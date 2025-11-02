https://ukraina.ru/20251102/v-portu-tuapse-iz-za-ataki-bpla-zagorelsya-tanker-dopolnenie-spiska-trevozhnykh-regionov-1071054613.html

В порту Туапсе из-за атаки БПЛА загорелся танкер. Дополнение списка "тревожных" регионов

Обломки БПЛА в Туапсе повредили танкер и нефтеналивной терминал, экипаж танкера эвакуировали, на судне возник пожар. Об этом оперштаб Краснодарского края в ночь на 2 ноября сообщает в своём телеграм-канале

"В порту Туапсе фрагменты беспилотников упали на нефтеналивной танкер. Пострадала палубная надстройка". Экипаж танкера эвакуировали. На судне возник пожар", — говорится в сообщении.Кроме того, повреждения получили строения и инфраструктура нефтеналивного терминала, а также здание железнодорожного вокзала, в котором разбиты стёкла.По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.Ранее в оперштабе региона сообщали, что в Туапсе в результате падения украинского беспилотника загорелась портовая инфраструктура. Обломки БПЛА также попали в третий этаж многоквартирного дома в поселке Сосновом Туапсинского округа.В последние часы украинские БПЛА атаковали города Черноморского побережья Краснодарского края. Тревога (в большинстве населённых пунктов — повторно) была объявлена в Сочи, Адлере, Туапсе, Новороссийске.Список регионов с "жёлтым уровнем" опасности пополнили Татарстан, Рязанская, Московская и Тамбовская области.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:00 в публикации Закрытые аэропорты и угроза украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

