"Китай видит в России союзника" — Олег Иванов про общие подходы к решению международных проблем
Китайское руководство занимает последовательную позицию в отношении России, видя в Москве стратегического партнера, разделяющего общие подходы к решению глобальных проблем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
"Отношение китайского общества и китайских партнеров к России можно охарактеризовать как исключительно позитивное", — заявил эксперт. По его словам, это основано на общности подходов к ключевым международным вопросам.
Профессор подчеркнул, что китайцы видят в России близкого партнера. "Китайцы видят в нас тех, кто стоит рядом с ними, разделяет их озабоченности, тревоги и имеет во многом общие подходы решения международных проблем и достижения поставленных целей", — пояснил Иванов.
Эксперт также отметил, что Китай прекрасно понимает, что геополитический и геоэкономический центр тяжести сместился из Евроатлантики в Азию и Азиатско-тихоокеанский регион (АТР).
"Этот факт дает КНР возможность играть особую роль и накладывает на республику особую ответственность за судьбы мира. Это также открывает путь к большему участию страны в глобальном управлении в мире" — резюмировал собеседник издания.
