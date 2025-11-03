Российская группировка "Запад" пресекла прорыв ВСУ из окружения в Харьковской области - 03.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251103/rossiyskaya-gruppirovka-zapad-presekla-proryv-vsu-iz-okruzheniya-v-kharkovskoy-oblasti-1071083574.html
Российская группировка "Запад" пресекла прорыв ВСУ из окружения в Харьковской области
Российская группировка "Запад" пресекла прорыв ВСУ из окружения в Харьковской области - 03.11.2025 Украина.ру
Российская группировка "Запад" пресекла прорыв ВСУ из окружения в Харьковской области
Подразделения российской группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение в зоне СВО, нанеся ощутимые потери ВСУ. Об этом 3 ноября сообщило Минобороны РФ.
2025-11-03T14:15
2025-11-03T14:15
новости
харьковская область
россия
купянск
вооруженные силы украины
нацгвардия
украина.ру
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/16/1069001569_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_c01392d901bb376b12b76f41c9be9b49.jpg
Российская группировка войск "Запад" за минувшие сутки нанесла поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Новоплатоновка, Новосергеевка, Шийковка, Петропавловка, Куриловка Харьковской области, Татьяновка и Ямполь в Донецкой Народной Республике. В частности, в районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые группы 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ. В ходе городских боев противника выбили с четырех укрепленных позиций в промзоне на левом берегу реки Оскол. "Сорваны две попытки подразделений 92-й штурмовой бригады и 15-й бригады нацгвардии прорвать кольцо окружения со стороны населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка Харьковской области, - отметили в Минобороны РФ. - Уничтожено до 20 украинских боевиков, две боевые бронированные машины и два пикапа". Кроме того, постами воздушного наблюдения и мобильными огневыми группами сбиты 16 беспилотных летательных аппаратов R18 ВСУ, пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие окруженным подразделениям. "За сутки в районе населенного пункта Купянск Харьковской области противник потерял до 50 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, бронеавтомобиль "Новатор", пусковую установку реактивной системы залпового огня APR-40 румынского производства, два миномета и семь автомобилей", - рассказали в министерстве. Там также отметили, что всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери украинских вооруженных формирований составили свыше 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, пусковая установка реактивной системы залпового огня и 155-мм гаубица М198 производства США. Уничтожены 10 станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
харьковская область
россия
купянск
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/16/1069001569_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_c35f4847120ce9bf5a83259521a76d9c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, харьковская область, россия, купянск, вооруженные силы украины, нацгвардия, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, всу, потери всу, разгром всу, окружение всу, наступление вс рф, донбасс
Новости, Харьковская область, Россия, Купянск, Вооруженные силы Украины, Нацгвардия, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, окружение ВСУ, наступление ВС РФ, Донбасс

Российская группировка "Запад" пресекла прорыв ВСУ из окружения в Харьковской области

14:15 03.11.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа пушки "Гиацинт-Б" 25-й армии группировки войск "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа пушки Гиацинт-Б 25-й армии группировки войск Запад на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Подразделения российской группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение в зоне СВО, нанеся ощутимые потери ВСУ. Об этом 3 ноября сообщило Минобороны РФ.
Российская группировка войск "Запад" за минувшие сутки нанесла поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и трех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Новоплатоновка, Новосергеевка, Шийковка, Петропавловка, Куриловка Харьковской области, Татьяновка и Ямполь в Донецкой Народной Республике.
В частности, в районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые группы 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ. В ходе городских боев противника выбили с четырех укрепленных позиций в промзоне на левом берегу реки Оскол.
"Сорваны две попытки подразделений 92-й штурмовой бригады и 15-й бригады нацгвардии прорвать кольцо окружения со стороны населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка Харьковской области, - отметили в Минобороны РФ. - Уничтожено до 20 украинских боевиков, две боевые бронированные машины и два пикапа".
Кроме того, постами воздушного наблюдения и мобильными огневыми группами сбиты 16 беспилотных летательных аппаратов R18 ВСУ, пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие окруженным подразделениям.
"За сутки в районе населенного пункта Купянск Харьковской области противник потерял до 50 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, бронеавтомобиль "Новатор", пусковую установку реактивной системы залпового огня APR-40 румынского производства, два миномета и семь автомобилей", - рассказали в министерстве.
Там также отметили, что всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери украинских вооруженных формирований составили свыше 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, пусковая установка реактивной системы залпового огня и 155-мм гаубица М198 производства США. Уничтожены 10 станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиХарьковская областьРоссияКупянскВооруженные силы УкраиныНацгвардияУкраина.руСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО РоссияВСУпотери ВСУразгром ВСУокружение ВСУнаступление ВС РФДонбасс
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:18Британия передала Украине дополнительную партию ракет Storm Shadow
15:02В Полтавской области "деколонизируют" памятник композитору Дунаевскому
14:15Российская группировка "Запад" пресекла прорыв ВСУ из окружения в Харьковской области
13:55Группировка "Центр" добивает ВСУ в Красноармейске: сводка
13:31ПВО РФ уничтожила БПЛА ВСУ над Белгородской областью
13:25МВФ может отказать Украине в поддержке, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 3 ноября
13:20Россия модернизировала "Герани" и огорчила эксперта ВСУ
13:00Китай готов защищаться с Россией, Сербия предложила боеприпасы Евросоюзу. Новости к 13.00
12:42Лиман повторит историю Покровска и откроет путь на Славянск
12:32Минобороны России проинформировало о ходе СВО
12:27"В ответ на террористические атаки Украины": Минобороны РФ рассказало об ударе возмездия
12:17Полтриллиона евро передал Запад бандеровской клике с 2022 года, но это им не поможет - Медведев
12:02В России начали блокировать "лишние" сим-карты, в ЕС не договорились о краже активов РФ. Главное к 12.00
11:56Минск-3 по-украински: Как Кучма и Пинчук готовят для Зеленского сценарий "почётного ухода"
11:53ВСУ признали присутствие ВС РФ во всех районах Покровска
11:44ВСУ рассказали о последствиях ночной атаки ВС РФ
11:26МВФ может заблокировать кредитование Украины из-за провала конфискации активов России в ЕС
11:02Более 300 тел убитых ВСУ жителей Курской области эвакуированы
10:35Мы вступили в мировую катастрофу: чего ждать через пять лет и в чём преимущество России — Школьников
10:29Трамп поставил точку. Хроника событий на утро 3 ноября
Лента новостейМолния