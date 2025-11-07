https://ukraina.ru/20251107/kupyanskiy-kotel-polkovnik-zapasa-raskryl-kak-vs-rf-zamykayut-koltso-okruzheniya-vsu-1071210641.html

"Купянский котел": полковник запаса раскрыл, как ВС РФ замыкают кольцо окружения ВСУ

07.11.2025

"Купянский котел": полковник запаса раскрыл, как ВС РФ замыкают кольцо окружения ВСУ

Активные и точные удары российской авиации по позициям ВСУ в районе Купянска лишают противника возможности маневра и способствуют смыканию кольца окружения, формируя так называемый "Купянский котел". Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса Геннадий Алехин

Удары авиации по объектам ВСУ на Купянском направлении обеспечивают уничтожение противника на левом берегу Оскола, "не допуская его сосредоточения и перегруппирования", акцентирует Алехин.Эксперт указывает на деморализующий эффект от работы российской авиации. "Интенсивная работа авиации заставляет противника беспорядочно отступать, тем самым смыкая кольцо вокруг Купянска и создавая "Купянский котёл", — констатирует полковник запаса."Как сообщило Минобороны, пресечена очередная попытка прорыва украинских формирований к Осколу южнее Купянск-Узлового с целью выхода из кольца окружения. Уничтожено 14 военнослужащих 43-й отдельной мобильной бригады ВСУ, а также три пикапа и два квадроцикла", — отмечает Алехин.ВС РФ также ведут наступательные действия на севере в Харьковской области. Штурмовики успешно продвигается в Волчанске, западнее Синельникова и на Хатненском участке фронта, добавляет автор статьи.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия дожимает ВСУ в Волчанске и Купянске, чтобы ударить на Печенеги и Чугуев" на сайте Украина.ру.Про котел ВСУ в Красноармейске и другие аспекты СВО — в статье Павла Котова "Голодная смерть в окруженной крепости. Что происходит в Покровске" на сайте Украина.ру.

