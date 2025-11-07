https://ukraina.ru/20251107/rossiyskaya-reanimatsiya-spasaet-ottsa-glavkoma-vsu-1071237489.html

Российская реанимация спасает отца главкома ВСУ

Российская реанимация спасает отца главкома ВСУ - 07.11.2025 Украина.ру

Российская реанимация спасает отца главкома ВСУ

Проживающие в России родители главкома украинской армии Александра Сырского получают медицинскую помощь на законных основаниях. Об этом 7 ноября сообщают российские телеграм-каналы.

2025-11-07T11:13

2025-11-07T11:13

2025-11-07T11:13

новости

россия

украина

владимир

александр сырский

вооруженные силы украины

госдума

украина.ру

сво

медицина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102148/06/1021480645_0:119:3071:1846_1920x0_80_0_0_d5215231c812b2b3a2ce9db1c5023c60.jpg

"Главком ВСУ лечил отца в России за счет военного бюджета Украины, - сообщает телеграм-канал издания gazeta.ru. - Александр Сырский взял часть денег на курс лечения и реабилитацию своего тяжелобольного отца из "казенных" средств, которые были предназначены для нужд украинской армии". Издание сослалось на другие СМИЮ отметив, что лечение Сырского-старшего в столичных клиниках обошлось в 5 млн руб. Состояние отца главкома ВСУ резко ухудшилось в апреле этого года из-за коронавируса. Сначала его госпитализировали в государственную больницу во Владимире. Когда его сын узнал о болезни отца, то отправил его на обследование и реабилитацию в Московский регион.Ранее издание сообщало, что главком ВСУ отправил в Россию миллион рублей на лечение отца и в Госдуме пожелали проверить, куда пошли эти деньги. В итоге нарушений российского законодательства не выявлено. Тем временем к отцу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского приехала реанимация, сообщает телеграм-канал Mash. "86-летнего Станислава недавно выписали из подмосковной больницы, где он лечился от рака мозга, - сказано в публикации. - Родители главкома ВСУ живут во Владимире. У Сырского-старшего четвёртая группа инвалидности, он еле встаёт с постели и борется с онкологией".Александр Сырский не комментирует эту ситуацию. Медицинские работники России также воздерживаются от обсуждения с прессой вопросов, связанных с врачебной тайной. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Прогресс в урегулировании, провалы ВСУ, выпрашивание "Томагавков". Хроника событий на утро 7 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

владимир

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, владимир, александр сырский, вооруженные силы украины, госдума, украина.ру, сво, медицина, медицинские центры, всу, онкология