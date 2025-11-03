https://ukraina.ru/20251103/britaniya-peredala-rakety-dlya-atak-na-rossiyu-udar-po-postroeniyu-itogi-3-noyabrya-1071088340.html

Британия передала ракеты для атак на Россию, удар по построению. Итоги 3 ноября

Великобритания решила заменить ракеты Tomahawk своими ракетами Storm Shadow для атак на Россию. На Украине разгорается скандал с ударом по построению военных

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, правительство Великобритании недавно передало Украине дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow, чтобы Киев мог продолжать наносить дальнобойные удары по территории России.Поставка неопределенного количества ракет была осуществлена ​​с тем, чтобы обеспечить Украину запасами оружия накануне зимы, указывалось в публикации. Также агентство сообщило, что Великобритания обеспокоена российскими ударами по украинской инфраструктуре.Также отмечалось, что поставка произошла после того, как президент США Дональд Трамп исключил возможность отправки ракет Tomahawk на Украину.Примечательно, что сами украинские военные в своих отчётах заявляют, что используют Storm Shadow При этом британское оружие уже давно эффективно уничтожает заводы и другие объекты врага. В частности, 21 октября украинские военные заявили, что якобы атаковали российский Брянский химический завод химический завод дальнобойным оружием британского производства."Массированный комбинированный ракетно-авиационный удар был совершён в том числе ракетами воздушного базирования Storm Shadow", — указывалось в заявлении украинского Генштаба.Однако подтверждения этого удара с российской стороны нет. Последнее известие о Storm Shadow содержится в сводке Минобороны РФ о ходе проведения специальной военной операции с 2 по 8 августа 2025 года."Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь крылатых ракет воздушного базирования "Storm Shadow" производства Великобритании, десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, девять управляемых авиационных бомб и 1508 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — отмечалось там.Несмотря на то, что подтверждения украинского удара по Брянску не было, на следующий день после заявления Генштаба ВСУ американское издание The Wall Street Journal заявило: США якобы дали "добро" на удары Украине западным оружием вглубь России.По информации издания, Белый дом якобы снял ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, которые были ей предоставлены западными союзниками. Об этом изданию сообщили источники во власти.Американские чиновники выразили надежду, что ВСУ начнут больше проводить атак с помощью британских ракет Storm Shadow, наводить которые будут при помощи американских разведданных. Именно поэтому США в любой момент могут ограничить запуски этих ракет, если поймут, что добились своего в стремлении оказать давление на Россию, сообщило издание.Показательно, что сам президент США Дональд Трамп быстро отреагировал на публикацию, назвав её ложью."Статья в Wall Street Journal о том, что США одобрили разрешение Украине использовать ракеты большой дальности в глубине России, — это фейковая новость! США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни прилетели", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.Проект "Рыбарь" же, обратив внимание на опровержение Трампа, напомнил, что Украина уже применяла ракеты Storm Shadow"Ночью американские СМИ решили родить сенсацию, заявив о снятии Штатами ограничений для ВСУ на удары вглубь территории России. Однако не прошло и пары часов, как уже Дональд Трамп назвал новость фейком. Главный сюр же в том, что ограничения на атаку "старых" регионов в Вашингтоне убрали еще в прошлом году: по Белгороду прилетали HIMARS, а по Курской области — ATACMS и Storm Shadow. Так что "снимать" здесь уже толком нечего", — писали авторы каналаПо словам авторов "Рыбаря", "всё это не столь важно"."Хотя бы потому, что для тыловых российских регионов основную угрозу представляют не западные крылатые ракеты, а украинские беспилотники, для применения которых никаких "разрешений" не требуется. И ущерб от этих дронов большой — достаточно посмотреть на примере последствий прилётов по НПЗ. Вопрос борьбы с ними во многом носит организационный характер, но решать его не спешили даже после прошлогодних ударов по нефтепереработке", — отмечали авторы публикации.По их словам, и без дальнобойных ракет украинские военные доставляют "огромные трудности". Авторы проекта "Рыбарь" призвали защитить объекты критической инфраструктуры России от украинских тихоходных беспилотников.Скандал с построениемЖурналист "Телевизионной службы новостей" канала "1+1" Дмитрий Святненко рассказал о гибели своего 43-летнего брата Владимира."Моего брата убили в субботу. Он воевал с 2023 года. Прошёл ад в Крынках, Курахово, Марьинку, Красногоровку... Его убили россияне. Но не на поле боя. В глубоком тылу. Его вместе с побратимами собрали на плацу, чтобы наградить. Собрали лучших. Лучших пилотов и пехотинцев бригады. В приказном порядке. На открытой местности. Прилетела баллистика. История халатности (или не халатности) повторилась", — написал Святненко.Командование украинской группировки войск "Восток" подтвердило информацию об ударе по одному из полигонов в Днепропетровской области."Вследствие вражеского комбинированного удара есть, к сожалению, погибшие и раненные и среди военнослужащих Вооружённых сил Украины. На данном этапе работают соответствующие правоохранительные органы, в частности проверяются обстоятельства соблюдения и выполнения требований распоряжений главнокомандующего и Генерального штаба ВС Украины о своевременности оповещения о ракетной опасности, запрете (ограничении) размещения личного состава и проведении совещаний и сборов на открытой местности, а также размещении в непредназначенных для этого местах", — указывалось в сообщении.Российский военкор Александр Коц отметил, что удар был нанесён "Искандером"."Сообщают, в Днепропетровской области "Искандер-М" прилетел на награждание особо отличившихся военнослужащих 35-й бригады ВСУ. На полигоне торжественно построили особо отличившихся штурмовиков, лучшие расчеты БПЛА, самых заслуженных командиров тактического звена <...> Не будем греха таить, мы тоже раньше практиковали построения на открытом воздухе. Ездили плотными колоннами. Ходили в штурмы пехотными цепями. Такое поведение уже давно, мягко говоря, моветон. Говоря грубее, военное преступление командира, допустившего подобное. На украинской стороне, вроде бы, должно быть также. Опыт-то одинаковый. На расслабоне все, что ли? Ну, за такое надо наказывать", — отметил Коц.Украинский журналист Дмитрий Гнап раскритиковал украинское командование за ложь и отношение к военнослужащим."Повторю то, о чём писал не единожды: эта трагедия не последняя, пока армия будет набираться из мобилизованных. В такой армии людей никто не бережёт, ведь они только расходный материал. А поэтому ни один из командиров не несёт ответственности за преступные приказы и смерти людей", — писал Гнап.Он также выразил сочувствия родственникам погибших.Ранее Гнап критиковал мобилизацию на Украине, в т.ч. и зверства сотрудников ТЦК (аналог российского военкомата — Ред.).Также ранее многие украинские военные выступали с критикой практики награждений и построений на открытой местности, в т.ч. и в глубоком тылу.О происходившем на Украине в минувшую неделю — в статье Павла Котова "Украина за неделю. "Черный ястреб", который не спасет Зеленского".

2025

Егор Леев

