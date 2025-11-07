https://ukraina.ru/20251107/rossiyskaya-reanimatsiya-spasaet-ottsa-glavkoma-vsu-1071237489.html
Российская реанимация спасает отца главкома ВСУ
Проживающие в России родители главкома украинской армии Александра Сырского получают медицинскую помощь на законных основаниях. Об этом 7 ноября сообщают российские телеграм-каналы.
"Главком ВСУ лечил отца в России за счет военного бюджета Украины, - сообщает телеграм-канал издания gazeta.ru. - Александр Сырский взял часть денег на курс лечения и реабилитацию своего тяжелобольного отца из "казенных" средств, которые были предназначены для нужд украинской армии". Издание сослалось на другие СМИЮ отметив, что лечение Сырского-старшего в столичных клиниках обошлось в 5 млн руб. Состояние отца главкома ВСУ резко ухудшилось в апреле этого года из-за коронавируса. Сначала его госпитализировали в государственную больницу во Владимире. Когда его сын узнал о болезни отца, то отправил его на обследование и реабилитацию в Московский регион.Ранее издание сообщало, что главком ВСУ отправил в Россию миллион рублей на лечение отца и в Госдуме пожелали проверить, куда пошли эти деньги. В итоге нарушений российского законодательства не выявлено. Тем временем к отцу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского приехала реанимация, сообщает телеграм-канал Mash. "86-летнего Станислава недавно выписали из подмосковной больницы, где он лечился от рака мозга, - сказано в публикации. - Родители главкома ВСУ живут во Владимире. У Сырского-старшего четвёртая группа инвалидности, он еле встаёт с постели и борется с онкологией".Александр Сырский не комментирует эту ситуацию. Медицинские работники России также воздерживаются от обсуждения с прессой вопросов, связанных с врачебной тайной. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Прогресс в урегулировании, провалы ВСУ, выпрашивание "Томагавков". Хроника событий на утро 7 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
