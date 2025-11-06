Ответные меры: российская армия уничтожает склады ВСУ и сбивает дроны - 06.11.2025 Украина.ру
Ответные меры: российская армия уничтожает склады ВСУ и сбивает дроны
Ответные меры: российская армия уничтожает склады ВСУ и сбивает дроны
6 ноября российские Вооруженные силы продолжили эффективное уничтожение военной инфраструктуры Украины. Краткую сводку представляет телеграм-канал Украина.ру
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/1a/1067670264_0:0:2965:1669_1920x0_80_0_0_557df8a9b2a5b5f516d9bbc7bd8ebbda.jpg
Высокоточный удар был нанесен по крупному складу боеприпасов ВСУ в Днепродзержинске (ныне — Каменское), что вызвало мощную детонацию. Уничтожение этого объекта серьезно затруднит снабжение группировок противника на одном из ключевых направлений. Активность ВС РФ продолжилась и утром: с 08:00 до 12:00 по московскому времени системы ПВО сбили три украинских беспилотника над территорией Курской области и Республики Башкортостан. Попытка ВСУ атаковать гражданские объекты была пресечена.Массированное воздействие по объектам ВСУ в Павлограде В настоящее время осуществляется массированная атака беспилотников-камикадзе "Герань" по объектам противника в Павлограде Днепропетровской области. По данным канала "DivGen", российские войска также заняли новые позиции северо-восточнее Купянска, укрепляя свой оперативный плацдарм. В связи с продолжающимися попытками проникновения диверсионных групп и атак БПЛА, в Курской и Брянской областях объявлена повышенная готовность к воздушной угрозе. Системы противовоздушной обности приведены в полную боевую готовность.Больше новостей представлено в обзоре Потерявший связь с реальностью Рютте и британская игра в миротворцев. Хроника событий на 13:00 6 ноября на сайте Украина.ру
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета миномета 2С4 "Тюльпан" группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевая работа расчета миномета 2С4 Тюльпан группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
6 ноября российские Вооруженные силы продолжили эффективное уничтожение военной инфраструктуры Украины. Краткую сводку представляет телеграм-канал Украина.ру
Высокоточный удар был нанесен по крупному складу боеприпасов ВСУ в Днепродзержинске (ныне — Каменское), что вызвало мощную детонацию.
Уничтожение этого объекта серьезно затруднит снабжение группировок противника на одном из ключевых направлений.
Активность ВС РФ продолжилась и утром: с 08:00 до 12:00 по московскому времени системы ПВО сбили три украинских беспилотника над территорией Курской области и Республики Башкортостан.
Попытка ВСУ атаковать гражданские объекты была пресечена.
Массированное воздействие по объектам ВСУ в Павлограде
В настоящее время осуществляется массированная атака беспилотников-камикадзе "Герань" по объектам противника в Павлограде Днепропетровской области. По данным канала "DivGen", российские войска также заняли новые позиции северо-восточнее Купянска, укрепляя свой оперативный плацдарм.
В связи с продолжающимися попытками проникновения диверсионных групп и атак БПЛА, в Курской и Брянской областях объявлена повышенная готовность к воздушной угрозе. Системы противовоздушной обности приведены в полную боевую готовность.
Больше новостей представлено в обзоре Потерявший связь с реальностью Рютте и британская игра в миротворцев. Хроника событий на 13:00 6 ноября на сайте Украина.ру
