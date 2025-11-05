"Китай видит в России союзника" — Олег Иванов про общие подходы к решению международных проблем - 05.11.2025 Украина.ру
"Китай видит в России союзника" — Олег Иванов про общие подходы к решению международных проблем
"Китай видит в России союзника" — Олег Иванов про общие подходы к решению международных проблем - 05.11.2025 Украина.ру
"Китай видит в России союзника" — Олег Иванов про общие подходы к решению международных проблем
Китайское руководство занимает последовательную позицию в отношении России, видя в Москве стратегического партнера, разделяющего общие подходы к решению глобальных проблем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
2025-11-05T04:20
2025-11-05T04:20
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102834/32/1028343265_0:99:2223:1349_1920x0_80_0_0_2b42893028357945cc935f0a5e6d111a.jpg
"Отношение китайского общества и китайских партнеров к России можно охарактеризовать как исключительно позитивное", — заявил эксперт. По его словам, это основано на общности подходов к ключевым международным вопросам.Профессор подчеркнул, что китайцы видят в России близкого партнера. "Китайцы видят в нас тех, кто стоит рядом с ними, разделяет их озабоченности, тревоги и имеет во многом общие подходы решения международных проблем и достижения поставленных целей", — пояснил Иванов.Эксперт также отметил, что Китай прекрасно понимает, что геополитический и геоэкономический центр тяжести сместился из Евроатлантики в Азию и Азиатско-тихоокеанский регион (АТР)."Этот факт дает КНР возможность играть особую роль и накладывает на республику особую ответственность за судьбы мира. Это также открывает путь к большему участию страны в глобальном управлении в мире" — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Козыри на стол, санкции под стол. Олег Иванов: как РФ будет обсуждать Украину с Трампом при поддержке КНР" на сайте Украина.ру.О том, почему Украину ждет непростая зима, несмотря на энергетическую поддержку Европы — в материале Анны Черкасовой "Константин Симонов: Пока Болгария и Румыния пытаются обокрасть “Лукойл”, Киев готовится к непростой зиме" на сайте Украина.ру.
"Китай видит в России союзника" — Олег Иванов про общие подходы к решению международных проблем

04:20 05.11.2025
 
Китайское руководство занимает последовательную позицию в отношении России, видя в Москве стратегического партнера, разделяющего общие подходы к решению глобальных проблем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
"Отношение китайского общества и китайских партнеров к России можно охарактеризовать как исключительно позитивное", — заявил эксперт. По его словам, это основано на общности подходов к ключевым международным вопросам.
Профессор подчеркнул, что китайцы видят в России близкого партнера. "Китайцы видят в нас тех, кто стоит рядом с ними, разделяет их озабоченности, тревоги и имеет во многом общие подходы решения международных проблем и достижения поставленных целей", — пояснил Иванов.
Эксперт также отметил, что Китай прекрасно понимает, что геополитический и геоэкономический центр тяжести сместился из Евроатлантики в Азию и Азиатско-тихоокеанский регион (АТР).
"Этот факт дает КНР возможность играть особую роль и накладывает на республику особую ответственность за судьбы мира. Это также открывает путь к большему участию страны в глобальном управлении в мире" — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Козыри на стол, санкции под стол. Олег Иванов: как РФ будет обсуждать Украину с Трампом при поддержке КНР" на сайте Украина.ру.
О том, почему Украину ждет непростая зима, несмотря на энергетическую поддержку Европы — в материале Анны Черкасовой "Константин Симонов: Пока Болгария и Румыния пытаются обокрасть “Лукойл”, Киев готовится к непростой зиме" на сайте Украина.ру.
23 октября, 07:30
Дмитрий Голубовский: Если Россия заберет Причерноморье, Китай сможет заняться реновацией остатков УкраиныТрамп хочет зарабатывать на войне, и у него это получается. Трамп не будет давить на Зеленского, чтобы тот сдался, потому что, когда он перестал Зеленского кормить, у него не осталось рычагов влияния на него. Трамп может пойти дальше и перестать продавать оружие европейцам. Но это значит пойти против собственного ВПК. Его не поймет бизнес в США.
Лента новостейМолния