В порту Туапсе из-за атаки БПЛА загорелся танкер. Дополнение списка "тревожных" регионов - 02.11.2025
В порту Туапсе из-за атаки БПЛА загорелся танкер. Дополнение списка "тревожных" регионов
В порту Туапсе из-за атаки БПЛА загорелся танкер. Дополнение списка "тревожных" регионов - 02.11.2025 Украина.ру
В порту Туапсе из-за атаки БПЛА загорелся танкер. Дополнение списка "тревожных" регионов
Обломки БПЛА в Туапсе повредили танкер и нефтеналивной терминал, экипаж танкера эвакуировали, на судне возник пожар. Об этом оперштаб Краснодарского края в ночь на 2 ноября сообщает в своём телеграм-канале
2025-11-02T04:18
2025-11-02T04:18
"В порту Туапсе фрагменты беспилотников упали на нефтеналивной танкер. Пострадала палубная надстройка". Экипаж танкера эвакуировали. На судне возник пожар", — говорится в сообщении.Кроме того, повреждения получили строения и инфраструктура нефтеналивного терминала, а также здание железнодорожного вокзала, в котором разбиты стёкла.По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.Ранее в оперштабе региона сообщали, что в Туапсе в результате падения украинского беспилотника загорелась портовая инфраструктура. Обломки БПЛА также попали в третий этаж многоквартирного дома в поселке Сосновом Туапсинского округа.В последние часы украинские БПЛА атаковали города Черноморского побережья Краснодарского края. Тревога (в большинстве населённых пунктов — повторно) была объявлена в Сочи, Адлере, Туапсе, Новороссийске.Список регионов с "жёлтым уровнем" опасности пополнили Татарстан, Рязанская, Московская и Тамбовская области.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:00 в публикации Закрытые аэропорты и угроза украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу.
В порту Туапсе из-за атаки БПЛА загорелся танкер. Дополнение списка "тревожных" регионов

04:18 02.11.2025
 
© РИА НовостиТуапсе
Туапсе - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости
Обломки БПЛА в Туапсе повредили танкер и нефтеналивной терминал, экипаж танкера эвакуировали, на судне возник пожар. Об этом оперштаб Краснодарского края в ночь на 2 ноября сообщает в своём телеграм-канале
"В порту Туапсе фрагменты беспилотников упали на нефтеналивной танкер. Пострадала палубная надстройка". Экипаж танкера эвакуировали. На судне возник пожар", — говорится в сообщении.
Кроме того, повреждения получили строения и инфраструктура нефтеналивного терминала, а также здание железнодорожного вокзала, в котором разбиты стёкла.
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее в оперштабе региона сообщали, что в Туапсе в результате падения украинского беспилотника загорелась портовая инфраструктура. Обломки БПЛА также попали в третий этаж многоквартирного дома в поселке Сосновом Туапсинского округа.
В последние часы украинские БПЛА атаковали города Черноморского побережья Краснодарского края. Тревога (в большинстве населённых пунктов — повторно) была объявлена в Сочи, Адлере, Туапсе, Новороссийске.
Список регионов с "жёлтым уровнем" опасности пополнили Татарстан, Рязанская, Московская и Тамбовская области.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:00 в публикации Закрытые аэропорты и угроза украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу.
Вчера, 16:10
Чего боится Зеленский и кого на Украине сделают "козлом отпущения" за провалы на фронте — Килинкаров
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
