучичу такое подыгрывание Европе и Украине и какие рычаги влияния Россия имеет на Сербию?
Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Новости Украина Сербия Россия Ростислав Ищенко Александр Вучич Вооруженные силы Украины Служба внешней разведки ЕС Видео
 
Лента новостейМолния