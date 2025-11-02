https://ukraina.ru/20251102/uzhe-12-aeroportov-zakryty-dlya-poltov-iz-za-ugrozy-bpla-1071054932.html
Уже 12 аэропортов закрыты для полётов из-за угрозы БПЛА
Росавиация в течение получаса ввела временные ограничения на полёты ещё в пяти российских аэропортах из-за угрозы атаки украинских БПЛА. Об этом в ночь на 2 ноября со ссылкой на ведомство сообщает телеграм-канал Украина.ру
украина.ру
новости
росавиация
казань
оренбург
бугульма
ульяновская область
волгоградская область
геленджик
саратовская область
"Аэропорты Казань, Оренбург, Ульяновск (Баратаевка)... Бугульма, Нижнекамск (Бегишево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлениях официального представителя Росавиации Артёма Кореняко от 3:42 и 4:09 мск.Ранее временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью атак БПЛА были введены в аэропортах Волгограда, Геленджика, Саратова, Краснодара, Сочи, Пензы и Самары.
Украина.ру
04:45 02.11.2025 (обновлено: 04:46 02.11.2025)
"Аэропорты Казань, Оренбург, Ульяновск (Баратаевка)... Бугульма, Нижнекамск (Бегишево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлениях официального представителя Росавиации Артёма Кореняко от 3:42 и 4:09 мск.
Ранее временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью атак БПЛА были введены в аэропортах Волгограда, Геленджика, Саратова, Краснодара, Сочи, Пензы и Самары. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.