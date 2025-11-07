Российская реанимация спасает отца главкома ВСУ - 07.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251107/rossiyskaya-reanimatsiya-spasaet-ottsa-glavkoma-vsu-1071237489.html
Российская реанимация спасает отца главкома ВСУ
Российская реанимация спасает отца главкома ВСУ - 07.11.2025 Украина.ру
Российская реанимация спасает отца главкома ВСУ
Проживающие в России родители главкома украинской армии Александра Сырского получают медицинскую помощь на законных основаниях. Об этом 7 ноября сообщают российские телеграм-каналы.
2025-11-07T11:13
2025-11-07T11:13
новости
россия
украина
владимир
александр сырский
вооруженные силы украины
госдума
украина.ру
сво
медицина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102148/06/1021480645_0:119:3071:1846_1920x0_80_0_0_d5215231c812b2b3a2ce9db1c5023c60.jpg
"Главком ВСУ лечил отца в России за счет военного бюджета Украины, - сообщает телеграм-канал издания gazeta.ru. - Александр Сырский взял часть денег на курс лечения и реабилитацию своего тяжелобольного отца из "казенных" средств, которые были предназначены для нужд украинской армии". Издание сослалось на другие СМИЮ отметив, что лечение Сырского-старшего в столичных клиниках обошлось в 5 млн руб. Состояние отца главкома ВСУ резко ухудшилось в апреле этого года из-за коронавируса. Сначала его госпитализировали в государственную больницу во Владимире. Когда его сын узнал о болезни отца, то отправил его на обследование и реабилитацию в Московский регион.Ранее издание сообщало, что главком ВСУ отправил в Россию миллион рублей на лечение отца и в Госдуме пожелали проверить, куда пошли эти деньги. В итоге нарушений российского законодательства не выявлено. Тем временем к отцу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского приехала реанимация, сообщает телеграм-канал Mash. "86-летнего Станислава недавно выписали из подмосковной больницы, где он лечился от рака мозга, - сказано в публикации. - Родители главкома ВСУ живут во Владимире. У Сырского-старшего четвёртая группа инвалидности, он еле встаёт с постели и борется с онкологией".Александр Сырский не комментирует эту ситуацию. Медицинские работники России также воздерживаются от обсуждения с прессой вопросов, связанных с врачебной тайной. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Прогресс в урегулировании, провалы ВСУ, выпрашивание "Томагавков". Хроника событий на утро 7 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
владимир
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102148/06/1021480645_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_cf810d389b9f32709945f3fe71acfad6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, владимир, александр сырский, вооруженные силы украины, госдума, украина.ру, сво, медицина, медицинские центры, всу, онкология
Новости, Россия, Украина, Владимир, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Госдума, Украина.ру, СВО, медицина, медицинские центры, ВСУ, онкология

Российская реанимация спасает отца главкома ВСУ

11:13 07.11.2025
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСитуация в Керчи после нападения на колледж
Ситуация в Керчи после нападения на колледж - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Проживающие в России родители главкома украинской армии Александра Сырского получают медицинскую помощь на законных основаниях. Об этом 7 ноября сообщают российские телеграм-каналы.
"Главком ВСУ лечил отца в России за счет военного бюджета Украины, - сообщает телеграм-канал издания gazeta.ru. - Александр Сырский взял часть денег на курс лечения и реабилитацию своего тяжелобольного отца из "казенных" средств, которые были предназначены для нужд украинской армии".
Издание сослалось на другие СМИЮ отметив, что лечение Сырского-старшего в столичных клиниках обошлось в 5 млн руб. Состояние отца главкома ВСУ резко ухудшилось в апреле этого года из-за коронавируса. Сначала его госпитализировали в государственную больницу во Владимире. Когда его сын узнал о болезни отца, то отправил его на обследование и реабилитацию в Московский регион.
Ранее издание сообщало, что главком ВСУ отправил в Россию миллион рублей на лечение отца и в Госдуме пожелали проверить, куда пошли эти деньги. В итоге нарушений российского законодательства не выявлено.
Тем временем к отцу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского приехала реанимация, сообщает телеграм-канал Mash.
"86-летнего Станислава недавно выписали из подмосковной больницы, где он лечился от рака мозга, - сказано в публикации. - Родители главкома ВСУ живут во Владимире. У Сырского-старшего четвёртая группа инвалидности, он еле встаёт с постели и борется с онкологией".
Александр Сырский не комментирует эту ситуацию. Медицинские работники России также воздерживаются от обсуждения с прессой вопросов, связанных с врачебной тайной.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Прогресс в урегулировании, провалы ВСУ, выпрашивание "Томагавков". Хроника событий на утро 7 ноября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаВладимирАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныГосдумаУкраина.руСВОмедицинамедицинские центрыВСУонкология
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:35ВС РФ освободили почти весь Купянск, противник бежит
11:29Агент украинских спецслужб попался на приготовлении к теракту в Подмосковье
11:13Российская реанимация спасает отца главкома ВСУ
10:42Контрнаступления ВСУ не выявлено, ВС РФ нанесли удары по Украине. Главное к этому часу
10:26Российские военные продвигаются на Запорожском направлении
10:22"Вышел на украинских журналистов": ФСБ задержала жителя Тамбовской области
10:21Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 7 ноября
10:12Зачистка Купянска от ВСУ выполняется уверенно, спокойно - командир штурмовиков ВС РФ
10:00Прогресс в урегулировании, провалы ВСУ, выпрашивание "Томагавков". Хроника событий на утро 7 ноября
09:47Посольство Украины в США заявило о возможности поставок Tomahawk
09:13Как детям будут объяснять его появление? В Киеве бурно отметили 65-летие метрополитена
09:02Октябрьская революция заложила основу белорусской государственности - Лукашенко
08:29ВС РФ нанесли удары по территории Украины
08:22Gunvor не хочет "Лукойл", ВСУ безуспешно атакуют, Белоруссия вспоминает революцию. Главное к этому часу
08:00ПВО за ночь сбила 11 украинских дронов над регионами России
07:51Трамп оценил перспективы ядерного разоружения США, РФ и Китая
07:33Почему в Нью-Йорк могут ввести войска и как Украина реагирует на крах ВСУ на фронте — Скориков
07:21Сенат США не смог запретить Трампу применять военную силу в Венесуэле
07:00Михаил Онуфриенко: Когда начнется решающая битва за Донбасс, Россия ударит по шести мостам через Днепр
06:50Украинцы для битья. Поляки от угроз украинцам насилием всё чаще переходят к действиям
Лента новостейМолния