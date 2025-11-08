https://ukraina.ru/20251108/pochemu-serbiya-v-vide-vraga-mozhet-byt-luchshe-dlya-rossii-ischenko-ob-oruzhii-dlya-vsu-i-ne-tolko-1071300778.html
Почему Сербия в виде врага может быть лучше для России: Ищенко об оружии для ВСУ и не только
Почему Сербия в виде врага может быть лучше для России: Ищенко об оружии для ВСУ и не только
Президент Сербии Александр Вучич выразил готовность продавать боеприпасы ЕС, даже если они потом будут переданы Украине. Так он практически отменил своё июньское обещание приостановить продажу боеприпасов за рубеж, сделанное после того, как СВР обвинила Белград в поставках оружия Киеву обходными путями. Для чего Вучичу такое подыгрывание Европе и Украине и какие рычаги влияния Россия имеет на Сербию? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Почему Сербия в виде врага может быть лучше для России: Ищенко об оружии для ВСУ и не только
Президент Сербии Александр Вучич выразил готовность продавать боеприпасы ЕС, даже если они потом будут переданы Украине. Так он практически отменил своё июньское обещание приостановить продажу боеприпасов за рубеж, сделанное после того, как СВР обвинила Белград в поставках оружия Киеву обходными путями.
Для чего Вучичу такое подыгрывание Европе и Украине и какие рычаги влияния Россия имеет на Сербию?
Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру