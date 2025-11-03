https://ukraina.ru/20251103/rossiyskaya-gruppirovka-zapad-presekla-proryv-vsu-iz-okruzheniya-v-kharkovskoy-oblasti-1071083574.html

Российская группировка "Запад" пресекла прорыв ВСУ из окружения в Харьковской области

Подразделения российской группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение в зоне СВО, нанеся ощутимые потери ВСУ. Об этом 3 ноября сообщило Минобороны РФ.

2025-11-03T14:15

Российская группировка войск "Запад" за минувшие сутки нанесла поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Новоплатоновка, Новосергеевка, Шийковка, Петропавловка, Куриловка Харьковской области, Татьяновка и Ямполь в Донецкой Народной Республике. В частности, в районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые группы 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ. В ходе городских боев противника выбили с четырех укрепленных позиций в промзоне на левом берегу реки Оскол. "Сорваны две попытки подразделений 92-й штурмовой бригады и 15-й бригады нацгвардии прорвать кольцо окружения со стороны населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка Харьковской области, - отметили в Минобороны РФ. - Уничтожено до 20 украинских боевиков, две боевые бронированные машины и два пикапа". Кроме того, постами воздушного наблюдения и мобильными огневыми группами сбиты 16 беспилотных летательных аппаратов R18 ВСУ, пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие окруженным подразделениям. "За сутки в районе населенного пункта Купянск Харьковской области противник потерял до 50 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, бронеавтомобиль "Новатор", пусковую установку реактивной системы залпового огня APR-40 румынского производства, два миномета и семь автомобилей", - рассказали в министерстве. Там также отметили, что всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери украинских вооруженных формирований составили свыше 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, пусковая установка реактивной системы залпового огня и 155-мм гаубица М198 производства США. Уничтожены 10 станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

