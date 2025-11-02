Уже 12 аэропортов закрыты для полётов из-за угрозы БПЛА - 02.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251102/uzhe-12-aeroportov-zakryty-dlya-poltov-iz-za-ugrozy-bpla-1071054932.html
Уже 12 аэропортов закрыты для полётов из-за угрозы БПЛА
Уже 12 аэропортов закрыты для полётов из-за угрозы БПЛА - 02.11.2025 Украина.ру
Уже 12 аэропортов закрыты для полётов из-за угрозы БПЛА
Росавиация в течение получаса ввела временные ограничения на полёты ещё в пяти российских аэропортах из-за угрозы атаки украинских БПЛА. Об этом в ночь на 2 ноября со ссылкой на ведомство сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-11-02T04:45
2025-11-02T04:46
украина.ру
новости
росавиация
казань
оренбург
бугульма
ульяновская область
волгоградская область
геленджик
саратовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/02/1071054810_0:70:1352:831_1920x0_80_0_0_9c527dca293c50ba0d528996bbb5ca27.jpg
"Аэропорты Казань, Оренбург, Ульяновск (Баратаевка)... Бугульма, Нижнекамск (Бегишево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлениях официального представителя Росавиации Артёма Кореняко от 3:42 и 4:09 мск.Ранее временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью атак БПЛА были введены в аэропортах Волгограда, Геленджика, Саратова, Краснодара, Сочи, Пензы и Самары.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
казань
оренбург
бугульма
ульяновская область
волгоградская область
геленджик
саратовская область
краснодарский край
краснодар
сочи
пенза
самара
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/02/1071054810_76:0:1276:900_1920x0_80_0_0_5e9994f29890bdd53467371182ae2379.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, росавиация, казань, оренбург, бугульма, ульяновская область, волгоградская область, геленджик, саратовская область, краснодарский край, краснодар, аэропорт "краснодар (пашковский)", сочи, пенза, самара, угроза, бпла, всу
Украина.ру, Новости, Росавиация, Казань, Оренбург, Бугульма, Ульяновская область, Волгоградская область, Геленджик, Саратовская область, краснодарский край, Краснодар, Аэропорт "Краснодар (Пашковский)", Сочи, Пенза, Самара, угроза, БПЛА, ВСУ

Уже 12 аэропортов закрыты для полётов из-за угрозы БПЛА

04:45 02.11.2025 (обновлено: 04:46 02.11.2025)
 
© РИА НовостиСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
Росавиация в течение получаса ввела временные ограничения на полёты ещё в пяти российских аэропортах из-за угрозы атаки украинских БПЛА. Об этом в ночь на 2 ноября со ссылкой на ведомство сообщает телеграм-канал Украина.ру
"Аэропорты Казань, Оренбург, Ульяновск (Баратаевка)... Бугульма, Нижнекамск (Бегишево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлениях официального представителя Росавиации Артёма Кореняко от 3:42 и 4:09 мск.
Ранее временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью атак БПЛА были введены в аэропортах Волгограда, Геленджика, Саратова, Краснодара, Сочи, Пензы и Самары.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиРосавиацияКазаньОренбургБугульмаУльяновская областьВолгоградская областьГеленджикСаратовская областькраснодарский крайКраснодарАэропорт "Краснодар (Пашковский)"СочиПензаСамараугрозаБПЛАВСУ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:10"Не может выскочить из украинского конфликта": Евстафьев про уязвимость Трампа и судьбу "Томагавков"
05:00Отправятся "в пешее путешествие": почему новые угрозы Трампа Пекину обречены на провал
04:45Уже 12 аэропортов закрыты для полётов из-за угрозы БПЛА
04:45Ядерный двигатель и неограниченная дальность: Рожин назвал главные преимущества "Буревестника"
04:30"Геополитический центр тяжести сместился в Азию" — Олег Иванов о новом мировом порядке
04:18В порту Туапсе из-за атаки БПЛА загорелся танкер. Дополнение списка "тревожных" регионов
04:15Ростислав Ищенко: Россия должна контролировать "предполье" на западе в границах СССР
04:00"Литву подставили под удар, чтобы прозондировать реакцию Китая" — Конончук о политике Евросоюза
03:51Военнослужащие ВСУ в Днепропетровской области начали паниковать на позициях
03:25Силы ПВО отражают атаку на Туапсе, есть повреждения. Дополнение списка "тревожных" регионов
02:58Россия ввела санкции против представителей украинской власти
02:11"Министерство войны" подтвердило подготовку к действиям против Нигерии
01:46Теперь "опозорена" Нигерия: Трамп поручил готовить атаку на крупнейшего производителя нефти в Африке
01:00Силы ПВО отразили вечернюю волну БПЛА, теперь основной накат шёл с моря
00:41Антиукраинская коалиция и российские ракеты. Итоги 1 ноября "одной строкой"
00:20Шесть закрытых аэропортов и угроза украинских БПЛА. Сводка по регионам России к этому часу
23:56Стратегическое наступление: войска РФ усиливают давление на всех направлениях фронта
23:17Государственный долг Украины превысил 8 триллионов гривен, ставя крест на экономическом будущем страны
23:13Командир нацистского батальона БПЛА призвал уничтожить крупнейший рынок Одессы
23:10Российские военные самолеты наносят визиты в Венесуэлу на фоне наращивания американской группировки
Лента новостейМолния