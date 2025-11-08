https://ukraina.ru/20251108/pochemu-serbiya-v-vide-vraga-mozhet-byt-luchshe-dlya-rossii-ischenko-ob-oruzhii-dlya-vsu-i-ne-tolko-1071300778.html

Почему Сербия в виде врага может быть лучше для России: Ищенко об оружии для ВСУ и не только

Почему Сербия в виде врага может быть лучше для России: Ищенко об оружии для ВСУ и не только - 08.11.2025 Украина.ру

Почему Сербия в виде врага может быть лучше для России: Ищенко об оружии для ВСУ и не только

Президент Сербии Александр Вучич выразил готовность продавать боеприпасы ЕС, даже если они потом будут переданы Украине. Так он практически отменил своё... Украина.ру, 08.11.2025

2025-11-08T14:16

2025-11-08T14:16

2025-11-08T14:16

новости

украина

сербия

россия

ростислав ищенко

александр вучич

вооруженные силы украины

служба внешней разведки

ес

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/08/1071300471_18:0:1920:1070_1920x0_80_0_0_04954c10c1eb334997200d84dd0b55af.png.webp

Президент Сербии Александр Вучич выразил готовность продавать боеприпасы ЕС, даже если они потом будут переданы Украине. Так он практически отменил своё июньское обещание приостановить продажу боеприпасов за рубеж, сделанное после того, как СВР обвинила Белград в поставках оружия Киеву обходными путями. Для чего Вучичу такое подыгрывание Европе и Украине и какие рычаги влияния Россия имеет на Сербию? Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

украина

сербия

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сербия, россия, ростислав ищенко, александр вучич, вооруженные силы украины, служба внешней разведки , ес, видео, украина.ру, видео