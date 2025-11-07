"Купянский котел": полковник запаса раскрыл, как ВС РФ замыкают кольцо окружения ВСУ - 07.11.2025 Украина.ру
"Купянский котел": полковник запаса раскрыл, как ВС РФ замыкают кольцо окружения ВСУ
Активные и точные удары российской авиации по позициям ВСУ в районе Купянска лишают противника возможности маневра и способствуют смыканию кольца окружения, формируя так называемый "Купянский котел". Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса Геннадий Алехин
2025-11-07T04:40
2025-11-07T04:40
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0d/1057425399_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1a2108b6f804c754788cabedcec795b4.jpg
Удары авиации по объектам ВСУ на Купянском направлении обеспечивают уничтожение противника на левом берегу Оскола, "не допуская его сосредоточения и перегруппирования", акцентирует Алехин.Эксперт указывает на деморализующий эффект от работы российской авиации. "Интенсивная работа авиации заставляет противника беспорядочно отступать, тем самым смыкая кольцо вокруг Купянска и создавая "Купянский котёл", — констатирует полковник запаса."Как сообщило Минобороны, пресечена очередная попытка прорыва украинских формирований к Осколу южнее Купянск-Узлового с целью выхода из кольца окружения. Уничтожено 14 военнослужащих 43-й отдельной мобильной бригады ВСУ, а также три пикапа и два квадроцикла", — отмечает Алехин.ВС РФ также ведут наступательные действия на севере в Харьковской области. Штурмовики успешно продвигается в Волчанске, западнее Синельникова и на Хатненском участке фронта, добавляет автор статьи.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия дожимает ВСУ в Волчанске и Купянске, чтобы ударить на Печенеги и Чугуев" на сайте Украина.ру.Про котел ВСУ в Красноармейске и другие аспекты СВО — в статье Павла Котова "Голодная смерть в окруженной крепости. Что происходит в Покровске" на сайте Украина.ру.
новости, купянск, россия, оскол, геннадий алехин, сво, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, окружение всу, окружение, купянск новости, купянское направление, харьков, харьков новости, харьковская область, война на украине, сводка, сводка сво
Новости, Купянск, Россия, Оскол, Геннадий Алехин, СВО, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, окружение ВСУ, окружение, купянск новости, Купянское направление, Харьков, Харьков новости, Харьковская область, война на Украине, сводка, сводка СВО

Активные и точные удары российской авиации по позициям ВСУ в районе Купянска лишают противника возможности маневра и способствуют смыканию кольца окружения, формируя так называемый "Купянский котел". Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса Геннадий Алехин
Удары авиации по объектам ВСУ на Купянском направлении обеспечивают уничтожение противника на левом берегу Оскола, "не допуская его сосредоточения и перегруппирования", акцентирует Алехин.
Эксперт указывает на деморализующий эффект от работы российской авиации. "Интенсивная работа авиации заставляет противника беспорядочно отступать, тем самым смыкая кольцо вокруг Купянска и создавая "Купянский котёл", — констатирует полковник запаса.
"Как сообщило Минобороны, пресечена очередная попытка прорыва украинских формирований к Осколу южнее Купянск-Узлового с целью выхода из кольца окружения. Уничтожено 14 военнослужащих 43-й отдельной мобильной бригады ВСУ, а также три пикапа и два квадроцикла", — отмечает Алехин.
ВС РФ также ведут наступательные действия на севере в Харьковской области. Штурмовики успешно продвигается в Волчанске, западнее Синельникова и на Хатненском участке фронта, добавляет автор статьи.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия дожимает ВСУ в Волчанске и Купянске, чтобы ударить на Печенеги и Чугуев" на сайте Украина.ру.
Про котел ВСУ в Красноармейске и другие аспекты СВО — в статье Павла Котова "Голодная смерть в окруженной крепости. Что происходит в Покровске" на сайте Украина.ру.
