Уже 12 аэропортов закрыты для полётов из-за угрозы БПЛА

Росавиация в течение получаса ввела временные ограничения на полёты ещё в пяти российских аэропортах из-за угрозы атаки украинских БПЛА. Об этом в ночь на 2 ноября со ссылкой на ведомство сообщает телеграм-канал Украина.ру

"Аэропорты Казань, Оренбург, Ульяновск (Баратаевка)... Бугульма, Нижнекамск (Бегишево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлениях официального представителя Росавиации Артёма Кореняко от 3:42 и 4:09 мск.Ранее временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью атак БПЛА были введены в аэропортах Волгограда, Геленджика, Саратова, Краснодара, Сочи, Пензы и Самары.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

